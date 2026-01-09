Με το «Πατρίς» για μια καλύτερη τύχη

Μαζί με τις ευχές μου για τα Φώτα θα ήθελα να πω πόσο ιδιαίτερα με συγκίνησε η είδηση για ένα θεατρικό έργο με ήρωες μετανάστες που έφυγαν για το Σίδνεϊ, την Καμπέρα, τη Μελβούρνη αναζητώντας μια καλύτερη τύχη. Δύο αγαπημένοι θείοι μου, ο Χριστόδουλος κι ο Μανώλης, μαζί με άλλους συμπατριώτες, έφυγαν από τους πρώτους από το νησί μου, την Κάσο, για μια καλύτερη τύχη.

Στις 14 Δεκεμβρίου 1959, το θρυλικό πλοίο «Πατρίς» του Οίκου Χανδρή ένωσε για πρώτη φορά την Ελλάδα με την Αυστραλία. Είχε πλήρωμα 250 ατόμων και 1.000 επιβάτες Έλληνες, που ο καθένας τους έφυγε με το «Πατρίς» αποζητώντας μια ευκαιρία καλύτερης ζωής σε έναν μακρινό τόπο.

Μέχρι το 1979, που το «Πατρίς» πέρασε σε άλλα επιχειρηματικά χέρια και έπαψε να υπηρετεί αυτό το δρομολόγιο, δεκάδες χιλιάδες Έλληνες από κάθε γωνιά της Ελλάδας, όπως η Γεωργία και ο Πανάγος, ο Αρίστος Θεοδωρικάκος, η Κική, ο Τζίμης, ο Γιώργος Σωτηρόπουλος, ο Μάκης και η Άννα Δημοπούλου, ο Δημήτριος Γιαννικόπουλος, ο Χαραλάμπης Γκαβός ή Γκάβακας ή ο Βασίλης Μπαλτάς, ταξίδεψαν στη μακρινή ήπειρο.

Αυτοί οι μετανάστες έφτασαν με το «Πατρίς», έζησαν στις ελληνικές γειτονιές μεγαλουπόλεων της Αυστραλίας, έφτιαξαν κοινότητες Ελλήνων, εργάστηκαν, πρόκοψαν, μετέφεραν εκεί πατροπαράδοτες ελληνικές αρχές, αλλά και παθογένειες και ελαττώματα της πατρίδας, και έγραψαν τις ιστορίες τους. Κάποιες από αυτές, μεταφέρθηκαν από τον ιστορικό Κώστα Κατσάπη στο βιβλίο του «Αυστραλία – Δέκα Ιστορίες».

Επτά από αυτές έγιναν θέατρο σε κείμενο παράστασης – σκηνοθεσία – εικαστική επιμέλεια χώρου Μαργαρίτας Δαλαμάγκα-Καλογήρου, σε μια παράσταση που κάνει πρεμιέρα, την Κυριακή 11 Ιανουαρίου, στο Θέατρο Αγγέλων Βήμα και οι ήρωές τους ζωντανεύουν σε πρώτο πρόσωπο. Οι ιστορίες είναι αληθινές, τα ονόματα φανταστικά.

Να σημειώσω πως ολόκληρη την καλλιτεχνική περίοδο Νοεμβρίου 2025 – Απριλίου 2026, το Αγγέλων Βήμα παρουσιάζει ένα αφιέρωμα με τίτλο «Αυστραλία: Γοητευτική χώρα – Συγκλονιστικό θέατρο», παρουσιάζοντας σε ρεπερτόριο έξι σύγχρονα θεατρικά έργα βραβευμένων Αυστραλών συγγραφέων διεθνούς κύρους και εμβέλειας.

Τις ιστορίες ζωντανεύουν σε πρώτο πρόσωπο οι Λίλη Τέγου και Παναγιώτης Μαρίνος.

INFO

Σκηνικό: Νόνα Σούντη. Κοστούμια και μουσική επιμέλεια: H Ομάδα. Σχεδιασμός ήχων: Φάνης Κακοσαίος. Σχεδιασμός φωτισμών: Γιώργος Αγιαννίτης. Φωτογραφίες – Trailer: Αλίκη Δημητρακάκου. Παραστάσεις: Κάθε Κυριακή, στις 20.30. Εισιτήρια στο ταμείο του θεάτρου, πριν από την παράσταση. Πληροφορίες – κρατήσεις: 210 5242211 και οnline εισιτήρια στο https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/efyges-me-to-patris και στο www.aggelonvima.gr

