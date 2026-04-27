Σοβαρό τροχαίο στην Κέρκυρα: Αυτοκίνητο παρέσυρε δύο τουρίστες – Στο νοσοκομείο μητέρα και γιος

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας, 27/4, στην Κέρκυρα, όταν αυτοκίνητο παρέσυρε δύο τουρίστες, μια μητέρα και τον γιο της, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό τους.

Όπως αναφέρει το corfutvnews.gr, το τροχαίο έλαβε χώρα στην εθνική οδό Κέρκυρας – Παλαιοκαστρίτσας, στο ύψος της περιοχής Γουβιά.

Οι δύο επισκέπτες του νησιού, ηλικίας 63 και 32 ετών αντίστοιχα, επιχείρησαν να διασχίσουν τον δρόμο όταν, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, παρασύρθηκαν από διερχόμενο όχημα.

Μετά το ατύχημα, και οι δύο τραυματίες διακομίστηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας, όπου και νοσηλεύονται.

Προανάκριση για ακριβή αίτια του ατυχήματος διενεργεί το αρμόδιο ανακριτικό τμήμα της Τροχαίας.

