BBC: Μια εκεχειρία που οδεύει προς κατάρρευση – Ο Τραμπ θέλει να τελειώσει τον πόλεμο, ο Νετανιάχου όχι και το Ιράν… αντέχει

Οι ΗΠΑ και το Ιράν δείχνουν να επιθυμούν την αποφυγή μιας νέας γενικευμένης πολεμικής σύγκρουσης, παρά το γεγονός ότι η ένταση μεταξύ τους παραμένει υψηλή μετά την εκεχειρία που ανακοινώθηκε στις 8 Απριλίου.

Παρότι συνεχίζονται περιορισμένες στρατιωτικές συγκρούσεις με χτυπήματα σε συγκεκριμένους στόχους, οι διπλωματικές επαφές που πραγματοποιούνται με τη διαμεσολάβηση χωρών όπως το Κατάρ και το Πακιστάν δεν έχουν διακοπεί.

Η Ουάσιγκτον και ο ίδιος ο Τραμπ, εξακολουθεί να διατηρεί ισχυρές ναυτικές και αεροπορικές δυνάμεις στην περιοχή, επιδιώκοντας να ασκήσει πίεση στην Τεχεράνη ώστε να προχωρήσει σε παραχωρήσεις.

Από την άλλη πλευρά, το Ιράν φαίνεται να αξιοποιεί την περίοδο της εκεχειρίας για να ανασυγκροτήσει τις ένοπλες δυνάμεις του και να αποκαταστήσει τις ζημιές που προκλήθηκαν από τις αμερικανικές και ισραηλινές επιθέσεις.

Το κλίμα στον Περσικό Κόλπο παραμένει ιδιαίτερα εύθραυστο, καθώς ο κίνδυνος λανθασμένων εκτιμήσεων ή απρόβλεπτων επεισοδίων εξακολουθεί να είναι υπαρκτός.

Ομως και οι δύο, ειδικά ο Τραμπ που δέχεται πιέσεις και από το εσωτερικό, θέλουν να μπει ένα τέλος σε αυτή τη μάχη, χωρίς να βγουν όμως ηττημένες οι ΗΠΑ, σε διπλωματικό ή οικονομικό επίπεδο.

Ομως, όπως αναφέρει το BBC, υπάρχουν δύο βασικά εμπόδια στο να παραταθεί αυτή η εκεχειρία: οι κόκκινες γραμμές του Ιράν και ο… Νετανιάχου.

Ο ρόλος του Ισραήλ

Η στάση της κυβέρνησης του Ισραήλ είναι ένα πρόσθετο πρόβλημα για τον Τραμπ. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η έντονη συνομιλία που είχε με τον Νετανιάχου στον οποίο επιτέθηκε για τα χτυπήματα στην Βυρητό την ώρα που ο ίδιος προσπαθεί να τελειώσει τον πόλεμο με το Ιράν, με την Τεχεράνη να απαιτεί κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο.

Ο Νετανιάχου με περίτεχνο τρόπο δείχνει με κάθε ευκαιρία πως αγνοεί τις επιθυμίες του πιο στενού του -και απόλυτα αναγκαίου γι αυτόν- συνεργάτη του, ενώ σε δημόσιες τοποθετήσεις του αφήνει ξεκάθαρα να εννοηθεί πως δεν αποδέχεται ως συμφέρουσα μια εκεχειρία με το Ιράν, καθώς ισχυρίζεται πως μια τέτοια συμφωνία «δεν εξυπηρετεί τα ισραηλινά συμφέροντα». Γι’ αυτό και προσπαθεί με κάθε τρόπο να πείσει τον Τραμπ να συνεχίσει τα χτυπήματα και να τινάξει στον αέρα τις συνομιλίες.

Το Ιράν υποτιμήθηκε από Τραμπ και Νετανιάχου

Το Ιράν, από την πλευρά του, συνεχίζει να στηρίζει τη Χεζμπολάχ στον Λίβανο και έχει καταστήσει σαφές ότι μια συνολική συμφωνία με τις ΗΠΑ θα πρέπει να περιλαμβάνει τον τερματισμό των ισραηλινών επιχειρήσεων στην περιοχή.

Καθοριστικό ζήτημα παραμένουν και τα Στενά του Ορμούζ. Η Τεχεράνη φέρεται να ζητά σημαντικά ανταλλάγματα, όπως άρση κυρώσεων ή αποδέσμευση παγωμένων κεφαλαίων, προκειμένου να επιτρέψει την πλήρη επαναλειτουργία του περάσματος.

Η περιορισμένη ναυσιπλοΐα στην περιοχή έχει ήδη προκαλέσει σοβαρές αναταράξεις στις διεθνείς αγορές ενέργειας. Παρά τις εναλλακτικές διαδρομές που χρησιμοποιούν η Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η παγκόσμια αγορά εξακολουθεί να στερείται σημαντικό μέρος των συνήθων προμηθειών πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Η κατάσταση αυτή ασκεί έντονη πίεση στον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος βρίσκεται αντιμέτωπος με το πολιτικό κόστος ενός πολέμου που δεν εξελίχθηκε όπως είχε υπολογιστεί.

Σύμφωνα με αναλυτές, τόσο ο ίδιος όσο και ο Νετανιάχου υποτίμησαν την ικανότητα του ιρανικού καθεστώτος να αντέξει στρατιωτικές πιέσεις και να διατηρήσει τη συνοχή του.

Την ίδια στιγμή, οι χώρες του Κόλπου ανησυχούν για τις μακροπρόθεσμες οικονομικές συνέπειες της κρίσης. Το Κατάρ συμμετέχει ενεργά στις διαμεσολαβητικές προσπάθειες, ενώ τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και η Σαουδική Αραβία ακολουθούν διαφορετικές στρατηγικές απέναντι στην Τεχεράνη. Κοινός τους στόχος παραμένει η αποκατάσταση της σταθερότητας σε μια περιοχή που αποτελεί κομβικό σημείο για την παγκόσμια οικονομία.

Παρά τις πιέσεις και τις συνεχιζόμενες στρατιωτικές κινήσεις, η πραγματικότητα δείχνει ότι ούτε οι ΗΠΑ ούτε το Ισραήλ κατάφεραν να επιτύχουν τον αρχικό τους στόχο, δηλαδή την αποδυνάμωση ή την ανατροπή του ιρανικού καθεστώτος. Αντίθετα, η κρίση έχει εξελιχθεί σε ένα σύνθετο γεωπολιτικό αδιέξοδο, οι συνέπειες του οποίου επηρεάζουν όχι μόνο τους άμεσα εμπλεκόμενους αλλά και τη διεθνή οικονομία συνολικά.

Διαβάστε επίσης

Αϊόβα: Μακελειό με έξι νεκρούς σε μπαράζ πυροβολισμών – Aυτοκτόνησε ο δράστης



Ουκρανία: Οχτώ νεκροί από ρωσικά χτυπήματα σε Κίεβο και Ντνίπρο – Δεκάδες τραυματίες (video/photos)

Ιταλία: Ισχυρός σεισμός 6,2 βαθμών σε θαλάσσια περιοχή ανοικτά της Καλαβρίας