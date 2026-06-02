Το Ιράν ζητά την άμεση αποδέσμευση 12 δισ. σε παγωμένα κεφάλαια μόλις υπογραφεί η συμφωνία με τις ΗΠΑ

Το Ιράν απαιτεί την άμεση αποδέσμευση 12 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε παγωμένα κεφάλαια μόλις υπογραφεί μια προσωρινή συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, ανέφερε το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Fars, επικαλούμενο μέλος της ομάδας μέσων ενημέρωσης που συνόδευε την αντιπροσωπεία του Ιράν στο Κατάρ την περασμένη εβδομάδα.

«Οι διαπραγματεύσεις έχουν προχωρήσει με τέτοιο τρόπο ώστε εάν το Ιράν αντιληφθεί οποιαδήποτε διακοπή στην πρόσβαση στα παγωμένα περιουσιακά στοιχεία, θα αποσυρθούμε από τη συμφωνία. Με άλλα λόγια, η δομή της πρόσβασης σε αυτά τα 12 δισεκατομμύρια δολάρια πρέπει η ίδια να χρησιμεύσει ως εγγύηση για την εφαρμογή της συμφωνίας», ανέφερε ο δημοσιογράφος Saeed Ajorlu, περιγράφοντας τις συζητήσεις μεταξύ του κορυφαίου Ιρανού διαπραγματευτή Γκαλιμπάφ και αξιωματούχων του Κατάρ.

Ο δημοσιογράφος εξήγησε ότι από το συνολικό ποσό, τα 6 δισεκατομμύρια δολάρια «αποτελούνται από τα προηγουμένως παγωμένα κεφάλαια του Ιράν», ενώ τα άλλα 6 δισεκατομμύρια δολάρια «είναι ένα νέο ποσό που πρέπει να αποδεσμευτεί κατά τη διάρκεια αυτής της φάσης».

Το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim είχε δηλώσει προηγουμένως ότι εάν η Τεχεράνη και η Ουάσινγκτον συμφωνήσουν σε μια προσωρινή συμφωνία, θα μπορούσαν να αποδεσμευτούν συνολικά 24 δισεκατομμύρια δολάρια σε ιρανικά περιουσιακά στοιχεία. Τα μισά από αυτά θα αποδεσμευτούν όταν ανακοινωθεί η συμφωνία, ανέφερε.

Το Κατάρ έχει δεσμευτεί να ενεργήσει ως «εγγυητής» για αυτά τα κεφάλαια, ανέφερε το Fars, επικαλούμενο τον Ajorlu.

«Η ιδέα δεν είναι ότι υποτίθεται ότι ξεκινάμε διαπραγματεύσεις, υπογράφουμε μια συμφωνία και στη συνέχεια χάνουμε για άλλη μια φορά την πρόσβαση στα περιουσιακά μας στοιχεία εάν ξεσπάσει ένας άλλος πόλεμος».

Το Κατάρ έχει διαψεύσει δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης ότι «προσέφερε» 12 δισεκατομμύρια δολάρια στο Ιράν για να διασφαλίσει τη σύναψη μιας συμφωνίας.

