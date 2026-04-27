Άγιος Δημήτριος: Διεκόπη η δίκη των τριών για υπόθαλψη, στο Ναυτοδικείο Πειραιά αύριο ο 20χρονος

Για τις 20 Μαΐου διεκόπη δίκη του 21χρονου και των δύο 20χρονων για τη υπόθαλψη στην υπόθεση της δολοφονίας του 27χρονου στον Άγιο Δημήτριο.

Οι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων, με τη μεταγωγή τους να γίνεται από τη ΓΑΔΑ.

Όπως αναφέρθηκε στο δικαστήριο, μετά τη δολοφονία του 27χρονου και για αρκετές ώρες, οι κατηγορούμενοι διέμειναν όλοι μαζί σε μισθωμένο σπίτι, παρότι φέρονται να γνώριζαν τι είχε προηγηθεί, χωρίς να ειδοποιήσουν την Αστυνομία.

Ο συνήγορος υπεράσπισης 21χρονου Νικόλαος Λιμπάντσης, υποστήριξε ότι δεν στοιχειοθετείται το αδίκημα της υπόθαλψης εγκληματία. «Δεν υπάρχει καμία υπόθαλψη εγκληματία. Ο άνθρωπος την επόμενη ημέρα, μόλις ξεπέρασε το σοκ στο οποίο βρισκόταν, πήγε χωρίς καθυστέρηση και δήλωσε όσα γνώριζε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Κατά την ακροαματική διαδικασία, οι κατηγορούμενοι ζήτησαν αρχικά αναβολή, αίτημα που απορρίφθηκε. Ωστόσο, το δικαστήριο προχώρησε τελικά σε διακοπή της δίκης για τις 20 Μαΐου. Οι συνήγοροι των κατηγορουμένων προέβαλαν κώλυμα και για τη νέα ημερομηνία, γεγονός που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από την πλευρά της οικογένειας του θύματος.

Στο Ναυτοδικείο Πειραιά αύριο ο 20χρονος

Ο πατέρας του 27χρονου, ο οποίος νωρίτερα είχε δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας, αντέδρασε έντονα, φωνάζοντας μέσα στην αίθουσα ότι πρόκειται για «ανθρωποκτονία ενός παιδιού».

Την ίδια ώρα, αύριο αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του ανακριτή στο Ναυτοδικείο Πειραιά ο 20χρονος κατηγορούμενος για τη δολοφονία του 27χρονου, τον οποίο φέρεται να σκότωσε με κρητικό μαχαίρι. Σε βάρος του έχουν ασκηθεί κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση, καθώς και για παράνομη οπλοφορία και χρήση όπλου.

Ο συνήγορος υπεράσπισης του 20χρονου, Βαγγέλης Μπιτσαξής, σε δηλώσεις του έχει τονίσει ότι ο εντολέας του δεν είχε πρόθεση να αφαιρέσει τη ζωή του 27χρονου. «Δεν επιθυμούσε να τον σκοτώσει. Δεν πήγε εκεί για να αφαιρέσει μια ζωή. Το μαχαίρι το είχε πάνω του γιατί φοβόταν», ανέφερε.

Κεφαλονιά: «Χημική βόμβα» στον οργανισμό της 19χρονης Μυρτώς: Αλκοόλ, κοκαΐνη και κάνναβη έδειξαν οι τοξικολογικές

Άγιος Δημήτριος: Με τον Κασιδιάρη ποζάρει σε παλαιότερη φωτογραφία ο καθ’ ομολογίαν δολοφόνος του 27χρονου

Υποκλοπές: Θύελλα από την απόφαση του Αρείου Πάγου – Έκτακτη συνέντευξη Ανδρουλάκη, ουδέν σχόλιο από Μαρινάκη, ό,τι μπαίνει αρχείο, βγαίνει, λέει ο Τσίπρας