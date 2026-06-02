«Οι άθλοι του Ηρακλή» – Ο Καραγκιόζης στον Κήπο του Μεγάρου

Ο Ηλίας Καρελλάς επιστρέφει για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά στον Κήπο του Μεγάρου — και αυτή τη φορά φέρνει μαζί του… τον ίδιο τον Ηρακλή, σε μία νέα παραγωγή! Έξι παραστάσεις θεάτρου σκιών, από τις 16 Ιουνίου μέχρι την 1 Ιουλίου, εμπνευσμένες από την ελληνική μυθολογία και τους δώδεκα άθλους, στον πιο όμορφο κήπο της Αθήνας.

Ο Ηρακλής εμφανίζεται ως εντυπωσιακή γιγαντοφιγούρα θεάτρου σκιών και, έχοντας στο πλευρό του τον αμίμητο Καραγκιόζη, έρχεται αντιμέτωπος με αλλόκοτα πλάσματα και μυθικά τέρατα. Από τη Λερναία Ύδρα ως τον Κέρβερο, κάθε άθλος μετατρέπεται σε μια συναρπαστική περιπέτεια γεμάτη εικόνα, ρυθμό και ανατροπές — με τον Καραγκιόζη να παρεμβαίνει διαρκώς με τις ανεξίτηλες ατάκες του, μετατρέποντας κάθε δοκιμασία σε μια απρόβλεπτη, ξεκαρδιστική σκηνική στιγμή.

Κεντρικός άξονας της παράστασης είναι η μουσική: ο βασιλιάς Ευρυσθέας συνθέτει κάθε άθλο σαν απαιτητική παρτιτούρα, την οποία ερμηνεύει η δική του επιβλητική μπάντα. Ο Καραγκιόζης όμως παρεμβαίνει με τη δική του λαϊκή ορχήστρα — παραδοσιακά όργανα, λαϊκοί ρυθμοί — και ξαναγράφει την παρτιτούρα, αλλάζοντας με χιούμορ την εξέλιξη των άθλων.

Στον Κήπο του Μεγάρου, το θέατρο σκιών αποκτά νέα διάσταση: μεγάλες σκιές, γιγαντοφιγούρες, ζωντανή μουσική και ένας ηθοποιός συνθέτουν ένα εντυπωσιακό καλοκαιρινό θέαμα που φέρνει κοντά την παράδοση με το σήμερα.

Μια παραγωγή για παιδιά από 4 έως 104 ετών.

Συντελεστές

Ερμηνεία θεάτρου σκιών, διασκευή, σκηνοθεσία | Ηλίας Καρελλάς

Στον ρόλο του Ευρυσθέα ο Φάνης Παυλόπουλος



Hasta Brassta

Γιάννης Κανακάρης, τρομπόνι

Στέλιος Μίχας-Εγγλέζος, τρομπόνι

Ilia Samsonov, βαρύτονο σαξόφωνο

Tommy Lynch, σαξόφωνο άλτο

Κώστας Γοντικάκης, τύμπανα

Παραδοσιακή Ορχήστρα

Νικόλας Κούλελης, σαντούρι

Ευαγγελία Κατσιάνη, βιολί

Ηλίας Μαρκαντώνης, κλαρίνο-ούτι

Χειρισμός φιγούρας θεάτρου σκιών | Νικόλας Τζιβελέκης, Απόστολος Γραββάνης, Νικόλας Πέππας

Συμπαραγωγή: Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, Θίασος Ηλία Καρελλά

Βρείτε πληροφορίες για τις παραστάσεις, στην ιστοσελίδα του Μεγάρου: https://www.megaron.gr/event/oi-athloi-tou-irakli/

Οι εκδηλώσεις στον Κήπο του Μεγάρου πραγματοποιούνται με τη χορηγία της MOTOROIL

