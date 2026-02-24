Τραγωδία στον Κηφισό: 74χρονος έπεσε στο κενό από πεζογέφυρα και τον παρέσυρε φορτηγό (video)

Τραγωδία στη Λεωφόρο Κηφισό, καθώς ένας 74χρονος σκοτώθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης (24/2) πέφτοντας από πεζογέφυρα.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 02:30, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πειραιά, μετά τη συμβολή με την Πέτρου Ράλλη και σε μικρή απόσταση από το εμπορικό κέντρο River West.

Αμέσως μετά την πτώση του ο 74χρονος παρασύρθηκε από διερχόμενο φορτηγό.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Τροχαίας και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ενώ για αρκετή ώρα εφαρμόστηκαν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο ρεύμα προς Πειραιά.

Τα αίτια της πτώσης παραμένουν υπό διερεύνηση, με τις αρμόδιες Αρχές να εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα.

