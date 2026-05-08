Χωρίς τον Άκη Παυλόπουλο σήμερα ο Δημήτρης Οικονόμου – «Δεν πρόκειται να τον δείτε μέχρι νεωτέρας» (Video)

Χωρίς τον Άκη Παυλόπουλο καλημέρισε σήμερα ο Δημήτρης Οικονόμου τους τηλεθεατές του ΣΚΑΪ, εξηγώντας ότι δεν έχει διασαφηνιστεί πλήρως πότε θα επιστρέψει.
Ο λόγος -όπως τόνισε- είναι σημαντικός και άκρως δικαιολογημένος, καθώς ο δημοσιογράφος έπρεπε να είναι στο πλευρό του γιου του ο οποίος είναι πρωταθλητής και συμμετέχει σε αγώνες.
«Καλημέρα σας, κυρίες και κύριοι, καλημέρα σε όλους, καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε. Παρασκευή σήμερα, 8 του μηνός. Όπως είχε προαναγγείλει ο Άκης από χθες, εξάλλου, ότι έρχεται το Σαββατοκύριακο… Και τι μας είχε πει; Καλό Πεμπτο-Παρασκευο-Σαββατοκύριακο-Δευτερο. Γιατί; Ιδού. Βλέπετε κανέναν εδώ; Όχι. Ούτε πρόκειται να τον δείτε. Μέχρι νεωτέρας, θα δούμε πότε θα ‘ρθει», ανέφερε, αρχικά, ο Δημήτρης Οικονόμου με χιούμορ.
«Αυτή τη φορά βέβαια να πω ότι είναι δικαιολογημένος, γιατί αγωνίζεται ο γιος του. Ο γιος του Άκη είναι πρωταθλητής, δεν είναι αστεία, επομένως του ευχόμαστε καλή επιτυχία. Κάτι κάνει και ο πατέρας σε αυτές τις περιπτώσεις, υποστηρίζει εκεί. Θα τον δούμε. Θα μας τα πει Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, όταν αποφασίσει να γυρίσει» συμπλήρωσε.
