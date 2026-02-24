Χανιά: Ηλικιωμένος αυτοκτόνησε με καραμπίνα

Συγκλονισμένη η τοπική κοινωνία του Δήμου Πλατανιά στα Χανιά, μετά την αυτοκτονία ηλικιωμένου ανήμερα της Καθαράς Δευτέρας.

Πιο συγκεκριμένα, ένας 77χρονος άνδρας αποφάσισε να βάλει τέλος στη ζωή του, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένειά του και προκαλώντας σοκ στους συγχωριανούς του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του zarpanews.gr, ο ηλικιωμένος εντοπίστηκε νεκρός φέροντας τραύμα από πυροβόλο όπλο. Όπως προέκυψε από τις πρώτες έρευνες, ο 77χρονος χρησιμοποίησε το κυνηγετικό του όπλο (καραμπίνα) για να προχωρήσει στο απονενοημένο διάβημα.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο αυτόχειρας αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας το τελευταίο διάστημα, γεγονός που εικάζεται ότι τον οδήγησε στην τραγική αυτή απόφαση.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Αστυνομίας για τη διερεύνηση των συνθηκών του συμβάντος, καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Παρά την άμεση κινητοποίηση, οι διασώστες δεν μπόρεσαν να προσφέρουν καμία βοήθεια, καθώς ο θάνατος του άνδρα ήταν ακαριαίος…

