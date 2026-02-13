Ακόμα μία βροχερή μέρα… και ο κύκλος κακοκαιριών δεν κλείνει

Και ενώ, όπως λέει και το τραγούδι, «είναι σαν να μπαίνει η άνοιξη», το σίγουρο είναι πως δεν πρόκειται για «ουρανού κατάνοιξη»! Η ομπρέλα παραμένει το απόλυτο αξεσουάρ μας, καθώς η φύση συνεχίζει να μας χαρίζει μπόλικο νερό. Αν και το νερό είναι ευλογία, η διάρκεια και η ένταση των φαινομένων το μετατρέπουν σε απειλή. Μετά από τόσο νερό που έχει πέσει συσσωρευτικά, το έδαφος στα δυτικά και τα ανατολικά είναι πλέον κορεσμένο, αυξάνοντας τον κίνδυνο για πλημμύρες, κατολισθήσεις και προβλήματα στις μετακινήσεις.

Από χθες το απόγευμα έχουμε περάσει στη δεύτερη φάση της κακοκαιρίας, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί σήμερα. Το σκηνικό περιλαμβάνει νεφώσεις και βροχές σε ολόκληρη τη χώρα, με κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, την Πελοπόννησο (Ηλεία, Αχαΐα, Μεσσηνία, Λακωνία), τις Κυκλάδες, τη νότια και δυτική Κρήτη, τα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα, τη Θράκη και τη Χαλκιδική. Λίγα χιόνια θα σημειωθούν το βράδυ μόνο στα κεντρικά και βόρεια ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί στα δυτικά (Ιόνιο) και νοτιοδυτικοί στα ανατολικά (Αιγαίο), ενώ προς το βράδυ θα στραφούν παντού σε δυτικούς έως 7 μποφόρ. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στα νότια πελάγη, και συγκεκριμένα στο νότιο Ιόνιο, την περιοχή των Κυθήρων και την Κρήτη, όπου οι ριπές θα αγγίξουν τα 8 με 9 μποφόρ.

Η θερμοκρασία παραμένει σε υψηλά επίπεδα με τη ζέστη να κυριαρχεί το μεσημέρι, αφού ο υδράργυρος θα φτάσει τους 15-16 βαθμούς στα βόρεια και στην υπόλοιπη χώρα τους 18-19 βαθμούς.

Στην Αττική, οι νεφώσεις θα πυκνώνουν κατά διαστήματα με πιθανές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια του νομού. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις έως 5 μποφόρ και τοπικά στα ανατολικά έως 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει τους 17-18 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη, περιμένουμε νεφώσεις και τοπικές βροχές, με βαθμιαία βελτίωση του καιρού από το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί έως 4 μποφόρ και ο υδράργυρος το μεσημέρι θα αγγίξει τους 15-16 βαθμούς.

Και δεν τελειώνουμε εδώ. Από το Σάββατο το βράδυ έρχεται και νέο πέρασμα βροχών και καταιγίδων από τα βόρεια και δυτικά, με τοπικά έντονα φαινόμενα που θα μας απασχολήσουν μέχρι την Τρίτη, συνοδεία θυελλοδών νοτιάδων, σκόνης και ζέστης. Το Σάββατο φαίνεται πως θα είναι η πιο ζέστη μέρα της εβδομάδας, όμως προσοχή: το επεισόδιο μεταφοράς αφρικανικής σκόνης θα κορυφωθεί μέσα στο Σαββατοκύριακο. Η συμβουλή μας είναι μία: μην μπαίνετε στον κόπο να πλύνετε τα αυτοκίνητά σας, καθώς οι λασποβροχές παραμονεύουν!

Το μόνο σίγουρο είναι ότι το πρωί και το μεσημέρι του Σαββάτου, όσοι δεν εργάζονται θα μπορέσουν να απολαύσουν ανοιξιάτικες βόλτες με τον ήλιο συντροφιά, πριν ο καιρός αλλάξει ξανά. Εκμεταλλευτείτε το ηλιόλουστο ξεκίνημα του Σαββάτου, γιατί η συνέχεια θα είναι και πάλι βροχερή και μουντή!

Διαβάστε επίσης:

Έκρηξη στη Βιολάντα: Από τον Ιούνιο του 2025 γνώριζαν ότι οι εγκαταστάσεις υγραερίου δεν ήταν ασφαλείς – Μηχανικός είχε κάνει αυτοψία

Οι αγρότες έρχονται στο Σύνταγμα – Tι προβλέπει ο σχεδιασμός τους, ποιοι δρόμοι θα κλείσουν

Τσικνοπέμπτη: «Στέναξαν» οι ψησταριές σε όλη την επικράτεια – Γλέντια και χοροί σε γειτονιές και πλατείες (Photos/Videos)