ΔΕΥΤΕΡΑ 27.04.2026 20:01
27.04.2026 19:22

Άγιος Δημήτριος: Διεκόπη η δίκη των τριών για υπόθαλψη, στο Ναυτοδικείο Πειραιά αύριο ο 20χρονος

27.04.2026 19:22
Agios-Dimitrios 1

Για τις 20 Μαΐου διεκόπη δίκη του 21χρονου και των δύο 20χρονων για τη υπόθαλψη στην υπόθεση της δολοφονίας του 27χρονου στον Άγιο Δημήτριο

Οι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων, με τη μεταγωγή τους να γίνεται από τη ΓΑΔΑ.

Όπως αναφέρθηκε στο δικαστήριο, μετά τη δολοφονία του 27χρονου και για αρκετές ώρες, οι κατηγορούμενοι διέμειναν όλοι μαζί σε μισθωμένο σπίτι, παρότι φέρονται να γνώριζαν τι είχε προηγηθεί, χωρίς να ειδοποιήσουν την Αστυνομία.

Ο συνήγορος υπεράσπισης 21χρονου Νικόλαος Λιμπάντσης, υποστήριξε ότι δεν στοιχειοθετείται το αδίκημα της υπόθαλψης εγκληματία. «Δεν υπάρχει καμία υπόθαλψη εγκληματία. Ο άνθρωπος την επόμενη ημέρα, μόλις ξεπέρασε το σοκ στο οποίο βρισκόταν, πήγε χωρίς καθυστέρηση και δήλωσε όσα γνώριζε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Κατά την ακροαματική διαδικασία, οι κατηγορούμενοι ζήτησαν αρχικά αναβολή, αίτημα που απορρίφθηκε. Ωστόσο, το δικαστήριο προχώρησε τελικά σε διακοπή της δίκης για τις 20 Μαΐου. Οι συνήγοροι των κατηγορουμένων προέβαλαν κώλυμα και για τη νέα ημερομηνία, γεγονός που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από την πλευρά της οικογένειας του θύματος.

Στο Ναυτοδικείο Πειραιά αύριο ο 20χρονος

Ο πατέρας του 27χρονου, ο οποίος νωρίτερα είχε δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας, αντέδρασε έντονα, φωνάζοντας μέσα στην αίθουσα ότι πρόκειται για «ανθρωποκτονία ενός παιδιού».

Την ίδια ώρα, αύριο αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του ανακριτή στο Ναυτοδικείο Πειραιά ο 20χρονος κατηγορούμενος για τη δολοφονία του 27χρονου, τον οποίο φέρεται να σκότωσε με κρητικό μαχαίρι. Σε βάρος του έχουν ασκηθεί κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση, καθώς και για παράνομη οπλοφορία και χρήση όπλου.

Ο συνήγορος υπεράσπισης του 20χρονου, Βαγγέλης Μπιτσαξής, σε δηλώσεις του έχει τονίσει ότι ο εντολέας του δεν είχε πρόθεση να αφαιρέσει τη ζωή του 27χρονου. «Δεν επιθυμούσε να τον σκοτώσει. Δεν πήγε εκεί για να αφαιρέσει μια ζωή. Το μαχαίρι το είχε πάνω του γιατί φοβόταν», ανέφερε.

google_news_icon

kingcharles
MACRON
skylos alabama dagkoma- new
areios pagos 765- new
tileorasi
tsipras papatavrou tsitsipas
kairos anoixi 88- new
stegastika daneia 77- new
areios_pagos_new
ilikiomenoi-new
ΔΕΥΤΕΡΑ 27.04.2026 20:01
kingcharles
Μακριά από τις κάμερες η συνάντηση Τραμπ-Βασιλιά Καρόλου – Στόχος η προστασία της εικόνας του Βρετανού μονάρχη

MACRON
Ο Μακρόν υπόσχεται να μιλήσει με το Ιράν για να «αντιμετωπιστεί το πρόβλημα στη ρίζα του» και να ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ

skylos alabama dagkoma- new
Αλαμπάμα: Αδιανόητο περιστατικό – Άνδρας σε αμόκ δάγκωσε αστυνομικό σκύλο τη στιγμή που τον συνέλαβαν

