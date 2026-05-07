search
ΠΕΜΠΤΗ 07.05.2026 14:11
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

07.05.2026 12:17

Πανικός σε λεωφορείο στο Μαρούσι -Άνδρας με λάμες από ψαλίδι, φώναζε και έβριζε

07.05.2026 12:17
leoforeio athina 998- new

Στιγμές τρόμου εκτυλίχθηκαν το πρωί της Τετάρτης 6 Μαΐου σε αστικό λεωφορείο που εκτελούσε το δρομολόγιο A8 Μαρούσι – Νέα Ιωνία – Πολυτεχνείο.

Συγκεκριμένα, μέσα στο λεωφορείο βρισκόταν άνδρας ο οποίος κρατούσε δύο αιχμηρές λάμες, προκαλώντας αναστάτωση στους επιβάτες.

Πανικός στο λεωφορείο -Φώναζε, έβριζε και κρατούσε λάμες

Ειδικότερα στις 08:15 το πρωί, άνδρας επιβιβάστηκε στο λεωφορείο από στάση στην περιοχή του Αμαρουσίου.

Ο 39χρονος κρατούσε δύο λάμες από ψαλίδι, μήκους 17,5 και 18 εκατοστών, ενώ φώναζε και έβριζε, προκαλώντας φόβο στους επιβάτες του λεωφορείου.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙΑΣ, οι οποίοι ακινητοποίησαν και συνέλαβαν τον δράστη, δίνοντας τέλος στην αναστάτωση που είχε προκληθεί.

Διαβάστε επίσης

Θεσσαλονίκη: Έσφαξε… αρνί σε εγκαταλελειμμένο κτίριο

Κεφαλονιά: Στο νοσοκομείο 4χρονος που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο μέσα στο λιμάνι

Ασπρόπυργος: 12χρονος με πατίνι παρασύρθηκε από ΙΧ – Νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ergo-new

«Θα σε λέω Μαρία»: Μια παράσταση – αποχαιρετισμός στην Πολυκλείτου από την bijoux de kant 

antisiptikogel
ΕΛΛΑΔΑ

ΕΟΦ: Απαγόρευση κυκλοφορίας για αντισηπτικό gel, οι λόγοι της ανάκλησης

ko_nd_070526
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνεδρίαση Κ.Ο. της ΝΔ: Πρώτες γκρίνιες και αιχμές από τους βουλευτές – Παρέμβαση Μητσοτάκη: Όλοι να είστε κόσμιοι

aftokinito_atixima_1903_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Πάνω από 8 στα 10 τροχαία γίνονται κοντά στο σπίτι – Οι λόγοι

Outliers-new
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

«Outliers»: Το νέο χορογραφικό έργο των arisandmartha έρχεται στο ΟΡΒΟ Studio

Δείτε όλες τις ειδήσεις
Sia-Kosioni
MEDIA

ΣΚΑΪ: Τελευταίο δελτίο την Παρασκευή με τη Σία

kosioni_skai_new
MEDIA

ΣΚΑΪ: Τέλος η Σία Κοσιώνη - Ετοιμάζεται η Λένα Φλυτζάνη

dendias fotoniata- axrsioglou – kasimati – new
ΚΑΛΧΑΣ

Πόλεμος τέλος, η γαλάζια ομοβροντία, το μανιφέστο Δένδια, τα φιντάνια του Τσίπρα και το deal με Έφη, η παπανδρεϊκή οργή λόγω Καστανίδη και… Κασιμάτη

vroxi suntagma
ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Η άνοιξη ετοιμάζει βαλίτσες για τρεις μέρες... και εμείς βαλίτσες με μπουφάν και ομπρέλα!

kriti dolofonia troxaio thimata – new
ΕΛΛΑΔΑ

Πώς έγινε το  θανατηφόρο τροχαίο με θύμα τον 17χρονο Γιώργο Παρασύρη το 2023 - Η οργή της οικογένειας που κατέληξε σε φονικό  

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 07.05.2026 14:11
ergo-new

«Θα σε λέω Μαρία»: Μια παράσταση – αποχαιρετισμός στην Πολυκλείτου από την bijoux de kant 

antisiptikogel
ΕΛΛΑΔΑ

ΕΟΦ: Απαγόρευση κυκλοφορίας για αντισηπτικό gel, οι λόγοι της ανάκλησης

ko_nd_070526
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνεδρίαση Κ.Ο. της ΝΔ: Πρώτες γκρίνιες και αιχμές από τους βουλευτές – Παρέμβαση Μητσοτάκη: Όλοι να είστε κόσμιοι

1 / 3