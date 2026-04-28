Π. Ξενοκώστας: Σχέδιο για δυνατή βιομηχανική Ελλάδα έως 2030 με ναυπηγεία, ενέργεια και υποδομές

Με καθαρό μήνυμα επιστροφής της Ελλάδας στον χάρτη της ισχυρής βιομηχανικής παραγωγής έως το 2030, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ONEX Shipyards & Technologies Group, Πάνος Ξενοκώστας, περιέγραψε ένα φιλόδοξο αλλά ήδη σε εξέλιξη σχέδιο μετασχηματισμού. Από το βήμα του Οικονομικού Φόρουμ Δελφών 2026, έδωσε το στίγμα μιας στρατηγικής που ξεκινά από τη ναυπηγική βιομηχανία, αλλά απλώνεται πολύ πιο πέρα: σε υποδομές, ενέργεια, άμυνα και τεχνολογία.

Η φιλοσοφία είναι απλή αλλά απαιτητική: καθετοποίηση δραστηριοτήτων και δημιουργία ενός ολοκληρωμένου βιομηχανικού οικοσυστήματος. Όπως εξήγησε, ο όμιλος κινείται σε τρεις βασικούς πυλώνες. Πρώτος, η ναυπηγική και ναυπηγοεπισκευαστική δραστηριότητα. Δεύτερος, οι συνδυασμένες μεταφορές και οι λιμενικές υποδομές. Τρίτος, η ενέργεια, η άμυνα και οι νέες τεχνολογίες.

Στον πυρήνα βρίσκεται η αναγέννηση των ναυπηγείων. Τα στοιχεία δείχνουν ήδη έντονη κινητικότητα: περισσότερες από 890 επισκευές πλοίων έχουν ολοκληρωθεί, με τον στόχο να ανεβαίνει στις 1.000 έως το τέλος του 2026. Παράλληλα, «τρέχει» η ανάπτυξη γραμμής παραγωγής ρυμουλκών, με 20 σκάφη ήδη υπό κατασκευή. Πρόκειται για μια κίνηση που σηματοδοτεί τη μετάβαση από την απλή επισκευή στην παραγωγή.

Το δεύτερο μεγάλο στοίχημα αφορά τις υποδομές και τις μεταφορές. Στην Ελευσίνα προωθείται η ανάπτυξη ιδιωτικού λιμένα, με προοπτική επέκτασης που ξεπερνά τα 1.300 στρέμματα. Το κρίσιμο στοιχείο είναι η σύνδεση με το εθνικό σιδηροδρομικό δίκτυο, δημιουργώντας έναν νέο διατροπικό διάδρομο που φιλοδοξεί να ενώσει τη Μεσόγειο με την ευρωπαϊκή ενδοχώρα. Όπως ξεκαθάρισε ο κ. Ξενοκώστας, το έργο δεν έρχεται να ανταγωνιστεί τον Πειραιά, αλλά να λειτουργήσει συμπληρωματικά, ως εναλλακτική διαδρομή μεταφοράς αγαθών.

Στον τρίτο πυλώνα, αυτόν της ενέργειας, της άμυνας και της τεχνολογίας, ο όμιλος επενδύει σε στρατηγικές συνεργασίες με διεθνείς παίκτες. Έμφαση δίνεται σε εφαρμογές LNG και σε αμυντικά έργα, με στόχο την ενίσχυση της ενεργειακής και βιομηχανικής αυτάρκειας της χώρας. Η κατεύθυνση είναι σαφής: τεχνολογία αιχμής και διασύνδεση με διεθνείς αγορές.

Τα μεγέθη αποτυπώνουν τη δυναμική. Τα περιουσιακά στοιχεία του ομίλου έχουν ήδη ξεπεράσει το 1,5 δισ. ευρώ, υπερβαίνοντας τον αρχικό στόχο για το 2026. Ο επόμενος σταθμός είναι ακόμη πιο φιλόδοξος: αποτίμηση στα 5 δισ. ευρώ έως το 2030, με επενδυτικό πρόγραμμα που φτάνει το 1,1 δισ. ευρώ.

Παράλληλα, ανοίγουν νέα μέτωπα δραστηριότητας. Στον σχεδιασμό περιλαμβάνεται η ανάπτυξη στον τομέα των ρυμουλκών, η προοπτική ναυπήγησης ακτοπλοϊκών πλοίων σε συνεργασία με την Attica Group, αλλά και η είσοδος στον σιδηροδρομικό τομέα. Στόχος είναι η ενίσχυση ενός πλήρους διατροπικού μοντέλου μεταφορών που θα συνδέει θάλασσα, λιμάνια και σιδηρόδρομο.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στο ανθρώπινο δυναμικό. Ο όμιλος επενδύει σε σχολές τεχνιτών, δημιουργώντας μια «δεξαμενή» εξειδικευμένων εργαζομένων που απορροφώνται άμεσα στην παραγωγή. Το στοιχείο αυτό θεωρείται κρίσιμο για τη βιωσιμότητα του σχεδίου, καθώς η επανεκκίνηση της βιομηχανίας απαιτεί και νέα γενιά τεχνικών.

Καθοριστικό ρόλο παίζουν και οι διεθνείς συνεργασίες. Η ενίσχυση των σχέσεων με τις ΗΠΑ και τη Νότια Κορέα, όπως υπογράμμισε ο κ. Ξενοκώστας, τοποθετεί την Ελλάδα σε μια στρατηγική θέση-κόμβο που συνδέει Ευρώπη, Ασία και Αμερική.

Το στοίχημα είναι μεγάλο: μια σύγχρονη βιομηχανική βάση που θα επαναφέρει τη χώρα σε τροχιά παραγωγής. Και, όπως δείχνουν τα δεδομένα, το σχέδιο δεν μένει στα λόγια — ήδη υλοποιείται.

