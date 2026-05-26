Το παρόν στις αθλητικές μεταδόσεις είναι στο Streaming. Το πιστοποιούν τα στοιχεία της Nielsen Gracenote στις ΗΠΑ, της υπηρεσίας της εταιρείας ερευνών κοινής γνώμης, δημοσκοπήσεων και μετρήσεων τηλεθέασης, για επιχειρηματικά μετα-δεδομένα οπτικοακουστικού περιεχομένου.

Το HBO Max κατέχει την πρώτη θέση παγκοσμίως στις πλατφόρμες streaming, όσον αφορά την πρόσβαση στο συνολικό διαθέσιμο αθλητικό περιεχόμενο, με μερίδιο 35%.

Τα στοιχεία αντλήθηκαν από περίπου 38.500 αθλητικές εκπομπές, επεισόδια σειρών αθλητικού περιεχομένου, αγώνες και αθλητικά γεγονότα και διοργανώσεις στις κορυφαίες συνδρομητικές ιντερνετικές υπηρεσίες οπτικοακουστικούπεριεχομένου διαρκούς ροής (πχ Netflix, YouTube, Max, Hulu, κλπ).

Η έρευνα έδειξε ότι το HBO Max στις μεμονωμένες απευθειας μεταδόσεις παιχνιδιών και γεγονότων μείζονος σημασίας υψηλής τηλεθέασης κατέχει και προσφέρει το 42% του διαθέσιμου περιεχομένου, μεταξύ των οποίων- ενδεικτικά – τα πλέι-οφ του NHL Stanley Cup, τον Γύρο της Ιταλίας 2026 — έναν σημαντικό αγώνα ποδηλασίας δρόμου διάρκειας τριών εβδομάδων — και τον Τελικό του UEFA Champions League 2026.

Το Paramount+ βρίσκεται στη δεύτερη θέση με 30%, ακολουθούμενο από το Amazon Prime Video με 25%, το Netflix με 15% και το Disney+ με 14%.

Το αθλητικό περιεχόμενο αποτελεί πλέον το 5% του συνολικού περιεχομένου streaming παγκοσμίως (ψυχαγωγία, ειδήσεις και άλλα προγράμματα) μεταξύ των επτά μεγαλύτερων παγκόσμιων πλατφορμών streaming, συμπεριλαμβανομένων των Amazon Prime Video, Apple TV, Disney+, Netflix, Paramount+ και HBO Max.

Στα τέλη του 2024, τα αθλητικά προγράμματα στις πέντε μεγαλύτερες πλατφόρμες streaming αποτελούσαν μόλις το 1,4% του συνολικού περιεχομένου τους.

Επίσης, στην ίδια έρευνα της Nielsen Gracenote, επισημαίνεται πως το 37% του περιεχομένου των αθλητικών καναλιών στις ιντερνετικές πλατφόρμες ελεύθερης πρόσβαση αλλά με διαφημίσεις, είναι ζωντανές μεταδόσεις και αναφέρεται ότι στο δεύτερο τρίμηνο του 2026, συγκριτικά με την αντίστοιχη περίοδο του 2025, παρατηρήθηκε αύξηση των καναλιών FAST κατά 19%. Η υπο δημιουργία υπηρεσία streaming των ΑΝΤ1 Group, Motor Oil, Alter Ego Media, απο τώρα διαμορφώνει συνθήκες αναδιάταξης του οπτικοακουστικού αθλητικού περιεχομένου όχι μόνον σε επίπεδο εθνικών αθλητικών διοργανώσεων (πρωταθλήματα ποδοσφαίρου, μπάσκετ κλπ) αλλά και σε μείζονος σημασίας γεγονότα.

Ενδεικτικά το επερχόμενο Μουντιάλ (πολύ) πιθανόν να είναι το τελευταίο που θα μεταδοθεί ελεύθερα απο γραμμικά κανάλια – κυρίως από την ΕΡΤ2 Σπορ. Άλλωστε την προηγούμενη διοργάνωση (2022) είχε εξασφαλίσει ο Όμιλος ΑΝΤ1 τα ματς της οποίας επρόκειτο κατά κύριο λόγο να μεταδοθούν από το ΑΝΤ1+. Αλλά τεχνικά ζητήματα «κατηύθυναν» τις μεταδόσεις στο γραμμικό κανάλι.

Έτσι κι αλλιώς η θεώρηση των πραγμάτων στην FIFA έχει γίνει πιο ολιστική και ενδιαφέρεται να αξιοποιήσει κάθε διαθέσιμο εργαλείο για να μεγιστοποιήσει την διείσδυση του περιεχομένου της- ακόμα και μέσω σόσιαλ μίντια. Στην εγχώρια αθλητική δραστηριότητα εξετάζονται- όπως λέγεται- όλες οι πιθανές εκδοχές. Στις συζητήσεις περιλαμβάνονται της και οι συνέργειες με τους υπάρχοντες παίκτες (Cosmote TV, Nova) κάτι που έχουμε δεί να συμβαίνει.

Το τοπίο στις μεταδόσεις των αθλητικών διοργανώσεων εισέρχεται σε φάση αναδιάταξης και σχετικά σύντομα εκτιμάται ότι θα υπάρχουν εξελίξεις από τις νέες δυναμικές που θα αναπτυχθούν.

Διαβάστε επίσης:

Νέα σειρά ντοκιμαντέρ για τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο με τον Τομ Χανκς (photos/video)

Τηλεπαιχνίδι και σόου είχαν τις καλύτερες τηλεθεάσεις το Σάββατο και την Κυριακή (23,24/5)

Alpha και Mega μοιράστηκαν την πρωτιά στην τηλεθέαση το σαββατοκύριακο (23,24/5)