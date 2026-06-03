Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: Mε ηχηρές απώλειες o πρώτος τελικός της Basket League – Σε εξέλιξη ο αγώνας

Το πρώτο από τα -τρία τουλάχιστον- τζάμπολ στους τελικούς της Greek Basketball League δίνεται αυτή την ώρα. Ο Ολυμπιακός δεν έχει σε αυτόν τον τελικό τον Τάιλερ Ντόρσεϊ ενώ ο Παναθηναϊκός τον Κώστα Σλούκα και τον Νίκο Ρογκαβόπουλο

Ο Ολυμπιακός, με τον αέρα του πρωταθλητή Ευρώπης, υποδέχεται στο ΣΕΦ τον Παναθηναϊκό που πάει ξεκάθαρα μεν ως αουτσάιντερ στην φετινή σειρά, αλλά με πείσμα να μην επιτρέψει στην ομάδα του Γ. Μπαρτζώκα να κάνει το back to back στα πρωταθλήματα.

Οι «πράσινοι» στους οποίος αναμένονται εξελίξεις ούτως ή άλλως μετά τους τελικούς, στο θέμα του προπονητή, δεν θα κλείσουν χωρίς τρόπαιο την σεζόν καθώς κατέκτησαν το κύπελλο, ωστόσο αυτός ήταν ο μίνιμουμ στόχος. Για να αποφευχθεί μια αποτυχημένη σεζόν, θέλουν να βρουν νωρίς το break όπως έκαναν και με την Βαλένθια εξάλλου, αλλά με τη διαφορά να εκμεταλλευτούν αυτή τη φορά στο έπακρο την έδρα τους και να φτάσουν στο 42ο πρωτάθλημα.

Από την άλλη οι «ερυθρόλευκοι» πάνε στους τελικούς χωρίς να έχουν γνωρίσει ήττα ακόμη στο πρωτάθλημα. Συμπεριλαμβανομένου του Σούπερ Καπ, η ομάδα του Πειραιά διεκδικεί τον 3ο τίτλο της σεζόν, με μοναδική ανησυχία του Γ. Μπαρτζώκα να είναι αν η ομάδα βγάλει κόπωση, ιδίως αν η σειρά φτάσει μέχρι 5ο παιχνίδι.

Να σημειωθεί πως μόνο τρεις φορές στις χρονιές των δέκα ελληνικών τροπαίων στην Euroleague, ο πρωταθλητής Ευρώπης δεν κατάφερε να σηκώσει και την κούπα της Α1 ανδρών: To 1996, το 2002 και το 2013.

Η 11αδα του Ολυμπιακού

Γουόκαπ, Τζόζεφ, Φουρνιέ, Λαρεντζάκης, Νετζήπογλου, Ουόρντ, Παπανικολάου, Βεζένκοφ, Πίτερς, Μιλουτίνοφ, Τζόουνς.

Η 11αδα του ΠΑΟ, χωρίς Σλούκα

Σορτς, Καλαϊτζάκης, Όσμαν, Χέιζ-Ντέιβις, Σαμοντούροβ, Γκραντ, Κουζέλογλου, Ναν, Λεσόρ, Τολιόπουλος, Μήτογλου.

Διαβάστε επίσης:

Ο Κώστας Φορτούνης επέστρεψε στον Ολυμπιακό

Ιωάννινα: Θρήνος στην κηδεία του ποδοσφαιριστή Μάριου Οικονόμου, που πέθανε στα 33 του, μετά από τροχαίο (Photos)

Σερβικά ΜΜΕ: «Ο Παναθηναϊκός δίνει διετές συμβόλαιο με 10 εκατ. στον Ομπράντοβιτς»