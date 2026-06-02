«Πάμε Πειραιά, Πάμε Δημοτικό!» – Το πολυθεματικό φεστιβάλ επιστρέφει για 8η χρονιά

Το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά ανοίγεται στην πόλη για 8η συνεχή χρονιά με βλέμμα παρεμβατικό, πειστικό, καλλιτεχνικό: το πολυθεματικό φεστιβάλ «ΠΑΜΕ ΠΕΙΡΑΙΑ! ΠΑΜΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ!» επιστρέφει!
Εδώ και 8 χρόνια το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά ξεφεύγει από τα καθιερωμένα και ανοίγεται στην πόλη, με συνέπεια και σχέδιο, με τρόπο καθοριστικό, πειστικό και ουσιαστικό, με βλέμμα καλλιτεχνικό και παρεμβατικό.
Το Πολυθεματικό Φεστιβάλ Τέχνης, Σκέψης & Δημιουργίας «ΠΑΜΕ ΠΕΙΡΑΙΑ! ΠΑΜΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ!» συμπληρώνει φέτος 8 χρόνια παρουσίας και επιστρέφει πιο δυναμικά από ποτέ, προσκαλώντας το κοινό σε μια μεγάλη γιορτή πολιτισμού στην καρδιά της πόλης, στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά!
Το Δημοτικό Θέατρο ανοίγει και φέτος τις πόρτες του και προσκαλεί το κοινό σε μια μεγάλη γιορτή πολιτισμού που έχει καθιερωθεί ως ένας από τους σημαντικότερους θεσμούς καλλιτεχνικής έκφρασης, κοινωνικής συνάντησης και πολιτιστικής εξωστρέφειας.
Το ΦΕΣΤΙΒΑΛ «ΠΑΜΕ ΠΕΙΡΑΙΑ! ΠΑΜΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ!» συνεχίζει να αφουγκράζεται τον παλμό της πόλης και των ανθρώπων της, δημιουργώντας έναν ανοιχτό τόπο συνάντησης όπου η τέχνη λειτουργεί ως εμπειρία συνύπαρξης και ενεργής συμμετοχής.
Καλλιτέχνες, δημιουργοί, επιστημονικοί φορείς, ομάδες και πολίτες συνθέτουν και φέτος ένα πολυδιάστατο μωσαϊκό δράσεων (performances, μουσική, θέατρο, χορό ), με ελεύθερη πρόσβαση για όλους.
Σε μια εποχή όπου η ανάγκη για ουσιαστική σύνδεση γίνεται ολοένα και πιο επιτακτική, το ΦΕΣΤΙΒΑΛ «ΠΑΜΕ ΠΕΙΡΑΙΑ! ΠΑΜΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ!» με επίκεντρο τον άνθρωπο και τις σύγχρονες κοινωνικές ανάγκες, παραμένει μια ανοιχτή πρόσκληση δημιουργίας, ελευθερίας και συλλογικής έκφρασης, προάγοντας τον διάλογο σε έναν χώρο αποδοχής και ελευθερίας. Στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά!
Ελάτε σε αυτή τη μεγάλη γιορτή! Η είσοδος για όλες τις εκδηλώσεις είναι ελεύθερη
KΕΝΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ – «Από Γιασεμί σε Ρόδο»
Λουλούδια! Σιωπηλοί μάρτυρες της θυσίας από την αρχή του κόσμου. Στα μοιρολόγια, στις μπαλάντες του Μεσαίωνα, στις λαϊκές δοξασίες, στα δημοτικά τραγούδια, άνθη αιώνια γεννιούνται από ιστορίες αγάπης και αίματος.
Από γιασεμί σε ρόδο, από μιμόζα σε πικροδάφνη, από αμάραντο σε τριανταφυλλιά…τα λουλούδια διηγούνται, μας διαμορφώνουν, μας εμπνέουν, μας οδηγούν στις δικές μας ιστορίες.
Οι Alcedo Folk Band μας παρασύρουν σε ένα μουσικό και αφηγηματικό μονοπάτι, μέσα από τραγούδια και ιστορίες λουλουδιών.
Μια μοναδική παράσταση όπου η ελληνική μουσική παράδοση (Μικρασία, Θράκη, Πόντος, Μακεδονία, Ήπειρος) συναντά αυτήν της Ευρώπης, των Βαλκανίων, της Αμερικής. Μπροστά στο θεατή γεφυρώνονται όλοι οι πολιτισμοί κάτω από την πιο βαθιά και ουσιαστική λέξη: Άνθρωπος.
Συντελεστές
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ – «Μούσες και Ανυφάντρες»
Ποιητική performance
Μια ποιητική performance εμπνευσμένη από τον Άγγελο Σικελιανό, την Εύα Πάλμερ και τη συμβολική μορφή της γυναίκας που υφαίνει μνήμη, μύθο και παράδοση. Ξετυλίγοντας τον μίτο της Αριάδνης, η παράσταση συνδυάζει θεατρικό λόγο, χορογραφημένη κίνηση, ζωντανή/πρωτότυπη μουσική και στοιχεία υφαντικής, φωτίζοντας τη γυναικεία παρουσία από την αρχαιότητα έως σήμερα. Μούσες, ανυφάντρες και ποιητικές μορφές συναντιούνται σε ένα σκηνικό ταξίδι όπου η ελληνική παράδοση δεν αναπαρίσταται μουσειακά, αλλά αναπνέει ξανά μέσα από σώμα, φωνή, ήχο και εικόνα.
Συντελεστές :
Σύλληψη ιδέας / Καλλιτεχνική επιμέλεια / Κείμενα: Φωτεινή Κωστάκου
Πρωτότυπη μουσική σύνθεση: Δημήτρης Καθαρόπουλος
Ερμηνεύουν: Μάκης Ακριτίδης, Αλίκη Σπανού, Ασπασία Παπανικολάου, Φωτεινή Κωστάκου
Συμμετέχει: Χορευτική Ομάδα «Έρευνα» του Δήμου Σαλαμίνας
Πιάνο: Σπύρος Πρατίλας
Σκηνοθεσία: Στέφανος Καρυδάκης
Σκηνικά – Κοστούμια: Ελένη Λαζαράκη
Παραγωγή: Θέατρο Σαλαμίνας
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ – «ΑΡΜΟΝΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ»
Μια ξεχωριστή παράσταση γεμάτη ρυθμό, έκφραση και συναίσθημα σε κάθε κίνηση. Με αγάπη για τον κλασικό και σύγχρονο χορό, οι μικρές και μεγάλες χορεύτριες της σχολής του Πειραιϊκού Συνδέσμου, ανεβαίνουν στη σκηνή για να μοιραστούν με το κοινό, τη δουλειά, την πρόοδο και το πάθος τους για την τέχνη του χορού.
Μια βραδιά αφιερωμένη στην κίνηση, τη μουσική και τη δημιουργία.
Συντελεστές:
ΣΚΗΝΗ ΩΜΕΓΑ – «Thy Eternal Summer»by SexPeer
Τι θα συνέβαινε αν ο Θάνατος μπορούσε να ξυπνήσει, να μιλήσει και να αποκαλύψει τον έρωτα; Ένας Ποιητής βρίσκεται με ένα κρανίο. Ανάμεσα τους αναπτύσσεται ένας διάλογος όπου η μνήμη, η φθορά και η επιθυμία διασταυρώνονται. Η παράσταση, αντλεί έμπνευση από το έργο του W.Shakespeare και του Κ.Καρυωτάκη, φέρνοντας σε συνάντηση δύο ποιητές που συνομιλούν πέρα από τον χρόνο και τη γεωγραφία. Με όχημα τη ζωντανή πρωτότυπη μουσική δημιουργείται ένα σκηνικό τοπίο όπου η ειρωνεία, η τρυφερότητα και το χιούμορ συνυπάρχουν και διερευνούν τη λεπτή γραμμή ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο. Η ύλη διαλύεται, οι αναμνήσεις ξεθωριάζουν, μα ο έρωτας παραμένει
Συντελεστές:
ΣΚΗΝΗ ΩΜΕΓΑ – «Στα χρόνια του ΑΙρωτα….»
της Μαρίας Γιαλλούση
Παράσταση λόγου και μουσικής
Σκηνοθεσία: Δημήτρης Παπαδάτος
Ώρα : 20.30
Το έργο αποτελείται από πρωτότυπα θεατρικά κείμενα και επιλεγμένα τραγούδια που εξερευνούν με χιούμορ και ευαισθησία «…αν στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης θα συνεχίσουμε να ερωτευόμαστε με τον γνωστό ρομαντικό τρόπο ή με κάποιον άλλο…», σε σκηνοθεσία Δημήτρη Παπαδάτου.
Mετά την παράσταση θα ακολουθήσει συζήτηση με την κειμενογράφο Μαρία Γιαλλούση, συγγραφέα του βιβλίου «Shopping for Love: Για τον Έρωτα στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης».
Συντελεστές :
Ηθοποιοί: Κάλλια Γκρίνια, Κωνσταντίνος Ντάτης
Μουσικοί: Αρετή Κοκκίνου (κιθάρα) Μαρία Νίττη (ακορντεόν)
Σκηνοθεσία: Δημήτρης Παπαδάτος
Κείμενα: Μαρία Γιαλλούση
Την αφίσα επιμελήθηκε η Έλενα Παπαδάτου(Graphic Designer)
ΦΟΥΑΓΙΕ – «Η μάνα δεν είναι το νόημα της ζωής, αλλά ήταν η αρχή της»
Οι Σχεσιακές Ψυχαναλυτικές Ψυχοθεραπεύτριες Αναστασία Στόκου και Σταματίνα Μπαρμπαγιάννη, συνιδρύτριες του Sirens of Relations, στρέφονται στη «μάνα» ως εμπειρία, σχέση και εσωτερική παρουσία. Μέσα σε μια εποχή οικολογικής κρίσης, πολέμων, εξαρτήσεων και κοινωνικής κατάρρευσης, αναρωτιούνται αν η «μάνα» ως κράτημα αντέχει. Θα παρουσιαστεί ζωντανή ψυχοθεραπευτική συνεδρία και spoken word performance γύρω από τη «μη-τέρα». Ο τίτλος εμπνέεται από το βιβλίο του Irvin Yalom «Η μάνα και το νόημα της ζωής.
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ – «ΤΟ ΝΗΣΙ ΤΩΝ ΣΚΛΑΒΩΝ» του ΠΙΕΡ ΝΤΕ ΜΑΡΙΒΩ
Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός (Ε.Ε.Σ.) παρουσιάζει τη διασκευασμένη μουσικοθεατρική παράσταση Το Νησί των Σκλάβων του Πιερ ντε Μαριβώ, από την Κινητή Ομάδα Θεάτρου Εθελοντών Κοινωνικής Πρόνοιας Ε.Ε.Σ., σε σκηνοθεσία-διασκευή της Ραφαέλας Μαρτίνεζ. Ναυαγοί σε ένα νησί έξω από τους κανόνες του γνώριμου κόσμου, αφέντες και υπηρέτες καλούνται να ζήσουν μια απρόσμενη ανατροπή. Οι ρόλοι αλλάζουν και οι ήρωες έρχονται αντιμέτωποι με τις πράξεις, τις προκαταλήψεις και την ίδια τους την αλήθεια. Τι ανακαλύπτει κανείς για τον εαυτό του όταν βρεθεί στη θέση του άλλου; Μέσα από κωμικοτραγικές καταστάσεις, το έργο αναδεικνύει την ισότητα, την ουδετερότητα και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, αξίες που συνομιλούν βαθιά με το πνεύμα προσφοράς και ανθρωπισμού του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού.
Συντελεστές:
Ερμηνεύουν (Με αλφαβητική σειρά): Γκούσκος Ανδρέας, Κόκλα Χρυσούλα, Κολυβά Λίτσα Μελισσινού Ιφιγένεια, Μήτσιος Βασίλης, Παπαδημητροπούλου Άγγελα, Πέπονα Αγγελική, Στεργίου Κωνσταντίνος, Τούτουζα Κατερίνα, Φουκάκη Μαρίνα, Φράγκου Μαρίνα.
ΦΟΥΑΓΙΕ – «Βραδιά Όπερας»
Η παράσταση «Βραδιά Όπερας» αποτελεί ένα μουσικό ταξίδι μέσα από το λυρικό ρεπερτόριο, συνδυάζοντας αγαπημένες άριες όπερας, έργα από το musical και το ελληνικό τραγούδι, παρουσιασμένα μέσα από τη φωνητική και εκφραστική αισθητική της λυρικής τέχνης. Παράλληλα, έργα για σόλο πιάνο πλαισιώνουν το πρόγραμμα, αναδεικνύοντας τον διαλογικό χαρακτήρα φωνής και πιάνου. Από τον Mozart και τον Donizetti έως τον Bernstein και τον Χατζιδάκη, η παράσταση γεφυρώνει διαφορετικά μουσικά είδη μέσα από μια ενιαία καλλιτεχνική προσέγγιση.
Συνελεστές:
ΣΚΗΝΗ ΩΜΕΓΑ – «Ο ΜΕΓΑΣ ΜΠΕΗΖΑΧ» & «ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΜΕ ΕΝΑ ΦΕΡΕΤΡΟ»
To Θέατρο Κορύβαντες παρουσιάζει δύο μονόπρακτα του Βασίλη Ζιώγα σε σκηνοθεσία και ερμηνεία του καταξιωμένου ηθοποιού Αντρέα Θεοχάρη.
Ο Βασίλης Ζιώγας (1937-2001), ποιητής, μυθιστοριογράφος και θεατρικός συγγραφέας ανήκει στους σημαντικότερους νεοέλληνες θεατρικούς συγγραφείς. Παρά το γεγονός ότι το έργο του είναι παγκοσμίως γνωστό, ελάχιστα έργα του έχουν ανεβεί τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα.
Ο “Μέγας Μπεηζάχ” δημοσιεύτηκε το 1959 στο περιοδικό “Κούρος” με αφιέρωση στον ποιητή Μίλτο Σαχτούρη. Έχει τη μορφή ενός εφιαλτικού παιδικού παραμυθιού. Ένα μυστηριώδες όν έρχεται από την κόλαση για να φάει τον μικρό Θοδωρή που κρύβεται κάπου στο βάθος… Ίσως είναι το παιδί που πρέπει κάποιες φορές να σκοτώσουμε για να επιβιώσουμε σε μία σκληρή πραγματικότητα.
Η “Συζήτηση μ’ ένα φέρετρο” γράφτηκε τον Γενάρη του 1956 και αφιερώνεται στον Οδυσσέα Ελύτη.
Το έργο είναι “μία μυστική εξομολόγηση” του Βαγγέλη, ενός αγρότη, πάνω από το φέρετρο του γείτονά του Αιμίλη.
Συντελεστές:
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ – ΣΥΝΑΥΛΙΑ – «ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΙΡΗΝΗ»
Η χορωδία του Ψυχαγωγικού Ομίλου Σιδηροδρομικών δημιουργήθηκε στον Πειραιά, το 1955 από εργαζομένους στον ελληνικό σιδηρόδρομο. Στα 71 χρόνια της ύπαρξής της έχει δώσει αμέτρητες συναυλίες σε ολόκληρη την Ελλάδα και την Ευρώπη καθώς και σε Πεκίνο, Γερεβάν, Μποκοτά, Νέα Υόρκη, Κάιρο, Αλεξάνδρεια κ.α.
Συντελεστές :
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ – «SUMMER TIMES FAIRYTALES»
Mια φαντασμαγορική παράσταση όπου τα τμήματα των παιδιών θα χορέψουν τα προγράμματά τους με στοιχεία ακροβατικού, σύγχρονου χορού και αγωνιστικών χορογραφιών, διηγώντας μας μικρές ιστορίες.
“Η πεντάμορφη και το τέρας”, “ Womens Voices” ‘’Black swan”,“The Roxanne story”, μικρές ιστορίες που μεταδίδουν μηνύματα και συναισθήματα. Τα χορευτικά προγράμματα πλαισιώνονται από μαγευτικές μουσικές που εντυπωσιάζουν και το θέαμα συμπληρώνεται από τα υπέροχα κουστούμια των παιδιών.
Συντελεστές:
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ – «Η Αυλή των Θαυμάτων» του Ιάκωβου Καμπανέλλη
To Γυμνάσιο Καμινίων παρουσιάζει τη θεατρική παράσταση «Η Αυλή των Θαυμάτων» του Ιάκωβου Καμπανέλλη. Στην προσπάθεια επέκτασης των δράσεων του σχολείου προς το κοινωνικό σύνολο, οι χαρακτήρες του έργου ζωντανεύουν για πρώτη φορά μέσω της συνεργασίας μαθητών και γονιών, μικρών και μεγάλων.
Mία φτωχική αθηναϊκή αυλή του 1960 γεμάτη απλούς ανθρώπους με όνειρα, δυσκολίες και ελπίδες για μία καλύτερη ζωή. Την εποχή της αστικοποίησης και της μετανάστευσης, που χαρακτηρίζεται από τις καθημερινές αγωνίες των ανθρώπων της, η αυλή παραμένει ένα κοινό σημείο συνάντησης στις ζωές των πρωταγωνιστών. Οι ίδιοι, περνούν τον χρόνο τους στην αυλή αφήνοντας σε αυτή κι από ένα κομμάτι του εαυτού τους, ενώ μεταξύ τους βρίσκονται μερικές φορές κοντά κι άλλες πιο μακριά από ποτέ. Σε μία περίοδο κρίσης, όταν η απόφαση μίας κατοίκου θα επηρεάσει τις ζωές όλων, οι ανθρώπινες σχέσεις δοκιμάζονται και επαναπροσδιορίζονται. Η αγάπη μετατρέπεται σε κακία, η φιλία σε έχθρα, η παρηγοριά σε προδοσία. Όμως, παράγοντες εξωτερικοί των πρωταγωνιστών τους στρέφουν τελικά προς την ίδια πορεία.
Συντελεστές :
Ηθοποιοί:
Σκηνικά: Αγάθη Κωστήρη, Νεφέλη Μαγγανά, Νίκος Ντάλας, Χριστόφορος Πανδής, Παναγιώτης Σκούτας
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ – «Ο ΠΕΙΡΑΙΑΣ – ΟΙ ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ ΕΝΟΣ ΛΙΜΑΝΙΟΥ »
Το έργο επιχειρεί μια αναδρομή στην ιστορία του Πειραιά από το 1922-1970, με γεγονότα που σημάδεψαν την πόλη και το λιμάνι. Οι θεατές θα παρακολουθήσουν όσα ακολούθησαν της Μικρασιατικής Καταστροφής, τις επιπτώσεις του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, της Αντίστασης και του Εμφυλίου, αλλά και μνήμες από την εποχή της ανάπτυξης του Πειραιά, με την Τρούμπα στη μεγαλύτερη της άνθιση και με τα πρώτα επαγγέλματα να κάνουν δειλά την εμφάνισή τους.
Τα τραγούδια που έχουν σημαδέψει την πόλη, υπέροχα…από τα ρεμπέτικα της περιβόητης «Τετράς», μέχρι τραγούδια της ξενιτιάς, της φτώχειας αλλά και της χαράς, που έχουν συνδυαστεί με το μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας μας.
Συντελεστές :
Παίζουν (με αλφαβητική σειρά): Γκούμα Νικολίνα,Κρούσκος Άρης, Λυκιαρδοπούλου Κέβη, Μελισσαράτου Παρή, Μπακέλα Κέλλυ, Παπαδημητρίου Νάσος, Παπαδοπούλου Γιωτάννα, Σιβίτου Βίκυ, Πριμηκήρη Τατιάνα, Φλουράκης Λευτέρης, Χάλαρης Γιάννης, Ωραιόπουλος Νίκος.
Και οι μικροί: Κραβαριώτη Αγγελίνα, Λουκαντζίκος Λουκάς, Σταματίου Πάρης
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ
«Ο χρόνος είναι παιδί»
«Η παράσταση συνεχίζεται…»
Ώρα : 20.30
Το Εργαστήρι Πολιτιστικής Εκπαίδευσης Θεά Δραση, παρουσιάζει δυο πρωτότυπες Θεατρικές παραστάσεις, βασισμένες σε ιδέες των παιδιών και των εφήβων, που συμμετέχουν στα Παιδικά και Εφηβικά τμήματα Θεατρικού Παιχνιδιού και Θεάτρου.
Παιδικό Θεατρικό Εργαστήρι «Ο χρόνος είναι παιδί»
Ένα ξεχασμένο νησί με μυστηριώδεις κατοίκους, μια μυστική παραλία με παλίρροια και μια απλωμένη μπουγάδα με ρούχα που εξαφανίζονται, γίνεται ο πιο δημοφιλής καλοκαιρινός προορισμός και…τι θα συμβεί, όταν όλοι φτάσουν εκεί;
Ένα ζωντανό Θεατρικό Παιχνίδι επί σκηνής…
Ώρα : 19.00
Εφηβικό Θεατρικό Εργαστήρι «Η παράσταση συνεχίζεται…»
Ένα Θέατρο κλείνει… Οι εργαζόμενοι του Θεάτρου, αποφασίζουν να γίνουν οι ηθοποιοί της τελευταίας παράστασης που θα παιχτεί. Το φάντασμα του Πιραντέλλο οδηγεί τα βήματα τους επί σκηνής και μαζί του και όλοι οι ρόλοι-φαντάσματα που ζουν για χρόνια στο Θέατρο αυτό…Με έμπνευση τον Πιραντέλλο και βασισμένο στην τεχνική «Θέατρο μέσα στο Θέατρο».
Κείμενα-Σκηνοθεσία-Σκηνογραφία: Μαρία Ρεντίφη, Παιδαγωγός Θεάτρου, Εμψυχώτρια Θεατρικού Παιχνιδιού
Ώρα : 20.30
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ – «Νίκος Καββαδίας – Ο Ποιητής της θάλασσας»
Η τάξη Σύγχρονου Τραγουδιού της Ιωάννας Εμμανουήλ, η Χορωδία και η Ορχήστρα του Εθνικού Ωδείου Πειραιά παρουσιάζουν ένα αφιέρωμα στον Πειραιώτη, επί της ουσίας, ποιητή Νίκο Καββαδία. Ποιήματα που μελοποιήθηκαν και λόγια που θα απαγγελθούν έρχονται να φωτίσουν, ένα μέρος του μεγάλου έργου του.
Θα ακουστούν συνθέσεις των Θ. Μικρούτσικου, Γ. Σπανού, Δ. Ζερβουδάκη, Λ. Παπαδόπουλου, Ξέμπαρκων κ.α, διασκευασμένα για την ορχήστρα μας και θα ερμηνευτούν από τους μαθητές του ωδείου και την χορωδία μας.
Συντελεστές :
ΣΚΗΝΗ ΩΜΕΓΑ – «ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙ» του Aλέξανδρου Βερούτη
Τρία πρόσωπα κάθονται γύρω από ένα τραπέζι περιμένοντας κάτι που μοιάζει να έχει ήδη συμβεί. Ένα παιδί, ένας νέος και ένας μεγαλύτερος άντρας παγιδεύονται μέσα σε σιωπές, επαναλαμβανόμενες κινήσεις και μνήμες που επιστρέφουν ξανά και ξανά. Καθώς ο χρόνος μοιάζει να διαλύεται, ξεδιπλώνεται η ιστορία ενός σπιτιού σημαδεμένου από τη βία, τον φόβο και την απουσία αγάπης.
«Το Τραπέζι» είναι ένα ψυχολογικό έργο για το παιδικό τραύμα, τη μνήμη και όλα όσα συνεχίζουν να ζουν μέσα μας, ακόμα κι όταν πιστεύουμε πως τα αφήσαμε πίσω.
Συντελεστές :
Ερμηνεύουν: Δημήτρης Βαβουδάκης, Αλέξανδρος Βερούτης, Γιώργος Γιαννίτσιος
ΣΚΗΝΗ ΩΜΕΓΑ – «Το Zωντανό Μουσείο» της Λίας Ζάιου
Ο φύλακας ενός γνωστού μουσείου στην προσπάθειά του να τελειώσει τη βάρδια του ασφαλίζοντας το μουσείο, γίνεται μάρτυρας ενός μυστικού αιώνων. Το άγαλμα της κλεμμένης Καρυάτιδας, η μούμια της Χατσεψούτ και ένας σουρεαλιστικός πίνακας ζωγραφικής, ζωντανεύουν με σκοπό να βρουν λύση στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Θα καταφέρει άραγε ο φύλακας να βοηθήσει τα ζωντανά αυτά εκθέματα; Μήπως οι θεατές είναι οι πραγματικοί ήρωες; Το σίγουρο είναι πως αυτό το Μουσείο, όχι μόνο θα διδάξει τους θεατές, αλλά θα τους κάνει να διασκεδάσουν, να παίξουν, να πρωταγωνιστήσουν και θα κρατήσει το ενδιαφέρον τους αμείωτο, αφού πρόκειται για «Το Ζωντανό Μουσείο».
Συντελεστές :
ΦΟΥΑΓΙΕ – «EQUA»- Η ένωση με το παρ(άλογο)
Η ψυχίατρος, Δρ. MarthaDysart, καλείται να αναλάβει τη Susah Brown, μια δεκαεπτάχρονη κοπέλα με έναν ιδιαίτερο και βαθιά προσωπικό δεσμό με τα άλογα. Μέσα από τις συναντήσεις τους, ξετυλίγεται σταδιακά η ιστορία της Susah, η παιδική της ηλικία, η οικογένειά της, η σχέση της με τη πίστη, η ανάγκη της να ανήκει κάπου και ο τρόπος με τον οποίο ο κόσμος των αλόγων γίνεται για εκείνη ένας τόπος ιερός, ελεύθερος, φαντασιακός. Καθώς η Dysart προσπαθεί να κατανοήσει αυτόν τον κόσμο, εμφανίζονται κι άλλα πρόσωπα στο προσκήνιο, όπως ο Jullian, ένας νεαρός εργαζόμενος στους στάβλους. Το πρόσωπο αυτό αποτελεί τομή στη ζωή της Susah και φέρνει στην επιφάνεια όσα η ίδια δυσκολεύεται να διαχειριστεί.
Ερμηνεύουν: Δέσποινα Μπόνου, Αναστασία Πετροπούλου, Δημήτρης Νικόδημος
Συντελεστές :
Ομάδα: NinemiaGroup
ΦΟΥΑΓΙΕ – «Στο Φάσμα της Μοναξιάς»
Η μοναξιά δεν έχει μία μόνο μορφή. Αλλάζει πρόσωπα, ηλικίες και σιωπές.Η παράσταση «Στο Φάσμα της Μοναξιάς» αποτελεί μια σύνθεση πρωτότυπων μονολόγων που προσεγγίζουν τη μοναξιά μέσα από διαφορετικές ανθρώπινες διαδρομές και βιώματα. Έξι φωνές συναντιούνται επί σκηνής και φωτίζουν, η καθεμία με τον δικό της τρόπο, τις λεπτές αποχρώσεις της απουσίας, της απώλειας, της αποστασιοποίησης και της ανάγκης για σύνδεση. Μια παράσταση για εκείνα που συχνά μένουν ανείπωτα , για τη σιωπή που βαραίνει, για την απόσταση που μεγαλώνει και για την ανθρώπινη ανάγκη να ακουστούμε, να μας δουν, να ανήκουμε. Γιατί η μοναξιά δεν είναι ποτέ ίδια , κι όμως μας αφορά όλους.
Συντελεστές :
Παίζουν οι ηθοποιοί: Βελκόπουλος Στέλιος, Λουκάτου Βίκυ, Παπαγεωργίου Ιφιγένεια, Περήφανου Μαρία -Νεφέλη, Σαρρή Βάγια, Ταμπάκη Ελένη, Φύτρου Θεώνη
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ – «Το Παιδί Που Ήθελε Να Χορέψει»
Μια νύχτα ήταν αρκετή για να αλλάξουν όλα.
Ένα μικρό αγόρι, μεγαλωμένο σε ένα σπίτι όπου ο χορός έμοιαζε απαγορευμένος, ανακαλύπτει κρυφά τη μαγεία του σινεμά μέσα από την οθόνη της τηλεόρασης. Εκεί, ανάμεσα σε μουσικές,φώτα και κινηματογραφικές στιγμές, γεννιέται ένα όνειρο που δεν μπορεί πια να κρυφτεί. Κάθε ταινία γίνεται μια νέα σκηνή. Κάθε μελωδία, μια αφορμή για έκφραση. Και κάθε χορός, ένα βήμα πιο κοντά στην ελευθερία, τη χαρά και τη δύναμη του να ακολουθείς αυτό που αγαπάς.
Η ετήσια παράσταση της Vamos Dance Academy, «Το Παιδί Που Ήθελε Να Χορέψει», είναι ένα ταξίδι γεμάτο συναίσθημα, κινηματογραφική μαγεία και χορό, όπου η σκηνή μετατρέπεται σε μια μεγάλη κινηματογραφική ιστορία γεμάτη εικόνες, αναμνήσεις και όνειρα.
Συντελεστές:
ΣΚΗΝΗ ΩΜΕΓΑ – «ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΕΣ ΜΕΡΕΣ» του Σάμιουελ Μπέκετ
Ένα συγκινητικά ανθρώπινο έργο όπως μόνο η αιχμηρή και ταυτόχρονα τρυφερή πένα του Μπέκετ ήξερε να «πλάθει».
Το έργο είναι μία αναφορά στην αγωνία της ανθρώπινης ύπαρξης, στην ανάγκη να μοιραζόμαστε και να υπάρχουμε μέσω των άλλων, στη συνεχή φθορά των πάντων μέσα στον ατελείωτο χρόνο, στις καθημερινές συνήθειες και στα “πράγματα” που γλυκαίνουν τον χρόνο, στον αγώνα της επιβίωσης μέσα σε οποιοδήποτε εγκλωβισμό, σωματικό-ψυχικό-πνευματικό. Η Γουίννυ με υπομονή και πίστη θα διεκδικεί πάντα μια ακόμη ευτυχισμένη μέρα! Εμείς;
Συντελεστές:
Παίζουν: Βασιλεία Αρχοντούλη, Νίκος Φωκάς.
ΣΚΗΝΗ ΩΜΕΓΑ – «ΤΟ ΘΕΩΡΗΜΑ ΤΟΥ ΣΧΟΙΝΟΒΑΤΗ»
Το «Θεώρημα του Σχοινοβάτη» είναι μια υβριδική performance που κινείται ανάμεσα στη μουσική, το θέατρο και την επιστήμη. Η βιολονίστρια (και συνθέτρια) Ίρις Λουκά παρουσιάζει μια προσωπική καλλιτεχνική διαδρομή, όπου η μουσική πράξη συνδέεται με θεμελιώδεις έννοιες της φυσικής και της φιλοσοφίας. Η παράσταση εξερευνά τις αόρατες αναλογίες μεταξύ ήχου και σύμπαντος – από την παλλόμενη χορδή έως τη θεωρία των χορδών, από τον ρυθμό ενός εκκρεμούς έως την έννοια του χρόνου. Μια ποιητική αφήγηση που δεν ακολουθεί γραμμική μορφή, αλλά δημιουργεί έναν στοχαστικό χώρο μεταξύ επιστήμης και τέχνης σε κείμενα φυσικής των StevenGubser, MichioKaku, KipThorne, CarloRovelli, BrianGreene και κείμενα και ποιήματα των T.S. Eliot, Κ.Καρυωτάκη, Jean Genet, Goethe κ.α
Ο θεατής καλείται να παρακολουθήσει όχι μια συναυλία, αλλά μια εμπειρία – μια διαδρομή ισορροπίας, όπως αυτή του σχοινοβάτη..
Συντελεστές :
ΦΟΥΑΓΙΕ – Ζωντανή Παρουσίαση Ιστορικής & Σύγχρονης Ξιφασκίας
Μια μοναδική βιωματική δράση αφιερωμένη στην τέχνη της ένοπλης μάχης σώμα με σώμα παρουσιάζεται στο κοινό μέσα από μια δυναμική επίδειξη ιστορικής και σύγχρονης ξιφασκίας. Η εκδήλωση ταξιδεύει τους θεατές από τη βυζαντινή οπλομαχία και τις μεσαιωνικές ευρωπαϊκές πολεμικές τέχνες έως τη σύγχρονη ξιφασκία, αναδεικνύοντας την εξέλιξη της τεχνικής, της στρατιωτικής παράδοσης και της χρήσης του σπαθιού μέσα στους αιώνες.
Οι παρουσιάσεις βασίζονται στην Ξιφασκία, σε ιστορικές πηγές, μελέτες και πρακτικές της Ιστορικής Ξιφασκίας και των Ιστορικών Ευρωπαϊκών Πολεμικών Τεχνών (Αγγλικά: Historical European Martial Arts – ΗΕΜΑ), συνδυάζοντας ιστορική τεκμηρίωση με ζωντανή δράση και εκπαιδευτική εμπειρία.
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:
Η δράση έχει εκπαιδευτικό και πολιτιστικό χαρακτήρα, προσφέροντας στο κοινό τη δυνατότητα να γνωρίσει την πρακτική διάσταση της ιστορίας μέσα από την κίνηση, την τεχνική και τη ζωντανή αναπαράσταση.
Εισηγητής: Γεώργιος Γεωργάς, προπονητής ξιφασκίας, εκπαιδευτής ένοπλου Πάμμαχου και μεσαιωνικής – βυζαντινής Οπλομαχίας.
Συμμετέχουν οι ξιφομάχοι της σχολής.
ΣΚΗΝΗ ΩΜΕΓΑ – «Rebel, το φεγγάρι των πεσμένων φύλλων»
Ένα βράδυ του Οκτωβρίου ένας καταξιωμένος συγγραφέας, πέφτει από τα βράχια στη θάλασσα κι εξαφανίζεται. Οι μαρτυρίες των μελών της παρέας του, για το αν έπεσε με τη θέληση του, είναι αντικρουόμενες. Τα πράγματα περιπλέκονται αφού πριν σε βιβλίο του, ο συγγραφέας είχε προαναγγείλει την εξαφάνιση του. Στη συνέχεια ο Rebel, ένας απλοϊκός άνθρωπος, παρολίγον ποιητής, μέλος της παρέας, αφηγείται τη γνωριμία του με τον συγγραφέα στα πλαίσια ενός αφιερώματος για εκείνον. Πρόκειται πιθανόν για το γεγονός της εξαφάνισης, ή μια απόπειρα ανίχνευσης του πραγματικού και του φαντασιακού, μία διερευνητική ματιά του συγγραφέα στο υπέδαφος της σύγχρονης εποχής, στην πολύπλευρη – δαιδαλώδη ψυχοσύνθεση του σύγχρονου ανθρώπου.
Συντελεστές :
ΦΟΥΑΓΙΕ – «ΦΥΛΛΟΣΤΩΡΜΝΗ»
Η Φυλλοστωρμνή είναι μια σκηνική σύνθεση που εκτυλίσσεται σε έναν ασταθή κόσμο όπου ο χρόνος, οι σχέσεις και οι ταυτότητες μοιάζουν να βρίσκονται διαρκώς σε μετατόπιση. Τρεις περσόνες κινούνται ανάμεσα στο λυρικό, το πολιτικό, το γελοίο και το τελετουργικό, κουβαλώντας σώματα εξαντλημένα αλλά ακόμη ζωντανά. Μέσα από ποπ τραγούδια, επαναλήψεις, σωματικές δράσεις και συνεχείς μεταμορφώσεις, η παράσταση δημιουργεί ένα πεδίο όπου ο έρωτας, η συλλογικότητα και η επιθυμία επιμένουν να υπάρχουν μέσα στην αποσύνθεση του σύγχρονου κόσμου. Η Φυλλοστωρμνή αναζητά μια κοινή παρουσία μέσα στην αβεβαιότητα· έναν χώρο όπου τα σώματα συνεχίζουν να συναντιούνται, να θυμούνται και να αντιστέκονται. Μέσα από τα θραύσματα είμαστε ακόμα εδώ!!!
Συντελεστές :
ΦΟΥΑΓΙΕ – «ΓΕΙΑ ΣΟΥ ΠΕΡΑΙΑ ΑΘΑΝΑΤΕ»
Ο Πειραιώτης μουσικός του ρεμπέτικου και ηθοποιός Βαγγέλης Ιωαννίδης και η Αγγέλα Καρδάση με τις Ρεμπέτικες Ρίζες Θα παρουσιάσουν ΤΟ ΡΕΜΠΕΤΙΚΟ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ
Τσάρκες στις φτωχογειτονιές που αποτύπωσαν στα τραγούδια τους οι μεγάλοι συνθέτες του ρεμπέτικου με Μπουζούκι κιθάρα και μπαγλαμά. Τραγουδάμε για το Πασαλιμάνι την Κοκκινιά το Χατζηκυριάκειο τα Φάληρα και άλλες περιοχές του Πειραιά μας όπως τα έζησαν οι δημιουργοί. Για την αγάπη, τον μόχθο, και την ανάγκη για καλή παρέα και διασκέδαση μετά την κούραση της ημέρας.
Την παράσταση συμπληρώνουν αφηγήσεις και οπτικό υλικό που προηγούνται των τραγουδιών.
Συντελεστές:
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ – «Το παιχνίδι της Σφαγής» του Ευγένιου Ιονέσκο
Οι ομάδες Ad Hoc και PatCute παρουσιάζουν τη «Το παιχνίδι της Σφαγής» του Ευγένιου Ιονέσκο.
Μια πόλη πλήττεται από μια ξαφνική επιδημία, από την οποία κανείς δεν μπορεί να γλιτώσει. Καθώς ο φόβος εξαπλώνεται, οι άνθρωποι προσπαθούν να συνεχίσουν τη ζωή τους, την ώρα που η κοινωνία γύρω τους καταρρέει. Σε ένα λιτό σκηνικό περιβάλλον, το σώμα και ο λόγος γίνονται τα βασικά μέσα της αφήγησης. Τα σώματα λειτουργούν σαν γρανάζια ενός κόσμου που διαλύεται ως την τελική τους κατάρρευση. Η παράσταση εστιάζει στην ανθρώπινη ανάγκη για συνύπαρξη και στην αδυναμία επικοινωνίας μπροστά στην κρίση.
Ο Ευγένιος Ιονέσκο υπήρξε μία από τις σημαντικότερες μορφές του Θεάτρου του Παραλόγου. Το έργο του παραμένει επίκαιρο, αναδεικνύοντας τον φόβο, τη μοναξιά και τα όρια της ανθρώπινης επικοινωνίας.
Συντελεστές:
Μουσική σύνθεση & επιμέλεια: Νικόλας Νταούτης, Κυριάκος Κοντόπουλος, Κωνσταντίνα Βασιλείου, Χρήστος Σωτάκης
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ – ”Λιμάνι των ρυθμών” Από τον Μότσαρτ στον Μάρκο.
Το Ελληνικό Κέντρο Ζεϊμπέκικου και το Πρότυπο Μουσικό Κέντρο Πειραιά – Δημοτικό Ωδείο Πειραιά, παρουσιάζουν τη μουσικοχορευτική παράσταση «Λιμάνι των Ρυθμών – Από τον Μότσαρτ στον Μάρκο», ένα καλλιτεχνικό ταξίδι από τη δυτική κλασική μουσική έως το ρεμπέτικο και το ζεϊμπέκικο του Πειραιά.
Μέσα από αφηγήσεις, ζωντανή μουσική και χορό, η παράσταση αναδεικνύει τη βαθιά πολιτιστική σύνδεση της Ευρώπης, της Σμύρνης και του μεγάλου λιμανιού.
Έργα του Mozart συναντούν τον Μάρκο Βαμβακάρη και τις εμβληματικές μελωδίες της ελληνικής λαϊκής παράδοσης.
Συντελεστές :
ΣΚΗΝΗ ΩΜΕΓΑ – «Εξαγρίωση»
Η περφόρμανς ‘’Εξαγρίωση’’ ξεκινάει το 1892 με το πρωτο-φεμινιστικό διήγημα ‘’Η ΚίτρινηΤαπετσαρία’’ της αμερικανίδας Σάρλοτ Πέρκινς Γκίλμαν, ημι-αυτοβιογραφικό έργο, που φωτίζει τη συνολική καταπίεση της γυναίκας πνευματικά, κοινωνικά, σωματικά και ψυχικά.
Στο διήγημα αυτό μια γυναίκα συγγραφέας απομονώνεται από τον σύζυγό της σε μια εγκαταλελειμμένη εξοχική βίλα και της απαγορεύεται κάθε είδους πνευματική εργασία. Η κίτρινη ταπετσαρία του δωματίου εγκλεισμού της την ωθεί στη διεκδίκηση της απελευθέρωσης της, ενώ σταδιακά αποκτά ζωώδεις και απόκοσμες συνήθειες.
Η Εξαγρίωση αναζητά τα αποτυπώματα της ιστορίας στο γυναικείο σώμα και αναπαράγει τα σημάδια ελέγχου και αντίστασης έως το σήμερα. Επεξεργάζεται τον όρο Domestication (εξημέρωση), που αφορά στον περιορισμό της γυναίκας στο σπίτι και στην οικειοποίηση των ζώων. Εμπνέεται από έργα των Dorothea Tanning, Leonora Fini, Leonora Carrington, Claude Cahun κ.α. Μεταξύ εγκλεισμού και απόδρασης, οικιακού και φυσικού τοπίου, πραγματικότητας και μη, ανθρώπινου και μη, παράδοσης και αντίστασης αναδεικνύει εκ νέου το ερώτημα “Τι έχει αλλάξει για τη γυναίκα τελικά;”
Συντελεστές :
ΣΚΗΝΗ ΩΜΕΓΑ – «ΩΡΑ ΚΟΙΝΗΣ ΗΣΥΧΙΑΣ»
Mixed-media (Πολυμεσική) performance/επιτέλεση με ζωντανή δράση επί σκηνής σε συνδυασμό με προβολή και live video feed.
Το ΩΡΑ ΚΟΙΝΗΣ ΗΣΥΧΙΑΣ είναι μια mixed-media performance που εξερευνά, με ποιητικό και υπαινικτικό τρόπο το σταδιακό θάνατο της δημοκρατίας ως ασφαλούς πλέγματος προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την αυξανόμενη πολεμοχαρή διάθεση των κρατών. Το ΩΡΑ ΚΟΙΝΗΣ ΗΣΥΧΙΑΣ επιχειρεί να δώσει φωνή στην απομυθοποίηση της πολιτικής, την αγανάκτηση και την απόγνωση που μας χαρακτηρίζει ως επί το πλείστον στο σύγχρονο παγκόσμιο χάρτη. Στην διάρκεια της παράστασης, το κοινό έρχεται αντιμέτωπο με μια πορεία από το θυμό, την αδιαφορία και τo λήθαργο σε μια κατάσταση ελπίδας.
Η performance ΩΡΑ ΚΟΙΝΗΣ ΗΣΥΧΙΑΣ, συνιστά μια ιδιόμορφη συρραφή αλληλοεξαρτώμενων ‘σκηνών’, συνδεδεμένων μέσα από το νήμα της απόγνωσης, της μελαγχολίας και του θυμού. Όλα διαλύονται και αλληλοαναιρούνται.
Υπάρχει ελπίδα? Δεν είναι ώρα κοινής ησυχίας.
Συντελεστές :
ΦΟΥΑΓΙΕ – «Σαλώμη» του Όσκαρ Ουάιλντ
Η «Σαλώμη» του Όσκαρ Ουάιλντ επιστρέφει σε μια σύγχρονη σκηνική μεταγραφή που διερευνά τη γυναικεία ταυτότητα, την επιθυμία και τις δομές εξουσίας. Επτά γυναικεία σώματα λειτουργούν ως φορείς μνήμης και αφήγησης, επανασυνθέτοντας την ιστορία της Σαλώμης πέρα από τη γνωστή μυθική της εικονογράφηση.
Λίγα λόγια για την παράσταση
Σε ένα ανάκτορο που πάλλεται από σπάταλους εορτασμούς και πολιτική αστάθεια, η Σαλώμη ασφυκτιά κάτω από το φιλήδονο βλέμμα του πατριού της, Ηρώδη. Η επιθυμία για αποδέσμευση από την ετεροκαθοριζόμενη σεξουαλικότητά της γίνεται σταδιακά αυτοσκοπός. Η συνάντησή της με τον Γιοχανάαν, μια φωνή αδιάλλακτης πίστης, πυροδοτεί μια επικίνδυνη κλιμάκωση. Μέσα στο στενό πεδίο της εξουσίας, η απαίτηση αυτή αποκτά τη βαρύτητα μιας αμετάκλητης πράξης.
Η παράσταση αντιμετωπίζει την τραγωδία όχι ως κλειστή δραματική φόρμα του παρελθόντος, αλλά ως έναν διαχρονικό μηχανισμό όπου επιθυμία, πίστη και εξουσία συγκρούονται ξανά και ξανά.
Συντελεστές :
Ερμηνεύουν: Μαρίνα Δατσέρη, Βασιλική Κυμπούρη, Βέρα Κατσιμπάρου, Μυρτώ Λαμπρινάκου, Μαρίνα Μανιά, Έφη Νταλαρή, Μαρίτα Χρόνη.
ΣΚΗΝΗ ΩΜΕΓΑ – «Η κίτρινη ταπετσαρία» της Σάρλοτ Πέρκινς Γκίλμαν
Ένα έργο – φόρος τιμής για το φεμινιστικό κίνημα
Μια γυναίκα σε «θεραπεία». Κλεισμένη σε ένα εξοχικό δωμάτιο «ξεκουράζεται για το καλό της», ανάμεσα σε χάπια, οδηγίες και στοργικές απαγορεύσεις. Στον τοίχο του δωματίου, μια κίτρινη ταπετσαρία με παράλογα σχέδια. Ένα κίτρινο μοτίβο που ανασαίνει. Μια γυναίκα παγιδευμένη. Το δωμάτιο μεταμορφώνεται σε πεδίο εσωτερικού πολέμου. Η ψυχική διαδρομή της ηρωίδας ταλαντεύεται ανάμεσα στην πραγματικότητα και την παραίσθηση, το χιούμορ και τον τρόμο, τη λογική και την κατάρρευση — ή μήπως τελικά στην απελευθέρωση;
Η «Κίτρινη Ταπετσαρία» είναι ένας θεατρικός μονόλογος-καταβύθιση στην γυναικεία υπόσταση. Μια καταγραφή της γυναικείας θέσης και της καταπίεσης που της ασκείται μέσα στις πατριαρχικές κοινωνίες.
Συντελεστές :
ΦΟΥΑΓΙΕ – «Ο ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΝΑΡΚΙΣΣΟΣ»
«Την εποχή του Μπαρόκ, την εποχή των Λουδοβίκων, σε κάποιο μεγαλοπρεπές Βασίλειο, ζει ο «Βασιλιάς Νάρκισσος». Με λαμπρή περιβολή κι αστείρευτη ενέργεια, περιπλανιέται δυναμικά σαν νεαρός, αυτάρεσκος κι ατίθασος πρίγκιπας γύρω από το σκηνικό του! Κάθεται στο Θρόνο του, ξανασηκώνεται, χορεύει! Απευθύνεται προς το κοινό. Απαγγέλει ο ίδιος τα Σονέτα του Shakespeare, ενώ ανά διαστήματα παίζει ζωντανά στο βιολί του, μελωδίες που θυμίζουν Μπαρόκ σονάτες και χορούς από άλλες εποχές πιο ρομαντικές. Οπλισμένος με τη νιότη και τη δύναμή της, μεθυσμένος από αλαζονεία, νομίζει ότι μπορεί να τα βάλει με τους πάντες και τα πάντα διότι κανείς και τίποτα δεν τον αγγίζει… Που να ήξερε όμως;»
Συντελεστές:
Στην παράσταση ακούγεται ζωντανά πρωτότυπη βιολιστική μουσική εποχής και ενδέχεται να ακουστούν ζωντανά αποσπάσματα από συνθέσεις για βιολί γνωστών Μπαρόκ συνθετών.
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ – «Από την Ποίηση στο Μπουζούκι – Συμφωνικό Ταξίμι»
Μουσικο θεατρική παράσταση
Η Nostalgia Orchestra παρουσιάζει τη μουσικοθεατρική παράσταση «Από την Ποίηση στο Μπουζούκι – Συμφωνικό Ταξίμι», μια σύγχρονη καλλιτεχνική πρόταση που γεφυρώνει τη μελοποιημένη ελληνική ποίηση με το λαϊκό και συμφωνικό μουσικό ιδίωμα.
Μέσα από επιλεγμένα έργα και πρωτότυπες συνθέσεις του συνθέτη και μαέστρου Μιράν Τσαλικιάν, η παράσταση αναπτύσσει μια ενιαία μουσική αφήγηση όπου η ελληνική ποιητική παράδοση συναντά τη σύγχρονη συμφωνική γραφή. Το μπουζούκι, ως εμβληματικός εκφραστής της ελληνικής μουσικής ταυτότητας, εντάσσεται οργανικά σε ένα σύγχρονο ορχηστρικό περιβάλλον, δημιουργώντας νέες ηχητικές και εκφραστικές διαδρομές.
Το πρόγραμμα αντλεί υλικό από την ποίηση των Γιώργου Σεφέρη, Ιωάννη Θ. Μάζη, Ιωάννη Π.Α. Ιωαννίδη και Σπύρου Κίκερη, καθώς και από πρωτότυπες ορχηστρικές συνθέσεις, συγκροτώντας ένα πολυεπίπεδο καλλιτεχνικό σύνολο με θεματικούς άξονες τη μνήμη, την ταυτότητα, την ιστορία, τη μετάβαση και την ανθρώπινη αναζήτηση.
Η παράσταση συνδυάζει μουσική ερμηνεία, δραματουργική συνοχή και σκηνική παρουσία, προσφέροντας στο κοινό μια εμπειρία υψηλής αισθητικής και συναισθηματικής έντασης.
Στη συναυλία συμμετέχουν οι μουσικοί και οι ερμηνευτές της Nostalgia Orchestra, καθώς και οι παιδικές χορωδίες Πρότυπης Μουσικής Ακαδημίας των Αρμένικων Σχολείων και Φωνές Νέων Βύρωνος.
ΣΚΗΝΗ ΩΜΕΓΑ – «WE WILL MEET AGAIN»
Σε έναν χώρο βυθισμένο στο απόλυτο σκοτάδι, δύο αχτίδες φωτός χαράζουν διαδρομές μέσα στο κενό. Πίσω από χειρονομίες τρυφερές και απότομες, από μικρές συναντήσεις και μεγάλες αποστάσεις, υπάρχει πάντα η ανάγκη για σμήξιμο. Όταν οι δύο φωτεινές δέσμες τελικά συναντηθούν, σχηματίζουν έναν κοινό χώρο κατανόησης όπου η συσκότιση δεν υπολογίζεται ως έλλειψη αλλά ως πεδίο αποκάλυψης αποκάλυψης: έναν ζωντανό, μεταβαλλόμενο κόσμο όπου η «ευαλωτότητα» γίνεται φως, και το φως δρόμος να υπάρξεις.
Συντελεστές :
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ – «Étude»
Μια γιορτή του χορού και της εκπαίδευσης από την Ανώτερη Σχολή Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης «Αλέξανδρος Χατζιάρας»
Ώρα : 20.00
Σε μια βραδιά γεμάτη συναίσθημα, τέχνη και ανθρώπινη δημιουργία, 30 επιλεγμένοι συμμετέχοντες που περιλαμβάνουν τους αφοσιωμένους σπουδαστές της επαγγελματικής σχολής, τους σπουδαστές του προεπαγγελματικού τμήματος τους φοιτητές, καθώς και επαγγελματίες χορευτές που θα ενώσουν τις δυνάμεις τους επί σκηνής. Η παράσταση «Σπουδή / Étude», δεν αποτελεί μια απλή επίδειξη τεχνικής, αλλά μια ανοιχτή, ανθρώπινη πρόσκληση στον κόσμο της χορευτικής δημιουργίας, χωρισμένη σε δύο διακριτά μέρη:
Α’ ΜΕΡΟΣ: Παρουσίαση Μαθήματος Χορού (Διάρκεια: 1 ώρα και 30 λεπτά)
Η σχολή ανοίγει την «κουρτίνα» της καθημερινής εκπαιδευτικής διαδικασίας και μεταφέρει το κλίμα της αίθουσας διδασκαλίας στη σκηνή. Οι μαθητές και οι σπουδαστές ξεδιπλώνουν τον μόχθο, την πειθαρχία και τη μουσικότητά τους, ξεκινώντας από την απόλυτη αρμονία της μπάρας και του κέντρου στο κλασικό μπαλέτο, για να καταλήξουν στην ελευθερία και τη δυναμική των σύγχρονων ασκήσεων και αυτοσχεδιασμών.
Β’ ΜΕΡΟΣ:
Repertoire (Διάρκεια: 1 ώρα) Η στιγμή της καλλιτεχνικής ωριμότητας και της απόλυτης έκφρασης. Οι σπουδαστές της σχολής ερμηνεύουν απαιτητικά αποσπάσματα από το παγκόσμιο κλασικό και σύγχρονο ρεπερτόριο, καθώς και πρωτότυπες χορογραφίες που έχουν ταξιδέψει, διακριθεί και βραβευθεί σε μεγάλους διαγωνισμούς χορού στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Εκεί όπου η τεχνική κατάρτιση υποκλίνεται στην ερμηνευτική δύναμη της ψυχής των χορευτών.
