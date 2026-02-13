Θεσσαλονίκη: Νέα εξαφάνιση ανηλίκου από δομή για ασυνόδευτα παιδιά, αγνοείται 14χρονο αγόρι

Κι άλλη εξαφάνιση ανηλίκου από δομή για ασυνόδευτα παιδιά, αυτή τη φορά στη Θεσσαλονίκη.

Όπως αναφέρει το Χαμόγελο του Παιδιού:

Εξαφανίστηκε στις 11 Φεβρουαρίου από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στην περιοχή του Ωραιοκάστρου της Θεσσαλονίκης, ο Σουχούντ (ον.) Μοχαμάντ (επ.) – Shuhoud (ον.) Mohammad (επ.), 14 ετών, αιγυπτιακής καταγωγής.

Το Χαμόγελο του Παιδιού ενημερώθηκε σήμερα και προχώρησε άμεσα σε δημοσιοποίηση των στοιχείων του ανηλίκου, κατόπιν εισαγγελικής εντολής, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι οι οποίοι θέτουν την ζωή του σε κίνδυνο.

Ο Σουχούντ (ον.) Μοχαμάντ (επ.) – Shuhoud (ον.) Mohammad (επ.), έχει ύψος 1,55 μ., έχει κανονικό βάρος, έχει μαλλιά μαύρα και μάτια πράσινα Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε πράσινο φούτερ, τζιν παντελόνι και μαύρο μπουφάν.

