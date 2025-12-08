Εξελίξεις στη δημιουργία της κοινής ιντερνετικής πλατφόρμας Alpha, Mega, Star, ANT1

Με σταθερούς ρυθμούς συνεχίζονται οι μεταβολές στο ευρύτερο οικοσύστημα των ΜΜΕ, με έμφαση στον τομέα των Over The Top υπηρεσιών.

Άλλωστε οι τεκτονικές αλλαγές, από τους παγκόσμιους «παίκτες» της παγκόσμια αγοράς διαμορφώνουν την τάση και αποτελούν δείκτη για την ραγδαία αναπτυσσόμενη τάση ώστε η στροφή στο digital να λάβει ξεκάθαρα διαστάσεις κινήματος ή και «επόμενης ημέρας» για αυτό που ονομάζεται σήμερα τηλεόραση.

Για παράδειγμα δείτε τι συμβαίνει- και συντελείται- αυτή την περίοδο στις ΗΠΑ με συγχωνεύσεις και εξαγορές μεταξύ κολοσσών του κινηματογράφου, της τηλεόρασης και της ψηφιακής υψηλής τεχνολογίας.

Όλο το τοπίο εκεί σε αναδιάταξη.

Στην Ελλάδα τα παραδοσιακά ιδιωτικά κανάλια θα ήταν αυτοκτονικό αν δεν παρακολουθούσαν τις τάσεις, δεν έπιαναν το νόημα και δεν εναρμονίζονταν με τις επιταγές και τις προκλήσεις των καιρών.

Το πρώτο «μήνυμα» εστάλει από τις συνδρομητικές Cosmote TV-Nova (η οποία έχει και την streaning υπηρεσία EON) με την αμοιβαία συμφωνία του καλοκαιριού 2024 για την ανταλλαγή των αθλητικών τους καναλιών τριετούς διάρκειας, για την αντιμετώπιση- και πάταξη- σε πρώτο χρόνο της πειρατείας.

Οι επαφές και οι διαβουλεύσεις του προηγούμενου διαστήματος των συνδρομητικών παρόχων περιεχομένου με την πολιτεία για την άνιση συνθήκη που επικρατεί στον κλάδο καθώς οι υπηρεσίες streaming με εξωχώριες έδρες δεν φορολογούνται, είχε αποτέλεσμα την κατάργηση του φόρου 10%.

Στον χώρο των ιδιωτικών καναλιών είχαμε από καιρό τις πρώτες ενδεικτικές κινήσεις. Κατ αρχήν μεταξύ Mega και Ant1 με την κοινή πρωτοβουλία παραγωγής οπτικοακουστικού περιεχομένου.

Η συζήτηση για τις εξελίξεις και ο κύκλος επαφών για την «επόμενη μέρα» άνοιξε και με τους ομόσταυλους Alpha και Star, πριν από περίπου δύο χρόνια. Η πρόθεση, έγινε βούληση και πέρασε στα χαρτιά. Δεν έμεινε εκεί.

Η τετράδα των ιδιωτικών καναλιών εργάζεται για την κοινή ιντερνετική πλατφόρμα της. Ο ΑΝΤ1 έχει ήδη την τεχνογνωσία και εμπειρία με το ΑΝΤ1+.

Πηγές κοντά σε κέντρα λήψης αποφάσεων με γνώση στο θέμα υποστηρίζουν ότι «το τρένο έχει μπει στις ράγες», η συμφωνία έχει «κλειδώσει» και το σχέδιο βρίσκεται στις ομάδες των τεχνικών των καναλιών για την εφαρμογή του. Εκτιμήσεις θέλουν η ιντερνετική πλατφόρμα των τεσσάρων ιδιωτικών καναλιών να έχει ολοκληρωθεί μέσα έως τον Ιούνιο (Ιούλιο;) του 2026.

Η δυναμική που αναπτύσσεται πρόδηλη. Μια σχεδόν ανεξάντλητη βάση οπτικοακουστικού περιεχομένου με σειρές μυθοπολασίας, ντοκιμαντέρ, ενημερωτικές εκπομπές. Νέες δυνατότητες για υψηλού επιπέδου παραγωγές και εμπορίας περιεχομένου. Δυναμική σε επίπεδο διεκδίκησης αθλητικού περιεχομένου και παραγωγή προγράμματος. Και προσέλκυση διαφημιστικών πακέτων με άλλη ελκυστική ισχύ.

