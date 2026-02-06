Οι Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες στο Μιλάνο ξεκινούν την Παρασκευή, όμως το πολιτικό υπόβαθρο της διοργάνωσης είναι πιο έντονο από ποτέ. Αν και ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δεν θα παραστεί στην τελετή έναρξης στο στάδιο Σαν Σίρο, η επιρροή του θεωρείται καθοριστική για το κλίμα που επικρατεί εντός και εκτός αγωνιστικών χώρων.

Όπως σημειώνει το Politico, oι επανειλημμένες επιθέσεις του Αμερικανού προέδρου προς παραδοσιακούς συμμάχους, η ασταθής πολιτική δασμών και οι κινήσεις του γύρω από τη Γροιλανδία έχουν, σύμφωνα με διεθνείς ηγέτες, προκαλέσει μια ευρύτερη «διεθνή ρήξη». Ο Καναδός πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ χρησιμοποίησε τον όρο αυτό στο Νταβός, περιγράφοντας μια νέα πραγματικότητα στις σχέσεις των ΗΠΑ με τους στενότερους συμμάχους τους.

H «μάχη» του χόκεϊ

Η ένταση αυτή αποτυπώνεται πιο καθαρά στο χόκεϊ, το άθλημα που παραδοσιακά συγκεντρώνει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες και στο οποίο οι αναμετρήσεις ΗΠΑ–Καναδά θεωρούνται από τις πλέον φορτισμένες.

Ο πρώην Καναδός βουλευτής Τσάρλι Άνγκους δήλωσε ότι μια τέτοια αναμέτρηση δεν αντιμετωπίζεται πλέον ως απλό αθλητικό γεγονός. «Αν είναι ημιτελικά και παίζουμε με τις Ηνωμένες Πολιτείες, δεν είναι πια παιχνίδι. Αυτό είναι ζήτημα ζωής και θανάτου», ανέφερε, υπογραμμίζοντας ότι η πολιτική αντιπαράθεση έχει μετατραπεί σε προσωπική υπόθεση για πολλούς Καναδούς.

Το κλίμα αυτό είχε ήδη φανεί ξεκάθαρα στο περσινό 4 Nations Face-Off. Στον αγώνα ΗΠΑ–Καναδά στο Μόντρεαλ, Καναδοί φίλαθλοι αποδοκίμασαν έντονα τον αμερικανικό εθνικό ύμνο, ενώ η ένταση κορυφώθηκε ενόψει του τελικού. Ο Ντόναλντ Τραμπ επικοινώνησε με την αμερικανική ομάδα την ημέρα του αγώνα, επαναλαμβάνοντας δημόσια σχόλια περί «51ης πολιτείας», τα οποία προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις στον Καναδά.

Μετά τη νίκη του Καναδά στην παράταση, ο τότε πρωθυπουργός Τζάστιν Τριντό απάντησε δημόσια: «Δεν μπορείτε να πάρετε τη χώρα μας — και δεν μπορείτε να πάρετε το παιχνίδι μας», δίνοντας ξεκάθαρα πολιτικό τόνο σε μια αθλητική επιτυχία.

Στους Ολυμπιακούς του Μιλάνου, το χόκεϊ αναμένεται ξανά να λειτουργήσει ως βαρόμετρο των διεθνών σχέσεων. Η ανδρική ομάδα των ΗΠΑ θα αντιμετωπίσει τη Δανία στις 14 Φεβρουαρίου, σε μια αναμέτρηση με ιδιαίτερο συμβολισμό, δεδομένων των πιέσεων που έχει ασκήσει ο Τραμπ προς τη Δανία για τη Γροιλανδία. Παράλληλα, παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας σύγκρουσης με τον Καναδά στις φάσεις των μεταλλίων.

Ο Δανός ευρωβουλευτής Άντερς Βίστισεν δήλωσε ότι οι αθλητές του αναμένεται να επικεντρωθούν στο αγωνιστικό κομμάτι, προσθέτοντας ωστόσο ότι «ίσως τα καμώματα του Τραμπ να τους δώσουν ακόμη μεγαλύτερο κίνητρο».

Ο Βανς, η ICE και… ο αθλητισμός

Την ίδια στιγμή, η κυβέρνηση Τραμπ επιχειρεί να παρουσιάσει τους Αγώνες ως μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής προβολής των ΗΠΑ. Σύμφωνα με υπόμνημα του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, στόχος είναι η ενίσχυση της εικόνας της χώρας ως παγκόσμιου ηγέτη στον αθλητισμό, ενόψει της «Δεκαετίας του Αθλητισμού στην Αμερική», με Ολυμπιακούς Αγώνες το 2028 και το 2034.

Ωστόσο, η επιλογή του αντιπροέδρου Τζ. Ντ. Βανς ως επικεφαλής της αμερικανικής αντιπροσωπείας, καθώς και η παρουσία πρακτόρων της ICE στα μέτρα ασφαλείας, έχουν προκαλέσει αντιδράσεις και δυσφορία σε αρκετές χώρες.

Ο θρυλικός Τσέχος τερματοφύλακας Ντομινίκ Χάσεκ, χρυσός ολυμπιονίκης το 1998, προειδοποίησε ότι με τον σημερινό Αμερικανό πρόεδρο «κανείς δεν ξέρει τι θα πει ή τι θα κάνει αύριο», εκφράζοντας φόβους ότι αρνητικά σχόλια εναντίον αθλητών άλλων χωρών θα μπορούσαν να κλιμακώσουν περαιτέρω την ένταση, ιδιαίτερα στο χόκεϊ.

Παρά το φορτισμένο σκηνικό, οι επικριτές του Τραμπ δηλώνουν ότι δεν επιθυμούν να μετατραπούν οι Ολυμπιακοί Αγώνες αποκλειστικά σε πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης. Όπως ανέφερε ο Άνγκους, στόχος είναι να μη δοθεί στον Αμερικανό πρόεδρο η ικανοποίηση ότι μετέτρεψε το κορυφαίο αθλητικό γεγονός του χειμώνα σε «πόλεμο» εντός του πάγου.

