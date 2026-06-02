Ο Τραμπ ανακοίνωσε νέα εκεχειρία Ισραήλ – Χεζμπολάχ με φόντο το Ιράν μετά από έντονο τηλεφώνημα με Νετανιάχου: «Ελπίζω να κρατήσει για πάντα»

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες μεσολάβησαν για μια νέα εκεχειρία μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ, μετά την κατάρρευση της προηγούμενης συμφωνίας που είχε επιτευχθεί τον Απρίλιο.

Η ανακοίνωση ήρθε έπειτα από τηλεφωνική επικοινωνία του Αμερικανού προέδρου με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, την ώρα που η Χεζμπολάχ συνέχιζε να πλήττει κοινότητες στο βόρειο Ισραήλ και λιβανικά μέσα ενημέρωσης μετέδιδαν νέες ισραηλινές επιθέσεις στον νότιο Λίβανο.

Το μήνυμα Τραμπ και η αναδίπλωση για τη Βηρυτό

Με αναρτήσεις του στο Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι είχε μια «πολύ παραγωγική τηλεφωνική επικοινωνία» με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, υποστηρίζοντας ότι «δεν θα υπάρξουν στρατεύματα που θα πάνε στη Βηρυτό» και ότι όσα στρατεύματα βρίσκονταν καθ’ οδόν «έχουν ήδη γυρίσει πίσω».

«Γύρισε τα στρατεύματά του πίσω. Ευχαριστώ Μπίμπι!», έγραψε ο Τραμπ, περιγράφοντας τα ισραηλινά σχέδια ως «μεγάλη επιδρομή στη Βηρυτό».

Ωστόσο, ισραηλινές στρατιωτικές πηγές ανέφεραν ότι κανένα στρατιωτικό τμήμα δεν βρισκόταν στην πραγματικότητα καθ’ οδόν προς τη Βηρυτό, διαψεύδοντας τον σχετικό ισχυρισμό του Αμερικανού προέδρου.

Μετά την ανακοίνωση Τραμπ, ισραηλινή πηγή δήλωσε ότι η Ιερουσαλήμ συμφώνησε να αναβάλει σχεδιαζόμενα πλήγματα στη Βηρυτό. Λίγες ώρες νωρίτερα, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου και ο υπουργός Άμυνας, Ισραέλ Κατς, είχαν ανακοινώσει ότι έδωσαν εντολή στον στρατό να πλήξει στόχους της Χεζμπολάχ στη λιβανική πρωτεύουσα.

«Όλα τα πυρά θα σταματήσουν»

Ο Τραμπ υποστήριξε ακόμη ότι, μέσω «υψηλόβαθμων εκπροσώπων», είχε «πολύ καλή επικοινωνία» με τη Χεζμπολάχ και ότι η οργάνωση συμφώνησε να σταματήσουν όλες οι επιθέσεις.

«Συμφώνησαν ότι όλα τα πυρά θα σταματήσουν, ότι το Ισραήλ δεν θα τους επιτεθεί και εκείνοι δεν θα επιτεθούν στο Ισραήλ», ανέφερε, χωρίς να διευκρινίσει με ποιον ακριβώς συνομίλησε.

Ο ίδιος ισχυρίστηκε επίσης ότι η Χεζμπολάχ συμφώνησε να μην στοχοποιεί ισραηλινά στρατεύματα.

«Ας δούμε πόσο θα κρατήσει αυτό. Ελπίζω για πάντα!», πρόσθεσε.

Πριν από την τηλεφωνική επικοινωνία με τον Νετανιάχου, ο Τραμπ είχε δηλώσει στο CNBC ότι θα ρωτούσε τον Ισραηλινό πρωθυπουργό: «Τι συμβαίνει με τον Λίβανο;».

Το έντονο τηλεφώνημα με τον Νετανιάχου

Σύμφωνα με το Axios, ο Τραμπ φέρεται να επιτέθηκε φραστικά στον Νετανιάχου κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής επικοινωνίας, απαιτώντας από το Ισραήλ να συμφωνήσει σε εκεχειρία με τη Χεζμπολάχ.

Αμερικανός αξιωματούχος, τον οποίο επικαλείται το Axios, συνόψισε το μήνυμα του Τραμπ προς τον Νετανιάχου ως εξής: «Είσαι τρελός. Θα ήσουν στη φυλακή αν δεν ήμουν εγώ. Σου σώζω το τομάρι. Όλοι σε μισούν τώρα. Όλοι μισούν το Ισραήλ εξαιτίας αυτού».

Σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους, ο Τραμπ γνώριζε ότι η Χεζμπολάχ εξαπέλυε επανειλημμένες επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ και ότι η Ιερουσαλήμ έχει δικαίωμα να απαντήσει. Ωστόσο, θεωρεί ότι οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις απάντησαν δυσανάλογα τις τελευταίες ημέρες, θέτοντας σε κίνδυνο τις προσπάθειες της Ουάσινγκτον για παράταση της εκεχειρίας με το Ιράν, το οποίο φέρεται να συνδέει τη συμφωνία με ανακωχή στον Λίβανο.

Κατά το Axios, ο Τραμπ «ισοπέδωσε» τον Νετανιάχου στην τηλεφωνική επικοινωνία, με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό να απαντά: «Εντάξει, εντάξει, απλώς βεβαιώσου ότι όλα θα τακτοποιηθούν».

Αμερικανοί αξιωματούχοι ανέφεραν επίσης ότι ο Τραμπ είπε στον Νετανιάχου πως τον έχει κρατήσει εκτός φυλακής, παραπέμποντας στις επανειλημμένες δημόσιες εκκλήσεις του προς τον πρόεδρο του Ισραήλ, Ισαάκ Χέρτσογκ, να δώσει χάρη στον πρωθυπουργό, ο οποίος δικάζεται για υποθέσεις διαφθοράς.

Το γραφείο του Νετανιάχου δεν ανταποκρίθηκε σε αίτημα σχολιασμού.

Ασαφείς όροι και διαφορετικές ερμηνείες

Η προσπάθεια της Ουάσινγκτον για νέα εκεχειρία ήρθε καθώς η προηγούμενη συμφωνία, που είχε επιτευχθεί στις 16 Απριλίου, είχε ουσιαστικά καταρρεύσει. Η Χεζμπολάχ συνέχισε τις επιθέσεις με ρουκέτες και drones, ενώ οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις προχώρησαν σε διευρυμένες χερσαίες επιχειρήσεις και εντατικοποίηση των αεροπορικών πληγμάτων.

Ο Τραμπ δεν διευκρίνισε τους ακριβείς όρους της νέας εκεχειρίας, ενώ από την Ουάσινγκτον, την Ιερουσαλήμ, τη Βηρυτό και τη Χεζμπολάχ υπήρχαν αντικρουόμενες ενδείξεις για το περιεχόμενό της.

Η Χεζμπολάχ φέρεται να υποστηρίζει ότι η εκεχειρία δεν αποτρέπει μόνο ισραηλινά πλήγματα στη Βηρυτό, αλλά σε ολόκληρο τον Λίβανο.

Ο ρόλος Μπέρι και η πρόταση για πλήρη εκεχειρία

Ο πρόεδρος του κοινοβουλίου του Λιβάνου, Ναμπίχ Μπέρι, φέρεται να ενημέρωσε τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι η Χεζμπολάχ είναι έτοιμη να υπογράψει πλήρη εκεχειρία με το Ισραήλ, με τον ίδιο να αναλαμβάνει να εγγυηθεί την εφαρμογή της.

«Τηλεφώνησα στον πρεσβευτή των ΗΠΑ στη Βηρυτό, Μισέλ Ίσα, την Κυριακή και του είπα εκ μέρους του προέδρου Μπέρι ότι η Χεζμπολάχ θα είναι έτοιμη να δεσμευθεί πλήρως σε μια συνολική εκεχειρία και ότι είμαστε έτοιμοι να την εγγυηθούμε», δήλωσε στο Axios ο συνεργάτης του Μπέρι, Αλί Χαμντάν.

Σύμφωνα με το Axios, η εκεχειρία που φέρεται να είναι διατεθειμένη να αποδεχθεί η Χεζμπολάχ θα επέτρεπε στο Ισραήλ να διατηρήσει τη μεγάλη ζώνη ασφαλείας στον νότιο Λίβανο.

Ο Μπέρι διατηρεί στενές σχέσεις με τη Χεζμπολάχ, ωστόσο δεν είναι σαφές αν μπορεί πράγματι να διασφαλίσει τη συμμόρφωση της οργάνωσης σε μια συμφωνία κατάπαυσης του πυρός.

Ο Χαμντάν επιβεβαίωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες πρότειναν το Σαββατοκύριακο μια μερική εκεχειρία, βάσει της οποίας η Χεζμπολάχ θα σταματούσε τα πλήγματα στο βόρειο Ισραήλ και, ως αντάλλαγμα, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις δεν θα έπλητταν τη Βηρυτό.

Αμερικανός αξιωματούχος χαρακτήρισε την απάντηση του Μπέρι στην πρόταση της Ουάσινγκτον «υπεκφυγή και απογοητευτική», κάτι που ο Χαμντάν απέρριψε.

«Η πρόταση που λάβαμε ήταν να μην υπάρξουν επιθέσεις της Χεζμπολάχ στο βόρειο Ισραήλ και, σε αντάλλαγμα, το Ισραήλ να μη βομβαρδίσει τη Βηρυτό. Στη συνέχεια η εκεχειρία θα επεκτεινόταν σταδιακά σε άλλες περιοχές. Η απάντηση του προέδρου Μπέρι ήταν: “Γιατί μερική εκεχειρία; Ας έχουμε πλήρη εκεχειρία”», δήλωσε ο Χαμντάν.

Ο Μπέρι πρότεινε πλήρη εκεχειρία σε ξηρά, αέρα και θάλασσα, η οποία θα περιλαμβάνει και διακοπή των ισραηλινών κατεδαφίσεων κατοικιών στον νότιο Λίβανο.

Ο Χαμντάν υποστήριξε ότι ο Μπέρι έχει μπορέσει να ανταλλάξει μηνύματα με τον γενικό γραμματέα της Χεζμπολάχ, Ναΐμ Κασέμ, ο οποίος πιστεύεται ότι κρύβεται.

«Είμαστε βέβαιοι ότι η Χεζμπολάχ θα δεσμευθεί σε μια πλήρη εκεχειρία. Πιστεύουμε ότι θα είναι πιο παραγωγική. Γνωρίζουμε ότι ο χρόνος τελειώνει», είπε.

Ο ίδιος Αμερικανός αξιωματούχος επέμεινε, πάντως, στον αρχικό χαρακτηρισμό της απάντησης Μπέρι.

Η στάση των ΗΠΑ απέναντι στα πλήγματα στη Βηρυτό

Για μήνες, οι Ηνωμένες Πολιτείες καλούσαν το Ισραήλ να μην πλήξει τη Βηρυτό, χωρίς όμως να το κάνουν δημόσια ή ανώνυμα στον Τύπο.

«Οι ΗΠΑ δεν περιμένουν από το Ισραήλ να απορροφά συνεχείς επιθέσεις εναντίον των πολιτών του από μια τρομοκρατική οργάνωση», δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος στο Axios, αφήνοντας να εννοηθεί ότι η αμερικανική αντίθεση σε πλήγματα στη Βηρυτό θα μπορούσε να αμβλυνθεί.

Αρχικά δεν υπήρξε άμεση αντίδραση του Ισραήλ στην ανακοίνωση Τραμπ. Περίπου δύο ώρες αργότερα, όμως, ο Νετανιάχου δήλωσε ότι το Ισραήλ θα προχωρήσει στα σχέδιά του για πλήγματα στη Βηρυτό, εάν η Χεζμπολάχ δεν σταματήσει τις επιθέσεις στο βόρειο Ισραήλ.

«Μίλησα απόψε με τον πρόεδρο Τραμπ και του είπα ότι, αν η Χεζμπολάχ δεν σταματήσει να επιτίθεται στις πόλεις και στους πολίτες μας, το Ισραήλ θα πλήξει τρομοκρατικούς στόχους στη Βηρυτό. Αυτή η θέση παραμένει αμετάβλητη», ανέφερε ο Νετανιάχου σε δήλωσή του στα εβραϊκά.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις θα συνεχίσουν να επιχειρούν στον νότιο Λίβανο, όπως έχει σχεδιαστεί.

Παράλληλα, ισραηλινή πηγή δήλωσε στο Ynet ότι το Ισραήλ ανέβαλε τα σχεδιαζόμενα πλήγματα στη Βηρυτό κατόπιν αιτήματος των Ηνωμένων Πολιτειών, οι οποίες ζήτησαν καθυστέρηση προκειμένου να προωθήσουν την πρωτοβουλία εκεχειρίας που ανακοίνωσε ο Τραμπ.

Νωρίτερα, Ισραηλινός αξιωματούχος είχε δηλώσει στο ίδιο μέσο ότι τα πλήγματα στη Βηρυτό, τα οποία τελικά αναβλήθηκαν, είχαν συντονιστεί με την Ουάσινγκτον. Το Ynet σημείωσε, πάντως, ότι η εντολή για την επίθεση ενδέχεται να είχε ως στόχο την άσκηση πίεσης στη Χεζμπολάχ ώστε να αποδεχθεί την πρόταση εκεχειρίας.

Επιθέσεις μετά την ανακοίνωση

Λίγο μετά τη δήλωση Νετανιάχου, ήχησαν σειρήνες στην παραμεθόρια κοινότητα Μετούλα. Σύμφωνα με τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις, προκλήθηκαν από ρουκέτα που εκτόξευσε η Χεζμπολάχ και η οποία έπεσε κοντά σε ισραηλινά στρατεύματα που επιχειρούσαν στον νότιο Λίβανο.

Σειρήνες ήχησαν επίσης τα ξημερώματα της Τρίτης σε κοινότητες του βορρά, μεταξύ των οποίων και στην πόλη Σαφέντ, στην Άνω Γαλιλαία, όπου ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι αναχαίτισε δύο ρουκέτες της Χεζμπολάχ που είχαν εκτοξευθεί προς την περιοχή.

Στη Δυτική Γαλιλαία, drone που αποδίδεται στη Χεζμπολάχ έπληξε στρατιωτική θέση κοντά στα σύνορα με τον Λίβανο.

Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί από τις επιθέσεις.

Την ίδια ώρα, λιβανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι σημειώθηκαν αρκετά ισραηλινά πλήγματα στον νότιο Λίβανο μετά την ανακοίνωση Τραμπ, χωρίς να υπάρξει άμεσο σχόλιο από τον ισραηλινό στρατό.

Η σύνδεση με το Ιράν

Η ανακοίνωση Τραμπ για νέα εκεχειρία μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ ήρθε μετά από πληροφορίες ότι η Τεχεράνη απείλησε να αποχωρήσει από τις συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες, εάν οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις δεν σταματήσουν τα πλήγματα στον Λίβανο.

Μετά την ανακοίνωση, ο Τραμπ δήλωσε ότι οι συνομιλίες με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν «συνεχίζονται με ταχείς ρυθμούς».

Αργότερα, συνέδεσε ρητά τα δύο μέτωπα, λέγοντας στο ABC News ότι θεωρεί πως μια συμφωνία για παράταση της εκεχειρίας ΗΠΑ – Ιράν και για επαναλειτουργία του Στενού του Ορμούζ θα μπορούσε να επιτευχθεί «μέσα στην επόμενη εβδομάδα», μετά τη διευθέτηση ενός «μικρού προβλήματος», το οποίο απέδωσε στην ιρανική οργή για τα ισραηλινά πλήγματα εναντίον της Χεζμπολάχ.

Η αλληλουχία των εξελίξεων φαίνεται να υπονομεύει τις αμερικανικές προσπάθειες διαχωρισμού του πολέμου στον Λίβανο από τη σύγκρουση με το Ιράν. Η Τεχεράνη επιμένει στη σύνδεση των δύο, επιδιώκοντας να προστατεύσει τη Χεζμπολάχ και να διατηρήσει την επιρροή της στις εξελίξεις στον Λίβανο.

Αν και οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ έχουν αντιταχθεί σε αυτή τη σύνδεση, η προσπάθεια της Ουάσινγκτον να εξασφαλίσει νέα ανακοίνωση εκεχειρίας στον Λίβανο λίγες ώρες μετά την ιρανική απειλή αποχώρησης από τις συνομιλίες δείχνει ότι η κυβέρνηση Τραμπ δεν εμφανίζεται τόσο αποφασισμένη όσο η Ιερουσαλήμ να κρατήσει χωριστά τα δύο μέτωπα.

Το τίμημα των συγκρούσεων

Ο τελευταίος γύρος συγκρούσεων μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ άρχισε στις 2 Μαρτίου, όταν η Χεζμπολάχ εκτόξευσε ρουκέτες στο βόρειο Ισραήλ, δύο ημέρες μετά τις αμερικανικές και ισραηλινές επιθέσεις εναντίον του βασικού υποστηρικτή της, του Ιράν.

Από τότε, 26 στρατιώτες των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων και ένας πολιτικός εργολάβος του υπουργείου Άμυνας έχουν σκοτωθεί στον νότιο Λίβανο. Από αυτούς, οι 14 σκοτώθηκαν μετά την έναρξη της εκεχειρίας της 16ης Απριλίου.

Δύο άμαχοι σκοτώθηκαν επίσης από ρουκέτες της Χεζμπολάχ, ενώ ένας Ισραηλινός πολίτης σκοτώθηκε κατά λάθος στον βορρά από ισραηλινά πυρά πυροβολικού.

Στον Λίβανο, ο ισραηλινός στρατός υποστηρίζει ότι έχει σκοτώσει περισσότερα από 2.500 μέλη της Χεζμπολάχ από τις αρχές Μαρτίου, μεταξύ των οποίων εκατοντάδες μέλη της επίλεκτης δύναμης Radwan.

Σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, από τις 2 Μαρτίου η Χεζμπολάχ έχει εκτοξεύσει περίπου 5.500 ρουκέτες εναντίον ισραηλινών στρατευμάτων που επιχειρούν στον νότιο Λίβανο, καθώς και περίπου 2.500 ρουκέτες εναντίον του Ισραήλ. Στο ισραηλινό έδαφος καταγράφηκαν τουλάχιστον 75 σημεία πρόσκρουσης ρουκετών.

Επιπλέον, η Χεζμπολάχ εκτόξευσε περίπου 300 drones, εκ των οποίων 25 έπληξαν το Ισραήλ, σύμφωνα με τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις.

Ο ισραηλινός στρατός εκτιμά ότι η Χεζμπολάχ εξακολουθεί να διαθέτει χιλιάδες ρουκέτες μικρού βεληνεκούς, καθώς και εκατοντάδες βλήματα μεγαλύτερης εμβέλειας. Σύμφωνα με τις ίδιες εκτιμήσεις, η Χεζμπολάχ εξαπολύει πλέον τις περισσότερες επιθέσεις της από βαθύτερα σημεία του νότιου Λιβάνου, βόρεια του ποταμού Λιτάνι, και όχι από περιοχές κοντά στα σύνορα.

