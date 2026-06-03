Εμμανουήλ Καραλής: «Πέταξε» στα 6 μέτρα και στη Φινλανδία

Συνέχισε τις υψηλές πτήσεις και στο μίτινγκ της Φινλανδίας ο Εμμανουήλ Καραλής, αποδεικνύοντας ότι παραμένει σε εξαιρετική κατάσταση.

Για 21η φορά στην καριέρα του, ο Μανόλο πέρασε τα 6 μέτρα με την πρώτη προσπάθεια. Αυτή ήταν η 19η διοργάνωση στην οποία πέτυχε επίδοση πάνω από το συγκεκριμένο ύψος, επιβεβαιώνοντας τη σταθερότητά του.

Ο Έλληνας Ολυμπιονίκης πέρασε αρχικά τα 5.60μ, μετά τα 5.82μ και στη συνέχεια τα 6.00μ όλα με την πρώτη χωρίς να δυσκολευτεί.

Στη συνέχεια, δοκίμασε τρεις φορές να περάσει τα 6.10μ. αλλά δεν τα κατάφερε.

Διαβάστε επίσης:

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: Mε ηχηρές απώλειες o πρώτος τελικός της Basket League – Σε εξέλιξη ο αγώνας

Έσκασε η «βόμβα»: Εποχή Σπανούλη κι επίσημα στον Άρη για τα επόμενα τρία χρόνια – Το βίντεο της ΚΑΕ

Το στατιστικό έκπληξη του Μουντιάλ: Ένας στους 4 ποδοσφαιριστές έχει γεννηθεί σε άλλη χώρα από αυτή που θα αγωνιστεί











