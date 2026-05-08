Θεσσαλονίκη: Ανήλικοι πέταξαν πέτρες σε εν κινήσει αστικό λεωφορείο και έσπασαν τα τζάμια του

Επίθεση με πέτρες σε αστικό λεωφορείο έκαναν τα ξημερώματα της Πέμπτης δύο ανήλικοι στη Θεσσαλονίκη.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 04.30 στην οδό Μοναστηρίου, κοντά στον σταθμό των ΚΤΕΛ Μακεδονία, όταν το λεωφορείο της νυχτερινής γραμμής του ΟΑΣΘ εξερχόταν από τον σταθμό.

Από τις πέτρες που πέταξαν οι δύο ανήλικοι, 15 και 16 ετών, έσπασαν τζάμια του λεωφορείου. Μετά από έρευνες της Άμεσης Δράσης συνελήφθησαν καθώς φαίνεται να αναγνωρίστηκαν από τον οδηγό του λεωφορείου.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για φθορά ξένης ιδιοκτησίας κι αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα πρωτοδικών.

