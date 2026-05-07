Στιγμές τρόμου εκτυλίχθηκαν το πρωί της Τετάρτης 6 Μαΐου σε αστικό λεωφορείο που εκτελούσε το δρομολόγιο A8 Μαρούσι – Νέα Ιωνία – Πολυτεχνείο.

Συγκεκριμένα, μέσα στο λεωφορείο βρισκόταν άνδρας ο οποίος κρατούσε δύο αιχμηρές λάμες, προκαλώντας αναστάτωση στους επιβάτες.

Πανικός στο λεωφορείο -Φώναζε, έβριζε και κρατούσε λάμες

Ειδικότερα στις 08:15 το πρωί, άνδρας επιβιβάστηκε στο λεωφορείο από στάση στην περιοχή του Αμαρουσίου.

Ο 39χρονος κρατούσε δύο λάμες από ψαλίδι, μήκους 17,5 και 18 εκατοστών, ενώ φώναζε και έβριζε, προκαλώντας φόβο στους επιβάτες του λεωφορείου.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙΑΣ, οι οποίοι ακινητοποίησαν και συνέλαβαν τον δράστη, δίνοντας τέλος στην αναστάτωση που είχε προκληθεί.

