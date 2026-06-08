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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

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08.06.2026 15:27

Πιερρακάκης: Η ανάπτυξη 2% το πρώτο τρίμηνο οφείλεται στην αύξηση των επενδύσεων, των εξαγωγών και στη μείωση της φορολογίας

08.06.2026 15:27
Kyriakos-Pierrakakis

«Η ανάπτυξη 2% το πρώτο τρίμηνο του 2026 οφείλεται στην αύξηση των επενδύσεων, των εξαγωγών και στη μείωση της φορολογίας για τους πολίτες», ανέφερε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, σε συνέντευξη που παραχώρησε στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο πλαίσιο του 2ου διήμερου συνεδρίου «Ελλάδα 2030», με θέμα «Οικονομία & Ανάπτυξη. Μεταρρυθμίσεις, επενδύσεις, πρωτογενής παραγωγή. Η νέα ατζέντα».

Ο υπουργός δήλωσε, επίσης, ότι η πρώτη και απόλυτη και καθοριστική προτεραιότητα της κυβέρνησης «είναι να μπορέσουμε να βοηθήσουμε εκείνους, οι οποίοι πλήττονται από την ακρίβεια, ενισχύοντας το διαθέσιμο εισόδημά τους. Με κάθε ευρώ το οποίο θα είναι διαθέσιμο. Αυτό το οποίο δεν θα κάνουμε όμως, θα είναι να παραπλανήσουμε ή να υπονομεύσουμε την πορεία της οικονομίας. Γιατί στο τέλος, αυτό θα δράσει υπονομευτικά ακριβώς για εκείνους, οι οποίοι έχουν ανάγκη την αρωγή και τη στήριξη της Πολιτείας».

Σχετικά με το ιδιωτικό χρέος, είπε ότι τα μέτρα που έχουν ανακοινωθεί είναι η πληρέστερη παρέμβαση που έχει γίνει από την κρίση και μετά. Ενώ, για το δημόσιο χρέος προέβλεψε ότι η Ελλάδα από το 2027, όχι από το 2030, δεν θα είναι η πιο υπερχρεωμένη χώρα στην Ευρώπη. Όλα αυτά είναι σημαντικά. Η μεγάλη ποιοτική αλλαγή είναι η Ελλάδα, ως χώρα εξωστρεφής που παράγει και ανοίγει τον εαυτό της στον κόσμο.

Όσον αφορά δε στην κρίση στη Μέση Ανατολή, δήλωσε ότι εάν το πρόβλημα βαθύνει, θα βαθύνει και η αντίδραση. Θα είναι και μεγαλύτερης, δηλαδή, κλίμακας και βεληνεκούς η αντίδραση. Και ανέφερε ότι το θέμα θα συζητηθεί και στο Eurogroup αυτήν την εβδομάδα στο Λουξεμβούργο.

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