Νέα Μάκρη: Κολώνα φωτισμού έπεσε σε αυτοκίνητο – Κινδύνεψε περαστικός, τι καταγγέλλει ιδιοκτήτρια καταστήματος

Ένα σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης στο κέντρο της Νέας Μάκρης και συγκεκριμένα στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου, πολύ κοντά στην πλατεία.

Μία κολώνα φωτισμού, η οποία σύμφωνα με καταγγελίες ιδιοκτητών μαγαζιών, ήταν σε άθλια κατάσταση, κατέρρευσε και έπεσε πάνω σε αυτοκίνητο, προκαλώντας ζημιά.

Ζημιά που, όμως, θα μπορούσε να είναι πολύ μεγαλύτερη καθώς εκείνη την ώρα περνούσε από τη σημείο πεζός, ο οποίος μάλιστα έπεσε και γλίτωσε καθαρά από τύχη.

Σύμφωνα με την κα Βιολέττα Πατόγκου, ιδιοκτήτρια καταστήματος της περιοχής, καταστηματάρχες έχουν καλέσει επανειλημμένα στον δήμο και έχουν ενημερώσει για τη συγκεκριμένη κολώνα φωτισμού. Και όχι μόνο για αυτή…

«Έχουμε πάρει αρκετές φορές, όχι μόνο εγώ, αλλά και ιδιοκτήτες άλλων μαγαζιών κι έχουμε ζητήσει να γίνει κάτι γιατί η κολώνα ήταν σάπια. Φαινόταν ότι κάποια στιγμή θα πέσει και να που έπεσε και κινδύνεψε άνθρωπος. Βρισκόμαστε στο κέντρο της Νέας Μάκρης, κάτω από την πλατεία και περνά καθημερινά αρκετός κόσμος και πελάτες των καταστημάτων. Αν έπεφτε πάνω σε άνθρωπο τι θα γινόταν;», αναρωτήθηκε μιλώντας στη Marathon Press καλώντας την υπεύθυνη υπηρεσία στον δήμο να ελέγξει τουλάχιστον άλλες δύο κολώνες φωτισμού στην πλατεία.

«Πρόκειται για μία λίγα μέτρα πιο πάνω στην Βενιζέλου και μια δεύτερη μέσα στην παιδική χαρά, εκεί όπου καθημερινά παίζουν παιδιά» πρόσθεσε η Βιολέττα Πατόγκου.

