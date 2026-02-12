search
ΠΕΜΠΤΗ 12.02.2026 22:28
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web

12.02.2026 21:22

Οι αγρότες έρχονται στο Σύνταγμα – Tι προβλέπει ο σχεδιασμός τους, ποιοι δρόμοι θα κλείσουν

12.02.2026 21:22
agrotes

Μετά από 55 ημέρες στα μπλόκα οι αγρότες κλιμακώνουν την Παρασκευή (13/2) τον αγώνα τους, πραγματοποιώντας συγκέντρωση στις 16.00 στην Πλατεία Συντάγματος.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό φορτηγά που θα μεταφέρουν τρακτέρ θα ξεκινήσουν από Καρδίτσα, Λάρισα, Αταλάντη και τον Μπράλο. Γύρω στις 12.30 θα συναντήσουν αγρότες από τη Βόρεια Ελλάδα στις Αφίδνες.

Από το σημείο αυτό, θα κατευθυνθούν με τα τρακτέρ τους στο Κέντρο μέσω της λεωφόρου Κηφισού. Αγρότες, θα μεταβούν στην Αθήνα, επίσης, με λεωφορεία για να συμμετάσχουν στις κινητοποιήσεις

Στο πλευρό τους θα βρεθούν εργαζόμενοι από Αθήνα και Πειραιά, με τα Εργατικά Κέντρα να απευθύνουν κάλεσμα για συγκέντρωση στις 13.00. Σε αλληλεγγύη στους αγρότες και η ΑΔΕΔΥ έχει απευθύνει κάλεσμα για συγκέντρωση στην Πλατεία Συντάγματος στις 16.00.

Η Τροχαία κατά τη διάρκεια της ημέρας θα προχωρήσει σε διακοπές κυκλοφορίας,. Το Μετρό θα λειτουργήσει κανονικά.

Οι αγρότες αναμένεται να διανυκτερεύσουν στην Πλατεία Συντάγματος και το πρωί του Σαββάτου θα επιστρέψουν στις βάσεις τους. 

H ανακοίνωση της Τροχαίας

«Λόγω των προγραμματισμένων συγκεντρώσεων και αγροτικών κινητοποιήσεων που θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου 2026, θα ισχύσουν έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από το πρωί στην ευρύτερη περιοχή του Κέντρου της Αθήνας και σε κεντρικούς οδικούς άξονες της Αττικής, οι οποίες θα εφαρμοστούν σταδιακά και ανάλογα με τις επικρατούσες συνθήκες.

Παρακαλούνται οι οδηγοί για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους και αποφυγή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων, να αποφύγουν τη διέλευση και στάθμευση των οχημάτων τους στο οδικό δίκτυο του ευρύτερου κέντρου της Αθήνας και να ακολουθούν τις υποδείξεις των ρυθμιστών τροχονόμων».

Υπόθεση κατασκοπείας: Αυτός είναι ο «Στίβεν» και ο «προϊστάμενος» – Φωτογραφίες με τον σμήναρχο και τους Κινέζους

Επίθεση Καπερνάρου σε Πάνο Ρούτσι: Περιφέρεται στην αίθουσα ως ντάης – Προπηλάκισε τους δικηγόρους

Γύθειο: Αγωνία για τον αγνοούμενο ψαρά – Εντοπίστηκε η βάρκα του

ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στη Λάρισα για την εξαφάνιση 14χρονου αγοριού – Η ανακοίνωση από το «Χαμόγελο του Παιδιού»

ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Πιθανή συμφωνία με το Ιράν μέσα στον επόμενο μήνα – «Πολύ τραυματικές» οι συνέπειες σε περίπτωση αποτυχίας

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η Ζωή δημοσίευσε μήνυμα στον Χρυσοχοΐδη μετά την σύγκρουση στη Βουλή – «Αστυνομικός ενημέρωσε τον Γεωργιάδη για τη μήνυση»

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αντιδρά το ΠΑΣΟΚ στη συνέντευξη Στουρνάρα στην Ομάδα Αλήθειας

ΕΛΛΑΔΑ

Έκρηξη στη Βιολάντα: Από τον Ιούνιο του 2025 γνώριζαν ότι οι εγκαταστάσεις υγραερίου δεν ήταν ασφαλείς – Μηχανικός είχε κάνει αυτοψία

ΕΛΛΑΔΑ

Νέες αποκαλύψεις για τη «Βιολάντα»: Ο ιδιοκτήτης είχε εμπλακεί σε παράνομη διακίνηση υγραερίου 

LIFESTYLE

Στράτος Τζώρτζογλου: «Πήγαινα στον γιατρό με την ελπίδα ότι θα έχω κάτι και θα τελειώνω με αυτή τη ζωή» (Video)

ΕΛΛΑΔΑ

Τι γιορτάζουμε την Τσικνοπέμπτη - Πώς καθιερώθηκε το έθιμο

ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Φουκουσίμα: Τα ραδιενεργά υβρίδια γουρουνιών και αγριόχοιρων και το γενετικό μυστικό τους

ΚΟΣΜΟΣ

Διάστημα: Σε έξι χρόνια ένας τεράστιος αστεροειδής μπορεί να χτυπήσει η Σελήνη

