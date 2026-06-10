Νορβηγία -Diamond League: Η χαμηλή θερμοκρασία στο Όσλο κράτησε μακριά από τις επιδόσεις τους Καραλή και Τζένγκο

Η πολύ χαμηλή θερμοκρασία που επηρέασε σε πολλές περιπτώσεις την απόδοση των αθλητών και αθλητριών, οδήγησε σε χαμηλές επιδόσεις τους Εμμανουήλ Καραλή και Ελίνα Τζένγκο στο Diamond League του Όσλου.

Ο Καραλής ολοκλήρωσε τον αγώνα στο επί κοντώ στην έκτη θέση με το –μη αντιπροσωπευτικό για τις δυνατότητές του- 5,62 μ., ύψος που επέλεξε για να μπει στον αγώνα.

Ο Έλληνας πρωταθλητής ξεκίνησε αρκετά χαμηλότερα από ό,τι συνηθίζει το τελευταίο διάστημα, προκειμένου να κρατηθεί ζεστός για τα μεγαλύτερα άλματα. Στη συνέχεια άφησε τα 5,72 μ. και έκανε τρεις άκυρες προσπάθειες στα 5,82 μέτρα. Ο Κέρτις Μάρσαλ, αφού εξασφάλισε τη νίκη στα 5,82 μ., έκανε ένα άκυρο στα 5,92 μ. και στη συνέχεια επέλεξε να αποσυρθεί.

Η Ελίνα Τζένγκο έκανε τρεις βολές, με καλύτερη στα 53,75 μέτρα. Η έμπειρη αθλήτρια ξεκίνησε με 52,55 μ., ήταν άκυρη στη δεύτερη βολή και ολοκλήρωσε τον αγώνα της στην ένατη θέση.

Μόλις δύο βολές επέλεξε να κάνει η Ζίγι Γιαν, με καλύτερη την πρώτη στα 67,11 μ. Η κορυφαία αθλήτρια φέτος στον κόσμο έχει επίδοση 71,74 μ. και παραμένει στην κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης για τη σεζόν.

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