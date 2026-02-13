search
ΕΛΛΑΔΑ

13.02.2026 10:23

Μαρία Καρρά: Στον ανακριτή η χήρα του Γιώργου Τράγκα για ξέπλυμα μαύρου χρήματος

tragkas- sizigos76-new

Το κατώφλι του ανακριτή, στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων και κάτω υπό άκρα μυστικότητα, πέρασε την Πέμπτη η Μαρία Καρρά.

Η χήρα του Γιώργου Τράγκα, κλήθηκε προκειμένου να δώσει εξηγήσεις ως κατηγορούμενη για ξέπλυμα μαύρου χρήματος, με βασικά αδικήματα την φοροδιαφυγή, την απάτη σε βάρος του ελληνικού Δημοσίου που υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ, χρέη στο Δημόσιο, μη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών, μη καταβολή δεδουλευμένων αποδοχών και χρεωκοπία με φερόμενο χρόνο τέλεσης των πράξεων από το 2008 έως το 2022.

Η κα Τραγκα μετέβη νωρίς το μεσημέρι στην 34η Ανακρίτρια και αφού ζήτησε και πήρε προθεσμία προκειμένου να προετοιμάσει την απολογία της, αποχώρησε αθόρυβα όπως ακριβώς εμφανίστηκε.

Οι πληροφορίες λένε πως η ανάκριση βρίσκεται ήδη στο τελικό στάδιο και μετά την προηγηθείσα εξέταση του Γιάννη Τράγκα ως μάρτυρα κατηγορίας και τις καταθέσεις μαρτύρων, η απολογία της Μαρίας Καρρά, αναμένεται να κλείσει τον κύκλο και οι αρχές να αποφασίσουν αν μετά την απολογία της, θα αφεθεί ελεύθερη, αν θα πληρώσει κάποια εγγύηση και αν θα προφυλακιστεί.

Ήδη ο γιος του Γιώργου Τράγκα έχει δώσει συναίνεση έτσι ώστε το ποσό των 10.000.000 ευρώ, που αποτελούν τα χρέη προς το ελληνικό Δημόσιο, να αποδεσμευθούν, να προχωρήσουν οι αρμόδιες αρχές στην είσπραξη και ο ίδιος να λάβει τα νόμιμα που του αναλογούν από την τεράστια περιουσία του εκδότη – δημοσιογράφου πατέρα του αλλά μία σειρά νομικών ενεργειών που έχει κάνει η χήρα του Γιώργου Τράγκα, παρακωλύουν την εξέλιξη της διαδικασίας.

Υπενθυμίζεται ότι είναι η δεύτερη φορά που η Μαρία Καρρά, περνάει το κατώφλι των δικαστικών αρχών.

Τον Ιούλιο του 2023, μετέβη ενώπιον της 3ης τακτικής ανακρίτριας Αθηνών κατηγορούμενη για δύο κακουργήματα που αφορούν απόκρυψη στα «πόθεν έσχες» της περιουσιακών στοιχείων άνω των 300.000 ευρώ με φερόμενο χρονικό διάστημα τέλεσης των συγκεκριμένων αδικημάτων – σύμφωνα με στοιχεία της δικογραφίας, την περίοδο από το 2012 έως και το 2021.

Ωστόσο, με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, αφέθηκε ελεύθερη με περιοριστικό όρο την καταβολή εγγύησης ύψους 50.000 ευρώ.

