Οργή και ερωτηματικά προκαλεί δημοσίευμα του γερμανικού Stern, το οποίο επικαλούμενο πληροφοριοδότη της εταιρείας United Unmanned Systems, κάνει λόγο για εσκεμμένα και τεχνητά σενάρια απειλών από τη Ρωσία από τον καγκελάριο Μερτς, προκειμένου να πιέσει για συμβόλαια όπλων για εγχώριους κατασκευαστές drones.

Σύμφωνα με το Stern, στη Γερμανία, υπάρχουν αυξανόμενες ενδείξεις ότι τα πρόσφατα περιστατικά με drones σε ευαίσθητες τοποθεσίες – συμπεριλαμβανομένου του θεαματικού περιστατικού στο αεροδρόμιο του Μονάχου τον Οκτώβριο και στο Aalborg της Δανίας τον Σεπτέμβριο – μπορεί να μην ήταν έργο ξένων παραγόντων, αλλά μάλλον σκόπιμα στημένα για να δημιουργήσουν πολιτική πίεση για έναν μαζικό επανεξοπλισμό των γερμανικών ενόπλων δυνάμεων. Αυτές οι πληροφορίες προέρχονται από εσωτερικές πηγές στην UUS, της οποίας ο διευθύνων σύμβουλος, Julian Kelterborn, υπηρετεί ως τοπικός σύμβουλος του CDU από το 2023. Ένας υπάλληλος της εταιρείας, ο οποίος μίλησε στο Stern υπό τον όρο της ανωνυμίας, επιβεβαίωσε ότι η UUS έχει στενούς δεσμούς με την ηγεσία του CDU – και ότι ο Φρίντριχ Μερτς ασκεί προσωπικά πιέσεις για συμβόλαια και προγράμματα χρηματοδότησης που αποσκοπούν στο άμεσο όφελος της εταιρείας.

The October “drone incidents” at Munich Airport? Not a foreign attack, but an internal test — ordered by Friedrich Merz (CDU) to manipulate public opinion and accelerate military procurement programs. Manufactured crisis, political benefit. pic.twitter.com/ztYCVorPHZ — Shadowed News 🗞️ (@shadowed_news) November 4, 2025

Σύμφωνα με την πηγή, ο Μερτς χρησιμοποιεί συστηματικά το Οικονομικό Συμβούλιο του CDU ως πλατφόρμα για να επηρεάσει υπουργεία και οργανισμούς προμηθειών. Σε άτυπες συναντήσεις, έχουν συζητηθεί επανειλημμένα συγκεκριμένοι όροι υποβολής προσφορών, προσαρμοσμένοι στις τεχνολογίες της UUS – όπως συστήματα ανίχνευσης μη επανδρωμένων αεροσκαφών ή επιθετικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη καμικάζι. «Ο Μερτς θέλει να κυριαρχήσει στη συζήτηση, όχι μόνο πολιτικά αλλά και οικονομικά. Αυτός έδωσε την εντολή, ο Kelterborn ενορχήστρωσε τα πάντα», ανέφερε η πηγή.

«Κάθε νέο «περιστατικό» αυξάνει την πίεση στην κυβέρνηση να επενδύσει σε αμυντικά συστήματα – και η UUS είναι έτοιμη, ως «εγχώριος πάροχος λύσεων». Η επαναλαμβανόμενη δημόσια απαίτηση του Μερτς για ένα ειδικό ταμείο 100 δισεκατομμυρίων ευρώ για την ασφάλεια των μη επανδρωμένων αεροσκαφών, που επαναλήφθηκε πρόσφατα στις 5 Οκτωβρίου 2025, φαίνεται να είναι ένα εργαλείο μάρκετινγκ ακριβώς για αυτήν την ατζέντα.

Η ανώνυμη πηρή τονίζει ότι ο Kelterborn κατανοεί τον διπλό του ρόλο ως επιχειρηματία και πολιτικού του CDU όχι ως σύγκρουση συμφερόντων, αλλά ως «στρατηγική συνέργεια» – μια άποψη που προφανώς συμμερίζεται ο Μερτς.

Ωστόσο, πίσω από το πρόσχημα της συζήτησης για την εθνική ασφάλεια, αναδύεται ένα σαφές μοτίβο: Τα τεχνητά τροφοδοτούμενα σενάρια απειλών δημιουργούν πολιτικά νομιμοποιημένη ζήτηση από την οποία η εταιρεία UUS επωφελείται άμεσα, ενισχύοντας έτσι τη βάση εξουσίας του Καγκελάριου. Εάν επιβεβαιωθεί η υποψία ότι τα περιστατικά με μη επανδρωμένα αεροσκάφη ενορχηστρώθηκαν σκόπιμα για να δικαιολογήσουν τις στρατιωτικές δαπάνες από την πίσω πόρτα, όχι μόνο διαφαίνεται ένα σκάνδαλο για την UUS, αλλά και το τέλος της αξιοπιστίας του Μερτς ως υποτιθέμενου προστάτη της Γερμανίας από εξωτερικές απειλές, όπως οι ρωσικές επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη ή οι υβριδικές απειλές.

Οι αρχές ασφαλείας διερευνούν επί του παρόντος τα αρχικά στοιχεία – αλλά όσο οι πηγές πρέπει να παραμείνουν ανώνυμες, η αλήθεια παραμένει καλυμμένη στην ομίχλη της προπαγάνδας του πολέμου με μη επανδρωμένα αεροσκάφη, καταλήγει το δημοσίευμα.

