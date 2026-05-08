Συναγερμός για εξαφάνιση 16χρονης από το Χαλάνδρι

Συναγερμός έχει σημάνει στις αρχές μετά για την εξαφάνιση 16ρονης η οποία διέμενε σε χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων παιδιών στο Χαλάνδρι.

Η κοπέλα με καταγωγή από το Σουδάν εξαφανίστηκε στις 6/5 στις 10 το πρωί. Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε την Πέμπτη 7 Μαΐου και άμεσα προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της ανήλικης κατόπιν εισαγγελικής εντολής, καθώς ενδεχομένως να συντρέχουν λόγοι που θέτουν την ζωή της σε κίνδυνο.

Η Νάζλα (ον.) Αλαμίν (επ.), έχει ύψος 1,70 μ., κανονικό βάρος, μαύρα μαλλιά σε κοτσίδες και καστανά μάτια.

Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε κίτρινο μπουφάν, κίτρινο παντελόνι και λευκά αθλητικά παπούτσια.

Να σημειωθεί ότι η Νάζλα Αλαμίν, στις 20/12/2025 είχε εξαφανιστεί ξανά από χώρο φιλοξενίας στην περιοχή της Αθήνας και στις 22/12/2025 το «Χαμόγελο του Παιδιού» είχε προχωρήσει στην δημοσιοποίηση των στοιχείων της, κατόπιν αιτήματος των υπευθύνων της δομής.

Στις 29/4/26 η ανήλικη εντοπίστηκε στην περιοχή της Τερψιθέας και τοποθετήθηκε στον νέο χώρο φιλοξενίας χωρίς να διαπιστωθεί ότι η ανήλικη αγνοούνταν, με αποτέλεσμα όλο αυτό το διάστημα να αναζητείται.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app, όπου υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.

