Ηράκλειο: Φορτηγό παρέσυρε πεζή, βαριά τραυματισμένη η γυναίκα

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε σήμερα Παρασκευή στο Ηράκλειο Κρήτης, με φορτηγό να παρασύρει πεζή.
Σύμφωνα με το patris.gr, το τροχαίο έγινε στο Γιόφυρο όταν κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες το φορτηγό παρέσυρε τη γυναίκα με αποτέλεσμα να τραυματιστεί βαρύτατα.
Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και η τραυματίας διακομίστηκε στο Βενιζέλειο νοσοκομείο.
