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12.06.2026 09:31

Κ. Χατζηδάκης: Η εξαγωγική επιτυχία της ΜΑΚΒΕΛ δείχνει τις δυνατότητες της ελληνικής παραγωγής

12.06.2026 09:31
makbel kosmos

Η εξαγωγική δυναμική της ελληνικής βιομηχανίας τροφίμων βρέθηκε στο επίκεντρο της επίσκεψης που πραγματοποίησε ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, στις εγκαταστάσεις της ΜΑΚΒΕΛ – EURIMAC στο Κιλκίς, συνοδευόμενος από τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Αθανάσιος Καββαδάς, και τον Β’ Αντιπρόεδρο της Βουλής, Γεώργιος Π. Γεωργαντάς.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, η διοίκηση της εταιρείας παρουσίασε την αναπτυξιακή της πορεία, τις επενδύσεις που υλοποιεί τα τελευταία χρόνια, καθώς και τη στρατηγική εξωστρέφειας που έχει οδηγήσει τα προϊόντα της σε δεκάδες αγορές του εξωτερικού. Το κυβερνητικό κλιμάκιο ξεναγήθηκε στις παραγωγικές εγκαταστάσεις και ενημερώθηκε για τις τεχνολογικές υποδομές, την παραγωγική διαδικασία και τις επιδόσεις της εταιρείας στις διεθνείς αγορές.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκάλεσε η αναφορά στις εξαγωγές ελληνικών ζυμαρικών στην Ιταλία, μια αγορά με ισχυρή παράδοση και διεθνή αναγνώριση στον συγκεκριμένο κλάδο. «Βρισκόμαστε στη μεγαλύτερη βιομηχανία ζυμαρικών της Ελλάδας, μια βιομηχανία που εξάγει ζυμαρικά στην Ιταλία. Το επόμενο βήμα για το Κιλκίς είναι να εξάγει πάγο στους Εσκιμώους», σχολίασε χαρακτηριστικά ο κ. Χατζηδάκης.

Από την πλευρά του, ο διευθύνων σύμβουλος της ΜΑΚΒΕΛ – EURIMAC, Οδυσσέας Παπαδόπουλος, υπογράμμισε ότι η διεθνής παρουσία της εταιρείας αποτελεί αποτέλεσμα μιας μακροχρόνιας στρατηγικής που στηρίζεται στις επενδύσεις, την καινοτομία και τη διαρκή βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων.

Όπως σημείωσε, η επιτυχία στις διεθνείς αγορές αποδεικνύει ότι η ελληνική βιομηχανία τροφίμων μπορεί να ανταγωνιστεί ισότιμα μεγάλους διεθνείς παίκτες, συμβάλλοντας παράλληλα στην ενίσχυση της εξωστρέφειας της ελληνικής οικονομίας και της περιφερειακής ανάπτυξης.

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