Σε πτώση το πετρέλαιο μετά την κατάπαυση πυρός από Ιράν και Ισραήλ

Σε πτωτική τροχιά πέρασαν οι τιμές του πετρελαίου μετά το χθεσινό ράλι καθώς η συμφωνία του Ιράν με το Ισραήλ να σταματήσουν οι επιθέσεις μεταξύ τους ενίσχυσε τις ελπίδες ότι οι ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις θα μπορούσαν να προχωρήσουν.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του πετρελαίου Brent υποχωρούν κάτω από τα 94 δολάρια ανά βαρέλι στις συναλλαγές της Τρίτης (9.6.2026), με αποτέλεσμα να εξανεμίζονται τα περισσότερα κέρδη από τη χθεσινή συνεδρίαση, όπου κυριάρχησαν οι φόβοι για αναζωπύρωση της έντασης στη Μέση Ανατολή μετά από τις επιθέσεις μεταξύ Ιράν και Ισραήλ το Σαββατοκύριακο.

Στο ίδιο μοτίβο, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού WTI διαπραγματεύονται στα 90 δολάρια και κάτω από αυτά τα επίπεδα.

Στην αλλαγή σκηνικού έπαιξε ρόλο και ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ που προέτρεψε Ιράν και Ισραήλ να τα βρουν ενώ δήλωσε ότι οι συνομιλίες με την Τεχεράνη συνεχίζονται, προσθέτοντας ότι οι τιμές του πετρελαίου θα πρέπει να μειωθούν μόλις τελειώσει η σύγκρουση.

Όπως σημειώνουν αναλυτές, η εκεχειρία παραμένει στο τραπέζι αλλά τα Στενά του Ορμούζ εξακολουθούν να είναι ουσιαστικά κλειστά υπό διπλό αποκλεισμό από τις ΗΠΑ και το Ιράν, διαταράσσοντας σοβαρά τις αποστολές αργού πετρελαίου, εξευγενισμένων καυσίμων και φυσικού αερίου στις παγκόσμιες αγορές.

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