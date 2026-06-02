ΤΡΙΤΗ 02.06.2026 17:25
02.06.2026 14:54

Σερβικά ΜΜΕ: «Ο Παναθηναϊκός δίνει διετές συμβόλαιο με 10 εκατ. στον Ομπράντοβιτς»

Θερμή υποδοχή για τον Ομπράντοβιτς στο ΟΑΚΑ - Media

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς δέχτηκε πρόταση 10 εκατομμυρίων για διετές συμβόλαιο από τον Παναθηναϊκό, αναφέρει η σερβική ιστοσελίδα Meridian Sport, σχολιάζοντας ο Σέρβος τεχνικός «δεν θα μπορούσε να μην κάνει αποδεκτή μια τέτοια προσφορά».

Το μέσο προεξοφλεί πως έχει επέλθει και συμφωνία για την επιστροφή του Ζοτς στον πάγκο των «πρασίνων», σημειώνοντας ωστόσο ότι ο μάνατζέρ του αρνείται επαφές με την ομάδα.

Επικαλούμενο «πηγές από την Αθήνα» ο Ζέλικο έγινε δέκτης μιας πρότασης που θα τον κάνει τον πιο ακριβοπληρωμένο προπονητή στην Ευρώπη, αλλά και εκ των κορυφαίων συμπεριλαμβανομένου και του NBA από άποψη αποδοχών. 

Με τους τελικούς του πρωταθλήματος να εκκρεμούν, δεν αναμένεται να επισημοποιηθεί τίποτε, ούτε και να επιβεβαιωθεί σχετικά με το θέμα. Θεωρείται πάντως σχεδόν δεδομένο πως ο Αταμάν αποχωρεί μετά τους τελικούς και ο Ομπράντοβιτς ήταν εδώ και καιρό στην πρώτη γραμμή των ονομάτων που ακούγονται για την διαδοχή του.

Δεν θεωρείται εξάλλου τυχαίο το ποστάρισμα Γιαννακόπουλου με τον Ζοτς και το τραγούδι «δεν τελειώσαμε» του Αντώνη Ρέμου…

