ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13.02.2026 14:38
ΕΛΛΑΔΑ

13.02.2026 13:17

Λασίθι: Συνελήφθη 35χρονος που κατηγορείται ότι εγκατέλειψε τον σκύλο του – Τον «πρόδωσε» το τσιπάκι, τι υποστηρίζει

13.02.2026 13:17
skylos_shutterstock

Στη σύλληψη ενός 35χρονου άνδρα για παράβαση της νομοθεσίας περί προστασίας ζώων συντροφιάς, προχώρησαν αστυνομικοί σε περιοχή της Σητείας.

Η σύλληψή του έγινε από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Ιεράπετρας, λόγω εγκατάλειψης του σκύλου ιδιοκτησίας του, όπως προέκυψε από τον αριθμό ηλεκτρονικής σήμανσης που κατείχε το ζώο, το οποίο περισυλλέχθηκε από φιλοζωικό σύλλογο.

Ο ίδιος πάντως φέρεται να υποστήριξε ότι είχε χάσει το ζώο του και ότι δεν το εγκατέλειψε. Η προανάκριση ενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Ιεράπετρας.

