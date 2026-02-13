search
13.02.2026
ΕΛΛΑΔΑ

13.02.2026

Ηράκλειο: Φορτηγό παρέσυρε πεζή, βαριά τραυματισμένη η γυναίκα

13.02.2026 14:32
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε σήμερα Παρασκευή στο Ηράκλειο Κρήτης, με φορτηγό να παρασύρει πεζή.

Σύμφωνα με το patris.gr, το τροχαίο έγινε στο Γιόφυρο όταν κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες το φορτηγό παρέσυρε τη γυναίκα με αποτέλεσμα να τραυματιστεί βαρύτατα.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και η τραυματίας διακομίστηκε στο Βενιζέλειο νοσοκομείο.

