Επενδύσεις 35 εκατ. ευρώ και νέα καταστήματα φέρνουν τα attica έως το 2030

Με φόντο την αυξανόμενη ζήτηση για προϊόντα πολυτελείας και την ενίσχυση του τουρισμού στις μεγάλες πόλεις, τα attica βάζουν σε εφαρμογή ένα νέο επενδυτικό σχέδιο που φιλοδοξεί να αλλάξει τον χάρτη του premium λιανεμπορίου στην Ελλάδα τα επόμενα χρόνια.

Η διοίκηση της εταιρείας παρουσίασε το στρατηγικό πλάνο ανάπτυξης για την περίοδο 2026-2030, το οποίο προβλέπει επενδύσεις δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ, δημιουργία νέων καταστημάτων, επέκταση σε νέες κατηγορίες λιανικής και αναβάθμιση των υφιστάμενων υποδομών. Στόχος είναι η ενίσχυση της παρουσίας της αλυσίδας στην αγορά της μόδας και της ομορφιάς, σε μια περίοδο όπου οι διεθνείς οίκοι στρέφουν όλο και περισσότερο το βλέμμα τους προς την Ελλάδα.

Το σχέδιο προβλέπει επενδύσεις περίπου 7 εκατ. ευρώ ετησίως έως το 2030 για την αναβάθμιση των πολυκαταστημάτων, των monobrand σημείων πώλησης και του ηλεκτρονικού καταστήματος. Συνολικά, μόνο για αυτή τη δράση το ύψος των επενδύσεων προσεγγίζει τα 35 εκατ. ευρώ μέσα στην επόμενη πενταετία.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η περαιτέρω ενίσχυση της εμπειρίας αγορών, με νέα concepts που ακολουθούν τις διεθνείς τάσεις του experiential retail. Στα σχέδια περιλαμβάνονται υπηρεσίες όπως προσωπικοί σύμβουλοι αγορών, ειδικοί χώροι εξυπηρέτησης VIP πελατών, αλλά και αναβαθμισμένες υπηρεσίες στον τομέα της μόδας, της ομορφιάς και της εστίασης.

Παράλληλα, τα attica σχεδιάζουν μια σημαντική παρέμβαση στο City Link της Αθήνας. Ο πρώτος όροφος του συγκροτήματος, συνολικής επιφάνειας 2.700 τετραγωνικών μέτρων, προορίζεται να μετατραπεί σε προορισμό αποκλειστικά για luxury brands, φιλοξενώντας κορυφαίους διεθνείς οίκους μόδας.

Το αναπτυξιακό πλάνο προβλέπει επίσης διεύρυνση της φυσικής παρουσίας της εταιρείας κατά περίπου 7.500 τετραγωνικά μέτρα. Στο πλαίσιο αυτό σχεδιάζεται η λειτουργία 4 έως 6 νέων monobrand καταστημάτων από το 2027 έως το 2030, ενώ παράλληλα δρομολογείται η δημιουργία ενός νέου δικτύου καταστημάτων ομορφιάς.

Τα νέα «attica Beauty Stores» θα αναπτυχθούν σε εμπορικά σημεία υψηλής επισκεψιμότητας και θα φιλοξενούν επιλεγμένα και αποκλειστικά brands καλλυντικών και περιποίησης. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, προβλέπεται η λειτουργία 4 έως 6 καταστημάτων συνολικής επιφάνειας έως 3.500 τετραγωνικών μέτρων μέσα στην επόμενη τριετία.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στο ηλεκτρονικό εμπόριο. Η εταιρεία σχεδιάζει περαιτέρω ενίσχυση του ηλεκτρονικού της καταστήματος, το οποίο ήδη αποτελεί ένα από τα ισχυρότερα ψηφιακά κανάλια πώλησης επώνυμων καλλυντικών στην ελληνική αγορά. Παράλληλα, δρομολογούνται επενδύσεις περίπου 2 εκατ. ευρώ ετησίως για ψηφιακό εκσυγχρονισμό, νέα συστήματα διαχείρισης πελατών και αναβάθμιση των τεχνολογικών υποδομών.

Τα στοιχεία που παρουσίασε η εταιρεία αποτυπώνουν και το μέγεθος της σημερινής δραστηριότητάς της. Μέσα στο 2025 περισσότερα από 6,9 εκατ. άτομα πραγματοποίησαν αγορές στα φυσικά καταστήματα attica, ενώ οι επισκέψεις στο ηλεκτρονικό κατάστημα ξεπέρασαν τα 11,4 εκατομμύρια. Το δίκτυο περιλαμβάνει σήμερα τέσσερα πολυκαταστήματα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, καθώς και σειρά εξειδικευμένων καταστημάτων, ενώ η εταιρεία απασχολεί περισσότερους από 2.200 εργαζόμενους.

Η διοίκηση εκτιμά ότι η ελληνική αγορά premium retail διαθέτει σημαντικά περιθώρια ανάπτυξης τα επόμενα χρόνια. Η άνοδος του τουρισμού, η ενίσχυση της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης ως προορισμών σύντομων αποδράσεων και η αυξανόμενη ζήτηση για επώνυμα προϊόντα δημιουργούν ευνοϊκές συνθήκες για περαιτέρω ανάπτυξη.

Σήμερα η αγορά premium λιανεμπορίου στην Ελλάδα υπολογίζεται στα 1,5 δισ. ευρώ, με τα attica να κατέχουν μερίδιο περίπου 11%. Σύμφωνα με τους στόχους που παρουσιάστηκαν, η εταιρεία επιδιώκει έως το τέλος της δεκαετίας να αυξήσει το μερίδιό της στο 15%-16%, σε μια αγορά που εκτιμάται ότι θα προσεγγίσει τα 2 δισ. ευρώ έως το 2030.

Το στοίχημα για την επόμενη ημέρα δεν αφορά μόνο την αύξηση των πωλήσεων, αλλά και τη μετατροπή των καταστημάτων σε ολοκληρωμένους προορισμούς εμπειρίας, ακολουθώντας το μοντέλο που κυριαρχεί πλέον στις μεγαλύτερες αγορές πολυτελείας διεθνώς.

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