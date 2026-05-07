Μεσολόγγι: 62χρονος βρέθηκε νεκρός με καραμπίνα δίπλα του

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Πέμπτης (7/5) στις αρχές στο Μεσολόγγι, καθώς ένας 62χρονος άνδρας εντοπίστηκε νεκρός στην εθνική οδό Νεοχωρίου – Λούρου.

Σύμφωνα με πληροφορίες το messolonghivoice, δίπλα του φέρεται να βρέθηκε καραμπίνα.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικές δυνάμεις και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες και διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

