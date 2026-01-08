search
ΠΕΜΠΤΗ 08.01.2026 13:47
search
MENU CLOSE
ΣΙΝΕΜΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

08.01.2026 12:42

«The Testament of Ann Lee»: Η Amanda Seyfried «μαγεύει» με τις φωνητικές ικανότητές της στο trailer της ταινίας (photo/videos)

08.01.2026 12:42
TTAL_SG_00067_trailer_thumb
credit: Searchlight Pictures

Δόθηκε στη δημοσιότητα από τη Searchlight Pictures το επίσημο trailer της νέας ταινίας «The Testament of Ann Lee», με πρωταγωνίστρια την Αμάντα Σέιφριντ (Amanda Seyfried).

Μετά την πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας και μία περιορισμένη προβολή τα Χριστούγεννα στις ΗΠΑ, η ταινία ξεκινά την ευρεία κυκλοφορία της στις αίθουσες.

Συγκεντρώνει ένα ιδιαίτερα εντυπωσιακό καστ υπό τις σκηνοθετικές οδηγίες της Μόνα Φάστβολντ (Mona Fastvold), η οποία έγραψε το σενάριο μαζί με τον σύντροφό της και συχνό συνεργάτη της, Μπρέιντι Κόρμπετ (Brady Corbet), βασισμένο σε αληθινή ιστορία.

Το φιλμ ακολουθεί την ίδρυση των Σέικερς (Shakers) μίας θρησκευτικής αίρεσης που εμφανίστηκε τον 18ο αιώνα. Στο επίκεντρο βρίσκεται η Ann Lee (Σέιφριντ), η οποία ηγήθηκε της ομάδας στο ταξίδι τους από την Αγγλία προς την Αμερική, κηρύττοντας πως η ίδια αποτελούσε τη θηλυκή μορφή του Χριστού.

Το trailer προσφέρει μία εντυπωσιακή ματιά στο δύσκολο οδοιπορικό τους, αλλά και στις έντονα λατρευτικές τελετές τους με τη σταρ να ξεδιπλώνει ξανά τις φωνητικές ικανότητές της, μετά τα «Mamma Mia!» και «Les Misérables».

Η ταινία περιλαμβάνει εκπληκτικές χορογραφίες της Σίλια Ρόλσον-Χολ (Celia Rowlson Hall) και πρωτότυπη μουσική του βραβευμένου με Όσκαρ Ντάνιελ Μπλούμπεργκ (Daniel Blumberg).

Το καστ συμπληρώνουν οι Τόμασιν ΜακΚένζι (Thomasin McKenzie), Λιούις Πούλμαν (Lewis Pullman), Τιμ Μπλέικ Νέλσον (Tim Blake Nelson), Μάθιου Μπίαρντ (Matthew Beard), Στέισι Μάρτιν (Stacy Martin) και Κρίστοφερ Άμποτ (Christopher Abbott).

Το «The Testament of Ann Lee» αναμένεται να κυκλοφορήσει στους αμερικανικούς κινηματογράφους στις 23 Ιανουαρίου, όπως αναφέρει το Digital Spy.

Διαβάστε επίσης:

Κριτική ταινίας: «Ένα πράγμα με φτερά» – Μια τόσο… κοντινή απουσία

Μία Γκοθ: Αποθεώνει τον Κρίστοφερ Νόλαν για την εμπειρία της στην «Οδύσσεια» (photos/video)

«The Batman Part II»: Ο Sebastian Stan βρίσκεται σε συζητήσεις για ρόλο-κλειδί στο πλευρό του Robert Pattinson

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
trakter-bloka
ΕΛΛΑΔΑ

Μπλόκα αγροτών: Άρχισαν οι αποκλεισμοί, τα Τέμπη κλείνουν οι αγρότες της Νίκαιας, έκλεισαν και τα Μάλγαρα – Μαρινάκης: Δεν υπάρχει περιθώριο για επιπλέον μέτρα (Video)

sag-awards_0801_1920-1080_new
ΣΙΝΕΜΑ

Actor Awards: Το «One Battle After Another» του Paul Thomas Anderson και η σειρά «The Studio» σάρωσαν στις υποψηφιότητες (video)

Ballerina_Photo 1
ADVERTORIAL

Καταιγιστική δράση με τη «Ballerina» και τους Keanu Reeves, Ana de Armas στη ζώνη Sunday Premiere της Nova!

pigmalion-dadakaridis-new
LIFESTYLE

Πυγμαλίων Δαδακαρίδης: «Το 2025 ήταν κάπως ιδιαίτερη χρονιά οπότε δεν κάνω μεγάλα σχέδια» (Video)

FREGATA
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Eπανέρχεται στις προκλήσεις η Άγκυρα – Στο στόχαστρο της Τουρκίας Αστυπάλαια και Αμοργός

Δείτε όλες τις ειδήσεις
sofia_vossou_ndp
LIFESTYLE

Σοφία Βόσσου: Όταν έφτασα 37 κιλά δεν φοβήθηκα για τη ζωή μου, εκείνη η περίοδος ήταν μάθημα ζωής

agrotes
ΕΛΛΑΔΑ

Αγρότες: «Έχουμε στο μυαλό μας ότι θα υπάρξει πολύ μεγάλη κλιμάκωση» - Τι δήλωσε μέλος του μπλόκου του Μπράλου

lakis-lazopoulos-new
LIFESTYLE

Λάκης Λαζόπουλος: Δεν έχω γίνει ένας γλείφτης της εποχής - Δεν πρόδωσα αυτό που πιστεύω και αυτό που είμαι»

theofania-irakleio-new
ΕΛΛΑΔΑ

Θεοφάνια: Έπιασαν αλλά έσπασαν τον Τίμιο Σταυρό - Με απρόοπτα ο Αγιασμός των υδάτων στο Ηράκλειο

mimis androulakis 554- new
PODCASTS

Podcast - Μίμης Ανδρουλάκης: «Ο Τραμπ άνοιξε την πόρτα του τρελάδικου»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 08.01.2026 13:47
trakter-bloka
ΕΛΛΑΔΑ

Μπλόκα αγροτών: Άρχισαν οι αποκλεισμοί, τα Τέμπη κλείνουν οι αγρότες της Νίκαιας, έκλεισαν και τα Μάλγαρα – Μαρινάκης: Δεν υπάρχει περιθώριο για επιπλέον μέτρα (Video)

sag-awards_0801_1920-1080_new
ΣΙΝΕΜΑ

Actor Awards: Το «One Battle After Another» του Paul Thomas Anderson και η σειρά «The Studio» σάρωσαν στις υποψηφιότητες (video)

Ballerina_Photo 1
ADVERTORIAL

Καταιγιστική δράση με τη «Ballerina» και τους Keanu Reeves, Ana de Armas στη ζώνη Sunday Premiere της Nova!

1 / 3