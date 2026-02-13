Λασίθι: Συνελήφθη 35χρονος που κατηγορείται ότι εγκατέλειψε τον σκύλο του – Τον «πρόδωσε» το τσιπάκι, τι υποστηρίζει

Στη σύλληψη ενός 35χρονου άνδρα για παράβαση της νομοθεσίας περί προστασίας ζώων συντροφιάς, προχώρησαν αστυνομικοί σε περιοχή της Σητείας.

Η σύλληψή του έγινε από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Ιεράπετρας, λόγω εγκατάλειψης του σκύλου ιδιοκτησίας του, όπως προέκυψε από τον αριθμό ηλεκτρονικής σήμανσης που κατείχε το ζώο, το οποίο περισυλλέχθηκε από φιλοζωικό σύλλογο.

Ο ίδιος πάντως φέρεται να υποστήριξε ότι είχε χάσει το ζώο του και ότι δεν το εγκατέλειψε. Η προανάκριση ενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Ιεράπετρας.

Διαβάστε επίσης:

Θεσσαλονίκη: Προφυλακίστηκε ο 40χρονος που κατηγορείται ότι έκανε δέκα διαρρήξεις σε μια νύχτα

Νέα Μάκρη: Κολώνα φωτισμού έπεσε σε αυτοκίνητο – Κινδύνεψε περαστικός, τι καταγγέλλει ιδιοκτήτρια καταστήματος

Απόφαση-βόμβα του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθήνας: Σύνταξη σε χήρα χωρίς την τριετία έγγαμου βίου!