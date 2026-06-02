Ένας άνδρας έχει οχυρωθεί οπλισμένος σε μπαρ στο Ρέντσμπουργκ του Σλέσβιγκ-Χολστάιν στην Γερμανία, όπου βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση.

Σύμφωνα με την αστυνομία, δεν υπάρχουν τραυματίες, αλλά στο σημείο έχουν αναπτυχθεί ειδικές δυνάμεις, ενώ η περιοχή έχει αποκλειστεί. Προς το παρόν δεν έχουν γίνει γνωστά τα κίνητρα του δράστη ή τα πιθανά αιτήματά του, καθώς και το εάν εμπλέκονται περισσότερα άτομα.

Σύμφωνα με την Bild υπάρχουν αναφορές πως κρατάει ομήρους μέσα στο μπαρ, κάτι που δεν έχει επιβεβαιωθεί προς το παρόν.

Τμήματα του κέντρου της πόλης έχει αποκλειστεί από τις αστυνομικές δυνάμεις.

Διαβάστε επίσης:

Απίστευτη κακοκαιρία στο Ντένβερ – Έριξε χαλάζι στο μέγεθος μπάλας του γκολφ (video)



BBC: Μια εκεχειρία που οδεύει προς κατάρρευση – Ο Τραμπ θέλει να τελειώσει τον πόλεμο, ο Νετανιάχου όχι και το Ιράν… αντέχει



Αϊόβα: Μακελειό με έξι νεκρούς σε μπαράζ πυροβολισμών – Aυτοκτόνησε ο δράστης