«The Testament of Ann Lee»: Η Amanda Seyfried «μαγεύει» με τις φωνητικές ικανότητές της στο trailer της ταινίας (photo/videos)

Δόθηκε στη δημοσιότητα από τη Searchlight Pictures το επίσημο trailer της νέας ταινίας «The Testament of Ann Lee», με πρωταγωνίστρια την Αμάντα Σέιφριντ (Amanda Seyfried).

Μετά την πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας και μία περιορισμένη προβολή τα Χριστούγεννα στις ΗΠΑ, η ταινία ξεκινά την ευρεία κυκλοφορία της στις αίθουσες.

Συγκεντρώνει ένα ιδιαίτερα εντυπωσιακό καστ υπό τις σκηνοθετικές οδηγίες της Μόνα Φάστβολντ (Mona Fastvold), η οποία έγραψε το σενάριο μαζί με τον σύντροφό της και συχνό συνεργάτη της, Μπρέιντι Κόρμπετ (Brady Corbet), βασισμένο σε αληθινή ιστορία.

Το φιλμ ακολουθεί την ίδρυση των Σέικερς (Shakers) μίας θρησκευτικής αίρεσης που εμφανίστηκε τον 18ο αιώνα. Στο επίκεντρο βρίσκεται η Ann Lee (Σέιφριντ), η οποία ηγήθηκε της ομάδας στο ταξίδι τους από την Αγγλία προς την Αμερική, κηρύττοντας πως η ίδια αποτελούσε τη θηλυκή μορφή του Χριστού.

Το trailer προσφέρει μία εντυπωσιακή ματιά στο δύσκολο οδοιπορικό τους, αλλά και στις έντονα λατρευτικές τελετές τους με τη σταρ να ξεδιπλώνει ξανά τις φωνητικές ικανότητές της, μετά τα «Mamma Mia!» και «Les Misérables».

Η ταινία περιλαμβάνει εκπληκτικές χορογραφίες της Σίλια Ρόλσον-Χολ (Celia Rowlson Hall) και πρωτότυπη μουσική του βραβευμένου με Όσκαρ Ντάνιελ Μπλούμπεργκ (Daniel Blumberg).

Το καστ συμπληρώνουν οι Τόμασιν ΜακΚένζι (Thomasin McKenzie), Λιούις Πούλμαν (Lewis Pullman), Τιμ Μπλέικ Νέλσον (Tim Blake Nelson), Μάθιου Μπίαρντ (Matthew Beard), Στέισι Μάρτιν (Stacy Martin) και Κρίστοφερ Άμποτ (Christopher Abbott).

Το «The Testament of Ann Lee» αναμένεται να κυκλοφορήσει στους αμερικανικούς κινηματογράφους στις 23 Ιανουαρίου, όπως αναφέρει το Digital Spy.

