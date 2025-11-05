Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και πάνω από 12 εκατομμύρια έχουν εκτοπιστεί λόγω του εμφυλίου πολέμου που ταλανίζει το Σουδάν από τον Απρίλιο του 2023 (τρίτος εμφύλιος πόλεμος του Σουδάν).

Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, η χώρα βιώνει τη χειρότερη ανθρωπιστική κρίση παγκοσμίως. Το σύστημα υγείας, οι βασικές υποδομές και οι κοινωνικές υπηρεσίες τελούν υπό πλήρη κατάρρευση, οι πληθυσμοί κινδυνεύουν από επιδημίες όπως η χολέρα και ο δάγκειος πυρετός, τα περισσότερα παιδιά δεν έχουν πρόσβαση στην εκπαίδευση, ενώ σε αρκετές περιοχές δεν υπάρχει πρόσβαση ούτε σε νερό και τρόφιμα.

Βασανισμοί, βιασμοί και λεηλασίες συνοψίζουν τη φρικιαστική πραγματικότητα όσων παραμένουν στην επικράτεια, ενώ χιλιάδες πρόσφυγες εγκαταλείπουν τη χώρα προς πάσα κατεύθυνση. Πολλοί καταφεύγουν στη Λιβύη και επιχειρούν από εκεί να φτάσουν στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, με την Κρήτη να αποτελεί τον πιο εύκολο και προσβάσιμο προορισμό λόγω εγγύτητας. Όμως, τόσο η Αθήνα όσο και οι περισσότερες κυβερνήσεις της Ευρώπης, στην προσπάθειά τους να στείλουν “αυστηρό μήνυμα αποτροπής στην ανεξέλεγκτη μετανάστευση” όπως σημειώνουν, παρατείνουν την οδύσσεια των προσφύγων.

Υπενθυμίζεται ότι η ελληνική κυβέρνηση, ψήφισε τον Ιούλιο τροπολογία που προέβλεπε τρίμηνη αναστολή για τις αιτήσεις ασύλου όσων καταφθάνουν από τη Βόρεια Αφρική. Ταυτόχρονα, τη ζοφερή κατάσταση για τους πολίτες και τα παιδιά που παραμένουν στη χώρα, δυσχεραίνει πολύ περισσότερο, η απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης να μειώσουν κατακόρυφα τη διεθνή οικονομική βοήθεια.

Τα γεγονότα και το χρονικό

Το 1989 ανέλαβε την ηγεσία του Σουδάν με πραξικόπημα και εν μέσω του δευτέρου εμφυλίου πολέμου ο Ομάρ Ελ-Μπεσίρ, ο οποίος παρέμεινε στη θέση του για τα επόμενα 30 χρόνια. Ο δεύτερος εμφύλιος πόλεμος διεξαγόταν από το 1983 μεταξύ της κυβέρνησης και των μη-μουσουλμανικών μειονοτήτων που ζούσαν στις νότιες περιοχές της χώρας. Κράτησε ως το 2005 και είχε ως αποτέλεσμα την απόσχιση και την ίδρυση του Νότιου Σουδάν το 2011.

Ο Ελ-Μπεσίρ, ήταν ο πρώτος εν ενεργεία ηγέτης που κατηγορήθηκε από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για προσπάθεια αφανισμού των πληθυσμών Φουρ, Ζαγάουα και Μασαλίτ στις δυτικές περιοχές του Σουδάν, δηλαδή στο Νταρφούρ. Το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, εξέδωσε το 2009 ένταλμα εναντίον του ηγέτη της χώρας για εγκλήματα πολέμου, με τον ίδιο να αρνείται τις κατηγορίες.

Τον Δεκέμβριο του 2018 ξεκίνησαν αιματηρές αντικυβερνητικές διαδηλώσεις. Τελικά, ο Ελ-Μπεσίρ ανετράπη τον Απρίλιο του 2019 με στρατιωτικό πραξικόπημα από τις Ένοπλες Δυνάμεις του Σουδάν και τις Δυνάμεις Ταχείας Υποστήριξης (RSF), μία παραστρατιωτική οργάνωση που ιδρύθηκε το 2013.

Στη συνέχεια, συμφωνήθηκε από τον στρατό η διαμόρφωση του Μεταβατικού Κυρίαρχου Συμβουλίου με στόχο να διεξαχθούν δημοκρατικές εκλογές μέχρι το 2023. Ωστόσο, τον Οκτώβριο του 2021, οι Ένοπλες Δυνάμεις υπό τον Αλ Μπουρχάν, σε συνεργασία με την RSF υπό τον Μοχάμεντ Χαμντάν Νταγκάλο, γνωστό και ως Χεμετί κατέλαβαν ξανά την εξουσία διαλύοντας το Κυρίαρχο Συμβούλιο και επιβάλλοντας ξανά δικτατορικό καθεστώς.

Όμως, η συνεργασία μεταξύ των Ενόπλων Δυνάμεων και της RSF δεν άντεξε για πολύ. Η ένταση αυξήθηκε γρήγορα και η πρόθεση του Αλ Μπουρχάν να απορροφήσει την RSF στις Ένοπλες Δυνάμεις αποτέλεσε το “κερασάκι στην τούρτα”. Στις 15 Απριλίου του 2023, ξέσπασαν βίαιες συγκρούσεις μεταξύ της RSF και του στρατού σηματοδοτώντας την έναρξη του τρίτου εμφυλίου πολέμου του Σουδάν και βυθίζοντας τη χώρα ξανά στο απόλυτο χάος. Η RSF αρχικά κατόρθωσε να καταλάβει το Χαρτούμ, την πρωτεύουσα του Σουδάν αλλά ο στρατός επανέκτησε τον έλεγχο. Έτσι, η παραστρατιωτική οργάνωση επικεντρώθηκε στην κατάληψη και διατήρηση της έκτασης του Νταρφούρ, δηλαδή των δυτικών περιοχών του Σουδάν. Λίγες ημέρες πριν, στα τέλη του Οκτωβρίου ανακοίνωσε ότι έθεσε υπό τον έλεγχό της την πόλη Ελ-Φασέρ, το τελευταίο “οχυρό” της κυβέρνησης στην περιοχή, μετά από 18 μήνες πολιορκίας.

Με τις δύο αντιμαχόμενες δυνάμεις να κατέχουν σημαντικά εδάφη και το μέτωπο να παραμένει σταθερό με αμελητέες μεταβολές, δεν υπάρχει φως στον ορίζοντα για άμεση λήξη του εμφυλίου πολέμου που μαστίζει τη χώρα, ενώ και οι δύο πλευρές κατηγορούνται για φρικαλεότητες κατά των αμάχων και εγκλήματα πολέμου.

Επιμέλεια: Παναγιώτης Παπδιόχος

Διαβάστε επίσης

Stern: Για σκηνοθετημένα περιστατικά με «ρωσικά drones» από τον Μερτς κάνει λόγο δημοσίευμα-βόμβα

ΗΠΑ: Για «μαζικό χάος» στις αερομεταφορές προειδοποιεί ο υπουργός Μεταφορών, εάν συνεχιστεί το shutdown

Επική ατάκα Μακρόν για την φορολόγηση των πλουσίων: Δεν κάνεις μια χώρα πιο ευτυχισμένη εμποδίζοντας τους πρωταθλητές