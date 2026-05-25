Πάνος Ξενοκώστας (ONEX): Η Ελλάδα σε θέση να γίνει ναυπηγικός κόμβος της Ευρώπης

Η Ελλάδα έχει τη δυνατότητα να εξελιχθεί σε κέντρο ναυπηγικής δραστηριότητας για την Ανατολική Μεσόγειο, τη Νοτιοανατολική Ευρώπη και τη Μαύρη Θάλασσα, αξιοποιώντας τη στρατηγική της θέση και το μέγεθος της ελληνικής ναυτιλίας.

Όπως ανέφερε ο πρόεδρος της Ένωσης Ελληνικών Ναυπηγείων και επικεφαλής της ONEX Shipyards & Technologies, Πάνος Ξενοκώστας, μιλώντας στο συνέδριο «BLUE STRATEGY SUMMIT 2026» με θέμα «Η Ελλάδα στρατηγικός κρίκος Ευρώπης – Αμερικής – Ασίας», οι αυξανόμενες ανάγκες ενεργειακής και αμυντικής ασφάλειας ενισχύουν τον ρόλο της χώρας.

Ο κ. Ξενοκώστας υπογράμμισε ότι η Ελλάδα διαθέτει τις προϋποθέσεις για να αναδειχθεί σε βασικό παράγοντα της νέας ευρωπαϊκής ναυπηγικής και αμυντικής στρατηγικής.

Τόνισε ότι από τη χώρα διέρχονται κρίσιμοι ενεργειακοί διάδρομοι και υποδομές, γεγονός που καθιστά απαραίτητη την ανάπτυξη ισχυρής εγχώριας βιομηχανικής βάσης.

Στρατηγικές συνεργασίες και μεταφορά τεχνογνωσίας

Στο πλαίσιο αυτό, αναφέρθηκε στη συνεργασία Ελλάδας, Ηνωμένων Πολιτειών και Νότιας Κορέας στον τομέα της ναυπηγικής βιομηχανίας, με ιδιαίτερη έμφαση στη συμφωνία της ONEX με τη νοτιοκορεατική Hanwha Group.

Όπως δήλωσε, στόχος είναι η μεταφορά τεχνολογίας και τεχνογνωσίας, ώστε η Ελλάδα να περάσει «από την απλή συντήρηση στην αυτόνομη εγχώρια ναυπήγηση».

Το νέο μοντέλο ανάπτυξης των ναυπηγείων, σύμφωνα με τον ίδιο, μπορεί να οδηγήσει σε ετήσια ανάπτυξη 6%-8% για τον κλάδο, με συμβολή περίπου 2% στο ΑΕΠ. Παράλληλα, θα δημιουργηθούν χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας υψηλής εξειδίκευσης, κυρίως για μηχανικούς και τεχνικό προσωπικό.

Ο ετήσιος κύκλος εργασιών του οικοσυστήματος θα μπορούσε να φθάσει τα 3 δισ. ευρώ, ενώ στόχος είναι το 50% της παραγωγής να κατευθύνεται σε εξαγωγές, τόσο σε πλοία όσο και σε ναυτιλιακό εξοπλισμό.

Ο πρόεδρος της Ένωσης Ελληνικών Ναυπηγείων επεσήμανε ότι βασική επιδίωξη είναι η εγχώρια προστιθέμενη αξία να φτάσει στο 70% στις ναυπηγήσεις και έως το 90% στον κύκλο ζωής και υποστήριξης των πλοίων, ώστε –όπως είπε– «ο πλούτος να παραμένει στην Ελλάδα και στην Ευρώπη».

Η προσπάθεια αφορά όχι μόνο την κατασκευή πλοίων, αλλά και την ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου ναυπηγικού και βιομηχανικού οικοσυστήματος, ικανού να εξυπηρετεί τόσο την ελληνική αγορά όσο και ευρύτερες αγορές της Μεσογείου και της Ευρώπης.

Ο κ. Ξενοκώστας ζήτησε τη δημιουργία ενός νέου «ευρωπαϊκού συμφώνου ναυπηγικής ισχύος», που θα ενισχύει την κατασκευή πλοίων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα στηρίζει την εγχώρια προστιθέμενη αξία.

Παράλληλα, πρότεινε τη δημιουργία ειδικών χρηματοδοτικών εργαλείων και ευρωπαϊκών πολιτικών στήριξης, καθώς –όπως σημείωσε– ο διεθνής ανταγωνισμός εντείνεται με πολλές χώρες να επιδοτούν ήδη μαζικά τον κλάδο.

Ανασυγκρότηση ναυπηγείων και κυβερνητική στήριξη

Ο πρόεδρος της Ένωσης Ελληνικών Ναυπηγείων αναφέρθηκε στις ενέργειες ανασυγκρότησης των ναυπηγείων της Σύρου και της Ελευσίνας, υπενθυμίζοντας ότι όταν ξεκίνησε η προσπάθεια υπήρχαν απλήρωτοι εργαζόμενοι, υψηλά χρέη και απαξιωμένες υποδομές.

Όπως είπε, από το 2019 έως σήμερα έχουν αποπληρωθεί υποχρεώσεις άνω των 52 εκατ. ευρώ από προηγούμενες χρήσεις, με στόχο τη δημιουργία σύγχρονων και ανταγωνιστικών ναυπηγείων που «θα παραδοθούν στις επόμενες γενιές ισχυρότερα από ό,τι παραλήφθηκαν».

Αναφέρθηκε επίσης στη στήριξη της ελληνικής κυβέρνησης και προσωπικά του πρωθυπουργού, καθώς και στη συνεργασία με το υπουργείο Ανάπτυξης και τον υπουργό Τάκη Θεοδωρικάκο, σημειώνοντας ότι απαιτούνται συνεχείς παρεμβάσεις για την αναγέννηση του κλάδου.

Κλείνοντας την ομιλία του, ο κ. Ξενοκώστας τόνισε ότι «τα ναυπηγεία ανήκουν στην πατρίδα και στις επόμενες γενιές», υπογραμμίζοντας πως η προσπάθεια ανασυγκρότησης του ελληνικού ναυπηγικού οικοσυστήματος θα συνεχιστεί με στόχο τη δημιουργία «σύγχρονων, βιώσιμων και ανταγωνιστικών ναυπηγείων».

