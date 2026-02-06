Τραμπ σε Νέα Υόρκη: «Αν δώσετε το όνομά μου σε σιδηροδρομικό σταθμό και αεροδρόμιο, θα ξεπαγώσω την ομοσπονδιακή χρηματοδότηση»

Ο Ντόναλντ Τραμπ σε έναν ακόμη αδιανόητο εκβιασμό του, πρότεινε να αποδεσμεύσει τους ομοσπονδιακούς πόρους που προορίζονται για τη χρηματοδότηση ενός τεράστιου έργου υποδομής στη Νέα Υόρκη, υπό τον όρο ο σιδηροδρομικός σταθμός Πεν και το διεθνές αεροδρόμιο Ντάλες στην… Ουάσιγκτον, να πάρουν το όνομά του.

Ο Τραμπ, που διαθέτει έναν πύργο στην 5η λεωφόρο της Νέας Υόρκης ο οποίος έχει το όνομά του, επιδιώκει να αφήσει το… στίγμα του στις ΗΠΑ με κάθε τρόπο.

Σύμφωνα με πολλά αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, ανάμεσά τους το CNN και το NBC, ο Αμερικανός πρόεδρος θέλει να δοθεί το όνομά του στα δύο πιο πολυσύχναστα μέρη της χώρας.

Επικαλούμενα ανώνυμες πηγές, τα μέσα αυτά μετέδωσαν ότι ο Τραμπ έκανε την πρόταση αυτή στον επικεφαλής των Δημοκρατικών στη Γερουσία και γερουσιαστή της Νέας Υόρκης Τσακ Σούμερ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος υποσχέθηκε να αποδεσμεύσει τα περισσότερα από 16 δισεκ. δολάρια, τα οποία έχει παγώσει η κυβέρνησή του, για ένα έργο κατασκευής μιας νέας, υπόγειας σιδηροδρομικής σήραγγας και την αποκατάσταση μιας ήδη υπάρχουσας μεταξύ της Νέας Υόρκης και του Νιου Τζέρσι.

Οι δύο πολιτείες έχουν ήδη προσφύγει στη δικαιοσύνη ζητώντας την αποδέσμευση των παγωμένων πόρων και σήμερα πρόκειται να εξετάσει το ζήτημα δικαστής. Ο Σούμερ απέρριψε την πρόταση Τραμπ…

Από την πλευρά της η κυβερνήτης της Νέας Υόρκης Κάθριν Χόκαλ κατέφυγε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να παρουσιάσει στον Αμερικανό πρόεδρο την «αντιπρότασή» της, εμφανίζοντας τον Πύργο Τραμπ στο Μανχάταν να έχει μετονομαστεί σε Πύργο Χόκαλ.

