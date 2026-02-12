Έκρηξη στη Βιολάντα: Από τον Ιούνιο του 2025 γνώριζαν ότι οι εγκαταστάσεις υγραερίου δεν ήταν ασφαλείς – Μηχανικός είχε κάνει αυτοψία

Από το καλοκαίρι του 2025 η διοίκηση του εργοστασίου «Βιολάντα» γνώριζε ότι οι εγκαταστάσεις υγραερίου δεν ήταν ασφαλείς.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Alpha, μηχανικός έκανε αυτοψία στο εργοστάσιο το Ιούνιο του 2025 και εντόπισε προβλήματα στις δεξαμενές και στις σωληνώσεις.

Ο ίδιος είχε επισημάνει ότι η κατάσταση ήταν επείγουσα, αλλά φαίνεται ότι η διοίκηση επέλεξε να τον αγνοήσει. Υπενθυμίζεται ότι στην έκρηξη που σημειώθηκε στις 26 Ιανουαρίου έχασαν τις ζωές τους 5 εργαζόμενες.

«Επιβαλλόταν να γίνει»

«Τον Ιούνιο του 2025, είχα κάνει μία προσφορά για να βελτιώσω όλες τις εγκαταστάσεις του υγραερίου στο εργοστάσιο. Αφορούσε και τη μετατροπή του καυσίμου και τις αλλαγές των σωληνώσεων. Επιβαλλόταν να γίνει. Θα μπορούσε να μη γίνει στην επόμενη εβδομάδα, θα μπορούσε να γίνει τον επόμενο μήνα.

Η εγκατάσταση σε πολλους τομείς χρειαζόταν βελτίωση… Πρότεινα συγκεκριμένα μέτρα που θα έπρεπε να πάρει η επιχείρηση προκειμένου να συμμορφωθεί με την νομοθεσία αλλά και για να είναι ασφαλής η λειτουργία της εγκατάστασης.

Είχα προτείνει αλλαγή των πιέσεων, αλλαγή του καυσίμου, τοποθέτηση ασφαλιστικών δικλείδων, ανοίγματα αερισμού μέσα στον χώρο. Είχα προτείνει μία σειρά από μέτρα τα οποία τα είχα καταθέσει στον επιχειρηματία», τόνισε ο μηχανικός . Γ. Δανίκας.

