Έκδοση νέου 10ετούς ομολόγου από το Δημόσιο με στόχο άντληση έως 3 δισ. ευρώ

Στις διεθνείς αγορές στρέφεται σήμερα το Ελληνικό Δημόσιο, επιδιώκοντας την άντληση έως 3 δισ. ευρώ μέσω της έκδοσης νέου 10ετούς ομολόγου, με το άνοιγμα –εκτός απροόπτου– του βιβλίου προσφορών. Πρόκειται για την πρώτη σημαντική έξοδο της χρονιάς, σε μια συγκυρία όπου η κυβέρνηση επιχειρεί να αξιοποιήσει το θετικό επενδυτικό περιβάλλον και να διατηρήσει την πρόσβαση της χώρας στις αγορές κεφαλαίου.

Ο νέος τίτλος, με ημερομηνία λήξης τον Ιανουάριο του 2036, εντάσσεται στον φετινό σχεδιασμό του ΟΔΔΗΧ, ο οποίος προβλέπει συνολικές εκδόσεις ύψους 8 δισ. ευρώ για το 2026. Πέρα από την κάλυψη χρηματοδοτικών αναγκών, στόχος παραμένει η διατήρηση τακτικής παρουσίας στις αγορές, ώστε να ενισχύεται η ρευστότητα των ελληνικών τίτλων και να διαμορφώνεται σταδιακά η καμπύλη αποδόσεων του δημόσιου χρέους.

Τη διαδικασία της έκδοσης έχουν αναλάβει έξι διεθνείς τραπεζικοί όμιλοι –BNP Paribas, BofA Securities, Deutsche Bank, Goldman Sachs Bank Europe SE, J.P. Morgan και Morgan Stanley– οι οποίοι προηγήθηκαν με διερευνητικές επαφές για το επενδυτικό ενδιαφέρον, σε ένα περιβάλλον αυξημένης ζήτησης για ομόλογα χωρών της ευρωπαϊκής περιφέρειας.

Οι αποδόσεις του ελληνικού 10ετούς διαμορφώνονται κοντά στο 3,35%, επίπεδο που κρίνεται συγκρίσιμο με αντίστοιχους τίτλους, αν και παραμένει υψηλότερο σε σχέση με τον πυρήνα της ευρωζώνης. Η απόκτηση επενδυτικής βαθμίδας και οι βελτιωμένοι μακροοικονομικοί δείκτες λειτουργούν υποστηρικτικά, χωρίς ωστόσο να εξαλείφουν πλήρως τις επιφυλάξεις που σχετίζονται με το διεθνές οικονομικό περιβάλλον. Παράλληλα, το απόθεμα ρευστότητας του Δημοσίου, που υπερβαίνει τα 41 δισ. ευρώ, περιορίζει την άμεση ανάγκη προσφυγής στις αγορές.

Η έκδοση εντάσσεται σε μια ευρύτερη στρατηγική διαχείρισης του δημόσιου χρέους, με έμφαση στην αναχρηματοδότηση παλαιότερων, ακριβότερων υποχρεώσεων και στη σταδιακή αποκλιμάκωση του χρέους ως ποσοστό του ΑΕΠ. Ωστόσο, η αποτελεσματικότητα της στρατηγικής αυτής εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη διατήρηση ευνοϊκών συνθηκών στις αγορές και από τη συνολική πορεία της ευρωπαϊκής και παγκόσμιας οικονομίας.

Υπό αυτό το πρίσμα, η σημερινή έξοδος στις αγορές δεν αποτελεί μόνο μια τεχνική κίνηση άντλησης κεφαλαίων, αλλά και μια δοκιμασία για το κατά πόσο η Ελλάδα μπορεί να διατηρήσει σταθερή και προβλέψιμη παρουσία σε ένα περιβάλλον αυξημένων αβεβαιοτήτων.

