Μία δημοσιονομική βόμβα μεγατόνων, η οποία απειλεί τα θεμέλια της ευρωπαϊκής οικονομίας και θέτει σε άμεσο κίνδυνο τη βιωσιμότητα των ασφαλιστικών συστημάτων, φέρνει στο φως της δημοσιότητας η αποκαλυπτική μελέτη του Κέντρου Φιλελεύθερων Μελετών (ΚΕΦΙΜ).

Το εύρημα σοκάρει, καθώς αναδεικνύει την ύπαρξη ενός τεράστιου «κρυφού» συνταξιοδοτικού χρέους σε ολόκληρη την Ευρώπη. Πρόκειται για μελλοντικές συνταξιοδοτικές υποχρεώσεις για τις οποίες δεν έχουν συσσωρευθεί αντίστοιχες αποταμιεύσεις και οι οποίες παραμένουν τεχνητά αόρατες, καθώς δεν συνυπολογίζονται στο επίσημο δημόσιο χρέος βάσει των κανόνων του Μάαστριχτ. Με αυτόν τον τρόπο, η πραγματική δημοσιονομική εικόνα των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης εμφανίζεται πλασματικά βελτιωμένη.

Όταν όμως η αλήθεια των αριθμών έρχεται στην επιφάνεια, το σκηνικό ανατρέπεται δραματικά. Στην Ελλάδα το εν λόγω κρυφό χρέος αγγίζει το ιλιγγιώδες τετρακόσια τρία τοις εκατό του ΑΕΠ. Η κατάσταση εμφανίζεται ακόμη πιο εφιαλτική σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, με την Ισπανία να ηγείται της αρνητικής πρωτιάς στο τετρακόσια ενενήντα έξι τοις εκατό, ακολουθούμενη από την Αυστρία με τετρακόσια πενήντα τοις εκατό και την Ιταλία με τετρακόσια είκοσι εννέα τοις εκατό.

Την ίδια στιγμή, η Γαλλία, η Σλοβενία και η Πορτογαλία υπερβαίνουν το τριακόσια εβδομήντα τοις εκατό, ενώ ακόμη και η Γερμανία, η οποία παραδοσιακά προβάλλεται ως πρότυπο δημοσιονομικής πειθαρχίας, καταγράφει κρυφές υποχρεώσεις της τάξης του τριακόσια είκοσι τοις εκατό του ΑΕΠ.

Στον αντίποδα, η μελέτη υπογραμμίζει ότι οι χώρες με ανεπτυγμένα κεφαλαιοποιητικά συστήματα εμφανίζουν αξιοσημείωτη δημοσιονομική ανθεκτικότητα. Η Σουηδία περιορίζεται στο εκατόν ενενήντα ένα τοις εκατό, η Ιρλανδία στο εκατόν σαράντα εννέα τοις εκατό, ενώ η Δανία, διαθέτοντας μία από τις πιο ώριμες κεφαλαιοποιητικές αρχιτεκτονικές διεθνώς, καταγράφει το εντυπωσιακά χαμηλό εικοσιτέσσερα τοις εκατό.

Σύμφωνα με το ΚΕΦΙΜ, η ρίζα του προβλήματος δεν εντοπίζεται στην έλλειψη δημόσιων πόρων ούτε μπορεί να αντιμετωπιστεί με νέο δανεισμό. Το πραγματικό ζήτημα είναι το τεράστιο επενδυτικό χάσμα, καθώς η Ευρωπαϊκή Ένωση υστερεί κατά δεκαεννέα κόμμα επτά τρισεκατομμύρια ευρώ έναντι των Ηνωμένων Πολιτειών σε συνταξιοδοτικές αποταμιεύσεις. Πολύτιμοι πόροι παραμένουν εγκλωβισμένοι στα αναδιανεμητικά συστήματα αντί να διοχετεύονται στις κεφαλαιαγορές για παραγωγικές επενδύσεις.

Για την αποτροπή μιας επικείμενης κατάρρευσης, η μελέτη εισηγείται τη σταδιακή ενσωμάτωση των συνταξιοδοτικών δεσμεύσεων στην επίσημη αποτίμηση του δημόσιου χρέους, ώστε να αποτυπώνεται με ακρίβεια η πραγματική οικονομική κατάσταση και να επιταχυνθεί η μετάβαση σε κεφαλαιοποιητικούς μηχανισμούς.

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