search
ΤΡΙΤΗ 24.02.2026 09:39
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

24.02.2026 09:11

Χανιά: Ηλικιωμένος αυτοκτόνησε με καραμπίνα

24.02.2026 09:11
karabina_shutterstock

Συγκλονισμένη η τοπική κοινωνία του Δήμου Πλατανιά στα Χανιά, μετά την αυτοκτονία ηλικιωμένου ανήμερα της Καθαράς Δευτέρας.

Πιο συγκεκριμένα, ένας 77χρονος άνδρας αποφάσισε να βάλει τέλος στη ζωή του, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένειά του και προκαλώντας σοκ στους συγχωριανούς του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του zarpanews.gr, ο ηλικιωμένος εντοπίστηκε νεκρός φέροντας τραύμα από πυροβόλο όπλο. Όπως προέκυψε από τις πρώτες έρευνες, ο 77χρονος χρησιμοποίησε το κυνηγετικό του όπλο (καραμπίνα) για να προχωρήσει στο απονενοημένο διάβημα.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο αυτόχειρας αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας το τελευταίο διάστημα, γεγονός που εικάζεται ότι τον οδήγησε στην τραγική αυτή απόφαση.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Αστυνομίας για τη διερεύνηση των συνθηκών του συμβάντος, καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Παρά την άμεση κινητοποίηση, οι διασώστες δεν μπόρεσαν να προσφέρουν καμία βοήθεια, καθώς ο θάνατος του άνδρα ήταν ακαριαίος…

Διαβάστε επίσης:

Ρέθυμνο: Μπήκε στο αντίθετο ρεύμα, παρέσυρε μηχανές και καρφώθηκε σε κολώνα (photos)

Θεσσαλονίκη: Έκρηξη από γκαζάκια έξω από το Ελευθεριακό Στέκι Victoire (videos)

Τραγωδία στον Κηφισό: 74χρονος έπεσε στο κενό από πεζογέφυρα και τον παρέσυρε φορτηγό (video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
PODCAST DENTAKIS SITE 24.02
PODCASTS

Παντελής Δεντάκης: «Οι παραστάσεις για εφήβους και παιδιά είναι κυρίως για τους γονείς τους»

gewrgiadis-nosokomeio-nikaias-epeisodia-6
ΥΓΕΙΑ

«Πόλεμος» Γεωργιάδη-ΟΕΝΓΕ μετά τα επεισόδια στο νοσοκομείο της Νίκαιας: «Θα ξαναπάω» λέει ο υπουργός – «Θα τον περιμένουμε» λέει η ΟΕΝΓΕ

olympiacos_new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Champions League: Με πίστη αλλά και λιγοστές ελπίδες για την ανατροπή στο Λεβερκούζεν ο Ολυμπιακός (videos)

tsaltabasis-new
LIFESTYLE

Θανάσης Τσαλταμπάσης: «Όταν γεννήθηκε η κόρη μου, κατάλαβα γιατί μπορεί να χωρίσει ένα ζευγάρι μόλις κάνει παιδί (Video)

PASOK_ANDROULAKIS
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνέδριο ΠΑΣΟΚ: Μηχανισμοί εναντίον πολιτικής – Η επιδίωξη Ανδρουλάκη και οι κρίσιμες αποφάσεις

Δείτε όλες τις ειδήσεις
stegastiko_2002_1920-1080_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ακίνητα: Το τέλος του «ελληνικού ονείρου»

akylas-lego
LIFESTYLE

Eurovision 2026: Ο Akylas έγινε Lego και συνεχίζει να βρίσκεται στη 2η θέση των προγνωστικών

brad-pitt-new
LIFESTYLE

Μπραντ Πιτ: Στην Αττική θα συνεχιστούν τα γυρίσματα της νέας ταινίας του – Τα ακριβή σημεία και οι ημερομηνίες

vasilis-paiteris-new
LIFESTYLE

Βασίλης Παϊτέρης: «Κύριε Τσακνή, είστε γύφτος; - Δεν είναι δικό του τραγούδι "ο Μπαλαμός"»

chevron ydrogono
ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ

Ενεργειακή κοσμογονία στην Ανατολική Μεσόγειο - Ποιοι είναι οι 8 μεγάλοι παίκτες που ψάχνουν τα οικόπεδα

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 24.02.2026 09:39
PODCAST DENTAKIS SITE 24.02
PODCASTS

Παντελής Δεντάκης: «Οι παραστάσεις για εφήβους και παιδιά είναι κυρίως για τους γονείς τους»

gewrgiadis-nosokomeio-nikaias-epeisodia-6
ΥΓΕΙΑ

«Πόλεμος» Γεωργιάδη-ΟΕΝΓΕ μετά τα επεισόδια στο νοσοκομείο της Νίκαιας: «Θα ξαναπάω» λέει ο υπουργός – «Θα τον περιμένουμε» λέει η ΟΕΝΓΕ

olympiacos_new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Champions League: Με πίστη αλλά και λιγοστές ελπίδες για την ανατροπή στο Λεβερκούζεν ο Ολυμπιακός (videos)

1 / 3