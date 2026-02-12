Οι αγρότες έρχονται στο Σύνταγμα – Tι προβλέπει ο σχεδιασμός τους, ποιοι δρόμοι θα κλείσουν

Μετά από 55 ημέρες στα μπλόκα οι αγρότες κλιμακώνουν την Παρασκευή (13/2) τον αγώνα τους, πραγματοποιώντας συγκέντρωση στις 16.00 στην Πλατεία Συντάγματος.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό φορτηγά που θα μεταφέρουν τρακτέρ θα ξεκινήσουν από Καρδίτσα, Λάρισα, Αταλάντη και τον Μπράλο. Γύρω στις 12.30 θα συναντήσουν αγρότες από τη Βόρεια Ελλάδα στις Αφίδνες.

Από το σημείο αυτό, θα κατευθυνθούν με τα τρακτέρ τους στο Κέντρο μέσω της λεωφόρου Κηφισού. Αγρότες, θα μεταβούν στην Αθήνα, επίσης, με λεωφορεία για να συμμετάσχουν στις κινητοποιήσεις.

Στο πλευρό τους θα βρεθούν εργαζόμενοι από Αθήνα και Πειραιά, με τα Εργατικά Κέντρα να απευθύνουν κάλεσμα για συγκέντρωση στις 13.00. Σε αλληλεγγύη στους αγρότες και η ΑΔΕΔΥ έχει απευθύνει κάλεσμα για συγκέντρωση στην Πλατεία Συντάγματος στις 16.00.

Η Τροχαία κατά τη διάρκεια της ημέρας θα προχωρήσει σε διακοπές κυκλοφορίας,. Το Μετρό θα λειτουργήσει κανονικά.

Οι αγρότες αναμένεται να διανυκτερεύσουν στην Πλατεία Συντάγματος και το πρωί του Σαββάτου θα επιστρέψουν στις βάσεις τους.

H ανακοίνωση της Τροχαίας

«Λόγω των προγραμματισμένων συγκεντρώσεων και αγροτικών κινητοποιήσεων που θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου 2026, θα ισχύσουν έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από το πρωί στην ευρύτερη περιοχή του Κέντρου της Αθήνας και σε κεντρικούς οδικούς άξονες της Αττικής, οι οποίες θα εφαρμοστούν σταδιακά και ανάλογα με τις επικρατούσες συνθήκες.

Παρακαλούνται οι οδηγοί για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους και αποφυγή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων, να αποφύγουν τη διέλευση και στάθμευση των οχημάτων τους στο οδικό δίκτυο του ευρύτερου κέντρου της Αθήνας και να ακολουθούν τις υποδείξεις των ρυθμιστών τροχονόμων».

