ΔΕΥΤΕΡΑ 27.04.2026 23:31
27.04.2026 21:57

Τραγωδία στον Αλμυρό: Νεκρή 44χρονη μητέρα δύο παιδιών σε τροχαίο – Τραυματίστηκε θανάσιμα στο κεφάλι

Τραγική κατάληξη είχε τροχαίο που σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας, 27/4, στην περιοχή του Πλατάνου Αλμυρού, με θύμα μία 44χρονη γυναίκα, καταγόμενη από τον Αλμυρό και κάτοικο Νέας Αγχιάλου.

Όπως αναφέρει το thenewspaper.gr, η άτυχη γυναίκα, μητέρα δύο παιδιών και εργαζόμενη στον Αλμυρό, κινείτο με το δίκυκλο όχημά της σε αγροτικό δρόμο, όταν – κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες – έχασε τον έλεγχο και εξετράπη της πορείας της, καταλήγοντας σε παρακείμενη αγροτική έκταση.

Λίγα μέτρα αργότερα, το όχημα ανετράπη, με αποτέλεσμα να την καταπλακώσει και να της προκαλέσει σοβαρότατα τραύματα, κυρίως στο κεφάλι.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που τη μετέφερε στο Κέντρο Υγείας Αλμυρού, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Την προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος έχει αναλάβει το Αστυνομικό Τμήμα Αλμυρού.

