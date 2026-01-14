search
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Tο Ποντίκι Web

14.01.2026 09:26

ΚΕΦΙΜ: Το 2025 εργαστήκαμε 177 ημέρες για το κράτος, 2 ημέρες λιγότερες σε σχέση με το 2024

14.01.2026 09:26
Μόνο με ραντεβού η εξυπηρέτηση στο Δημόσιο – Αλλάζει το ωράριο των δημοσίων υπαλλήλων - Media

Το 2025 εργαστήκαμε 177 ημέρες για το κράτος: αυτό καταδεικνύει η μελέτη της Ημέρας Φορολογικής Ελευθερίας, την οποία δημοσιεύει το Κέντρο Φιλελεύθερων Μελετών (ΚΕΦΙΜ).

Η μελέτη της Ημέρας Φορολογικής Ελευθερίας δημοσιεύεται ετησίως από το Κέντρο Φιλελεύθερων Μελετών και υπολογίζει τη μέρα που οι Έλληνες φορολογούμενοι θα «απελευθερωθούν» από το βάρος των φόρων, αν με τα χρήματα που κέρδιζαν από την εργασία τους έπρεπε, πριν καλύψουν τις δικές τους ανάγκες, να αποπληρώσουν πρώτα τις υποχρεώσεις τους προς το κράτος.

Με άλλα λόγια, επιχειρεί να προσεγγίσει τη φορολογική επιβάρυνση των πολιτών εφαρμόζοντας την μεθοδολογία του Tax Foundation.

Τι δείχνει η μελέτη του ΚΕΦΙΜ

Σε κάθε ετήσια μελέτη επιχειρείται κατ’ αρχάς η εκτίμηση της Ημέρας Φορολογικής Ελευθερίας στην Ελλάδα βάσει των προβλέψεων του Προϋπολογισμού και στη συνέχεια, με τη δημοσίευση των απολογιστικών δεδομένων του έτους, γίνεται μία, εκ των υστέρων, ακριβέστερη εκτίμηση βάσει της πραγματικής εκτέλεσης του Προϋπολογισμού.

Τα βασικά συμπεράσματα της μελέτης, σύμφωνα με το σχετικό δελτίο Τύπου, έχουν ως εξής:

Βάσει των απολογιστικών στοιχείων, το 2025 οι Έλληνες εργάστηκαν 177 ημέρες για το κράτος, δύο ημέρες λιγότερες από το 2024 και τρεις λιγότερες από το 2019.

Η Ελλάδα κατατάσσεται 10η μεταξύ των 27 χωρών της ΕΕ ως προς τη μεγαλύτερη συνολική φορολογική επιβάρυνση από φόρους και εισφορές.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις, η τάση αποκλιμάκωσης αναμένεται να συνεχιστεί, με την Ημέρα Φορολογικής Ελευθερίας να αντιστοιχεί σε περίπου 174 ημέρες το 2026 και 172 ημέρες το 2027.
Το 2025 εκτιμάται ότι τα φορολογικά έσοδα θα αυξηθούν κατά 2,8% σε σχέση με τον Προϋπολογισμό, κυρίως λόγω της αύξησης των ηλεκτρονικών συναλλαγών και των αμοιβών εξαρτημένης εργασίας.

Πάνω από το 55% των φορολογικών εσόδων (άμεσοι και έμμεσοι φόροι) προέρχεται από φόρους επί αγαθών και υπηρεσιών, δηλαδή από έμμεσους φόρους, με τον ΦΠΑ να αυξάνεται κατά 3,6% και τους ΕΦΚ κατά περίπου 1,8%.

Η μελέτη, που συντάχθηκε από τον επικεφαλής ερευνητή του ΚΕΦΙΜ Κωνσταντίνο Σαραβάκο, αξιοποιεί απολογιστικά τα πιο πρόσφατα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (AMECO, Δεκέμβριος 2025) και αποτυπώνει τη συνολική φορολογική επιβάρυνση των πολιτών από φόρους και εισφορές, ακολουθώντας τη διεθνή μεθοδολογία του Tax Foundation.

Τέλος, ο πρόεδρος του ΚΕΦΙΜ Νίκος Ρώμπαπας δήλωσε σχετικά: «Η μετακίνηση της Ημέρας Φορολογικής Ελευθερίας δύο ημέρες νωρίτερα σε σχέση με το 2024 αποτελεί μια θετική εξέλιξη. Ωστόσο, η Ελλάδα εξακολουθεί να συγκαταλέγεται στις χώρες με τη μεγαλύτερη φορολογική επιβάρυνση στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η διατηρήσιμη μείωση του φορολογικού βάρους προϋποθέτει σταθερή αύξηση της παραγωγικότητας, περιορισμό της εξάρτησης από έμμεσους φόρους και μια πιο ισορροπημένη, απλή και ουδέτερη φορολογική δομή».

ΤΕΤΑΡΤΗ 14.01.2026 12:00
