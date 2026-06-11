OptimaBank: Προσφορές 2,2 δισ. ευρώ για το νέο ομόλογο ύψους 200 εκατ.

Ισχυρό σήμα εμπιστοσύνης από τη διεθνή επενδυτική κοινότητα έλαβε η Optima Bank, ολοκληρώνοντας με επιτυχία την πρώτη έκδοση ομολόγου πρόσθετων κεφαλαίων κατηγορίας 1 (Additional Tier 1 – AT1) ύψους 200 εκατ. ευρώ.

Η συναλλαγή συγκέντρωσε προσφορές που ξεπέρασαν τα 2,2 δισ. ευρώ, με αποτέλεσμα η έκδοση να υπερκαλυφθεί 11 φορές, καταγράφοντας μία από τις ισχυρότερες επιδόσεις που έχουν σημειωθεί τα τελευταία χρόνια στην ευρωπαϊκή αγορά τραπεζικών ομολόγων.

Η υψηλή ζήτηση επέτρεψε στην τράπεζα να βελτιώσει σημαντικά τους όρους της έκδοσης, μειώνοντας το επιτόκιο κατά 50 μονάδες βάσης. Έτσι, από την αρχική καθοδήγηση της αγοράς στο 7,25%, το τελικό επιτόκιο διαμορφώθηκε στο 6,75%.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έκδοσης, περισσότερο από το 75% των επενδυτών που συμμετείχαν προέρχονται από το εξωτερικό, στοιχείο που αποτυπώνει το αυξημένο ενδιαφέρον διεθνών θεσμικών χαρτοφυλακίων για την ελληνική τράπεζα και τις προοπτικές της.

Η επιτυχία της συναλλαγής αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς πραγματοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία οι επενδυτές εμφανίζονται ιδιαίτερα επιλεκτικοί απέναντι σε εκδόσεις τραπεζικών τίτλων, λόγω της αβεβαιότητας που επικρατεί στις διεθνείς αγορές εξαιτίας των γεωπολιτικών εξελίξεων και των προσδοκιών για την πορεία των επιτοκίων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλούνται οι ανάδοχοι της συναλλαγής, πρόκειται για τη μεγαλύτερη υπερκάλυψη που έχει καταγραφεί μέχρι σήμερα σε ελληνική έκδοση ομολόγου σε ευρώ. Παράλληλα, αποτελεί τη μεγαλύτερη υπερκάλυψη που έχει επιτευχθεί σε έκδοση ομολόγου AT1 από ελληνικό εκδότη, ενώ καταγράφεται και ως η υψηλότερη υπερκάλυψη σε έκδοση ομολόγου AT1 σε ευρώ στην Ευρώπη από τις αρχές του 2026.

Τα κεφάλαια που αντλήθηκαν μέσω της έκδοσης ενισχύουν περαιτέρω τη συνολική κεφαλαιακή θέση της Optima Bank και δημιουργούν πρόσθετα περιθώρια για τη χρηματοδότηση της αναπτυξιακής της στρατηγικής τα επόμενα χρόνια.

Η τράπεζα τα τελευταία χρόνια έχει καταγράψει ιδιαίτερα υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης, αυξάνοντας σημαντικά τα μεγέθη της σε χορηγήσεις, καταθέσεις και κερδοφορία, ενώ παράλληλα διατηρεί ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων σε σύγκριση με την ευρύτερη αγορά.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Optima Bank, Δημήτρης Κυπαρίσσης, χαρακτήρισε την έκδοση σημαντικό ορόσημο για την τράπεζα, τονίζοντας ότι η επιτυχής ολοκλήρωσή της ενισχύει περαιτέρω την κεφαλαιακή της βάση και δημιουργεί τις προϋποθέσεις για τη συνέχιση της αναπτυξιακής πορείας.

Όπως ανέφερε, η ανταπόκριση που επέδειξε η διεθνής επενδυτική κοινότητα επιβεβαιώνει την εμπιστοσύνη στο επιχειρηματικό μοντέλο της Optima Bank και στις προοπτικές που διαμορφώνονται για τα επόμενα χρόνια.

Σημαντικό ρόλο στην ολοκλήρωση της συναλλαγής είχαν οι διεθνείς χρηματοοικονομικοί οργανισμοί που συμμετείχαν στην έκδοση. Η Morgan Stanley SE ανέλαβε τον ρόλο του global coordinator, ενώ από κοινού με τις Goldman Sachs Bank Europe SE και BNP Paribas λειτούργησαν ως joint bookrunners της έκδοσης. Η ίδια η Optima Bank συμμετείχε ως co-manager της συναλλαγής.

Σε νομικό επίπεδο, σύμβουλοι της τράπεζας ήταν οι εταιρείες DLA Piper και Sardelas Petsa Law Firm, ενώ για λογαριασμό των διοργανωτών της έκδοσης εργάστηκαν οι Clifford Chance και Bernitsas Law Firm.

Η επιτυχία της έκδοσης έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά κινήσεων που έχουν ενισχύσει την παρουσία της Optima Bank στην ελληνική τραπεζική αγορά, επιβεβαιώνοντας τη δυνατότητά της να προσελκύει σημαντικά επενδυτικά κεφάλαια και να αξιοποιεί αποτελεσματικά το θετικό επενδυτικό κλίμα που έχει διαμορφωθεί για τον ελληνικό τραπεζικό κλάδο.

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