ΝΥΤ: Παρέμβαση Χέγκσεθ στις λίστες προαγωγών του Πολεμικού Ναυτικού – Έβγαλε εκτός γυναίκες και Αφροαμερικανούς

Σε μια τουλάχιστον ασυνήθιστη, έως και αήθη, παρέμβαση καταγγέλλεται ότι προχώρησε ο υπουργός Πολέμου των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, ο οποίος κατηγορείται ότι παρενέβη στη διαδικασία προαγωγών του Πολεμικού Ναυτικού, αφαιρώντας τουλάχιστον επτά αξιωματικούς από τη λίστα υποψηφίων για τον βαθμό του υποναυάρχου ενός αστέρα και συγκεκριμένα γυναίκες και Αφροαμερικανούς.

Όπως αναφέρουν οι New York Times, σύμφωνα με νυν και πρώην αξιωματούχους του αμερικανικού υπουργείου Άμυνας, η παρέμβαση επηρέασε δυσανάλογα γυναίκες και στελέχη μειονοτήτων, προκαλώντας νέες αντιδράσεις για τις πολιτικές του απέναντι στη διαφορετικότητα στις ένοπλες δυνάμεις.

Ο Χέγκσεθ φέρεται να απέκλεισε πρόσφατα τουλάχιστον επτά αξιωματικούς του Πολεμικού Ναυτικού από τη λίστα προαγωγών στον βαθμό του υποναυάρχου ενός αστέρα, παρά το γεγονός ότι είχαν ήδη επιλεγεί από επιτροπή ανώτατων ναυάρχων.

Breaking News: Defense Secretary Pete Hegseth blocked the promotions of at least seven Navy officers in a move that targeted women and minority officers. https://t.co/1vww7IxOf1 — The New York Times (@nytimes) June 1, 2026

Σύμφωνα με τέσσερις νυν και πρώην αξιωματούχους του υπουργείου Πολέμου που μίλησαν υπό καθεστώς ανωνυμίας λόγω της ευαισθησίας του θέματος, η παρέμβαση του Χέγκσεθ είχε ως αποτέλεσμα η τελική λίστα των 22 υποψηφίων να διαφέρει σημαντικά από εκείνη που είχε αρχικά εγκριθεί από το Ναυτικό και να μην αντικατοπτρίζει τη σύνθεση της δύναμης που οι αξιωματικοί αυτοί καλούνται να διοικήσουν.

Μεταξύ των επτά αξιωματικών που αφαιρέθηκαν από τη λίστα βρίσκονται τουλάχιστον δύο γυναίκες και δύο Αφροαμερικανοί άνδρες, καθώς και τρεις λευκοί άνδρες. Στη νέα λίστα, η οποία δημοσιοποιήθηκε στα τέλη Μαΐου, δεν περιλαμβάνεται καμία γυναίκα αξιωματικός, παρά το γεγονός ότι οι γυναίκες αποτελούν περίπου το 21% του εν ενεργεία προσωπικού του Πολεμικού Ναυτικού. Παράλληλα, φαίνεται να υπάρχουν μόλις δύο μη λευκοί υποψήφιοι, ενώ τα στελέχη που ανήκουν σε φυλετικές μειονότητες αντιστοιχούν περίπου στο 38% της ενεργού δύναμης.

Τι απαντά το υπουργείο Άμυνας

Οι νυν και πρώην αξιωματούχοι χαρακτήρισαν την ενέργεια του Χέγκσεθ εξαιρετικά ασυνήθιστη. Σύμφωνα με τους κανονισμούς του Πενταγώνου, ο υπουργός Άμυνας μπορεί να αφαιρέσει έναν αξιωματικό από λίστα προαγωγών μόνο σε περιπτώσεις ηθικών, ψυχικών, σωματικών ή επαγγελματικών προβλημάτων που θέτουν υπό αμφισβήτηση την καταλληλότητά του για ηγετική θέση.

Η υπόθεση αποτελεί το τελευταίο επεισόδιο σε μια σειρά απομακρύνσεων και παρεμβάσεων του Χέγκσεθ σε θέματα προσωπικού, οι οποίες, σύμφωνα με τους επικριτές του, φαίνεται να καθοδηγούνται περισσότερο από την αντίθεσή του στις πολιτικές διαφορετικότητας παρά από την αξιολόγηση της απόδοσης των αξιωματικών. Όπως υποστηρίζουν, οι αποφάσεις αυτές ενδέχεται να επηρεάσουν τη σύνθεση της ανώτατης στρατιωτικής ηγεσίας για πολλά χρόνια.

Ο επικεφαλής εκπρόσωπος του Πενταγώνου, Σον Παρνέλ, αρνήθηκε να εξηγήσει γιατί ο Χέγκσεθ αφαίρεσε τα συγκεκριμένα ονόματα από τη λίστα. «Οι στρατιωτικές προαγωγές απονέμονται σε όσους τις έχουν κερδίσει. Το υπουργείο δεν θα λαμβάνει ποτέ υπόψη το χρώμα του δέρματος ή το φύλο ενός στρατιωτικού ως παράγοντα για την προαγωγή του», δήλωσε. Το Πολεμικό Ναυτικό δεν σχολίασε την υπόθεση.

Σχεδόν 30 απομακρύνσεις ανώτερων αξιωματικών από τον Χέγκσεθ

Από την ανάληψη των καθηκόντων του, ο Χέγκσεθ έχει απομακρύνει ή παραγκωνίσει σχεδόν τρεις δεκάδες ανώτερους στρατιωτικούς στο πλαίσιο μιας ευρύτερης εκστρατείας που, όπως έχει δηλώσει, αποσκοπεί στην απομάκρυνση στελεχών τα οποία θεωρεί «ανόητα», «επικίνδυνα» ή «woke». Ωστόσο, έχει αποφύγει συστηματικά να εξηγήσει τους λόγους για τους οποίους προχώρησε στις απομακρύνσεις ή στις παρεμβάσεις σε διαδικασίες προαγωγών.

Σύμφωνα με τον γερουσιαστή Τζακ Ριντ από το Ρόουντ Άιλαντ, κορυφαίο Δημοκρατικό μέλος της Επιτροπής Ενόπλων Δυνάμεων της Γερουσίας, σχεδόν το 60% των ανώτερων αξιωματικών που έχουν απομακρυνθεί από τον Χέγκσεθ είναι γυναίκες ή Αφροαμερικανοί. Σήμερα, γυναίκες και μέλη μειονοτήτων αντιστοιχούν σε λιγότερο από το 20% του συνόλου των στρατηγών και ναυάρχων των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων.

«Αποδυναμώνετε τη δεξαμενή εμπειρίας και των πιο αποδοτικών ανώτερων αξιωματικών του στρατεύματος, ενώ ταυτόχρονα κάνετε τους νεότερους αξιωματικούς να αναρωτιούνται αν αξίζει να συνεχίσουν να υπηρετούν», δήλωσε ο Ριντ σε πρόσφατη ακρόαση του Κογκρέσου.

Μεταξύ των ανώτατων στελεχών που απομακρύνθηκαν ήταν ο στρατηγός Τσαρλς Κ. Μπράουν Τζούνιορ, ο δεύτερος Αφροαμερικανός που υπηρέτησε ως πρόεδρος του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας των ΗΠΑ, καθώς και η ναύαρχος Λίζα Φραντσέτι, η πρώτη γυναίκα που ηγήθηκε του Πολεμικού Ναυτικού.

Κλίμα ανησυχίας στις Ένοπλες Δυνάμεις των ΗΠΑ

Νωρίτερα φέτος, ο Χέγκσεθ απέκλεισε επίσης τέσσερις συνταγματάρχες του Στρατού Ξηράς — δύο Αφροαμερικανούς άνδρες και δύο γυναίκες — από τη λίστα προαγωγών στον βαθμό του ταξιάρχου, παρά τις αντιρρήσεις του υπουργού Στρατού Ντάνιελ Ντρίσκολ. Ο τελευταίος είχε επιμείνει ότι οι συγκεκριμένοι αξιωματικοί διέθεταν μακρά και άψογη υπηρεσιακή πορεία και δεν είχαν διαπράξει κανένα παράπτωμα.

Η διαδικασία επιλογής για τον πρώτο βαθμό στρατηγού ή ναυάρχου θεωρείται η πιο ανταγωνιστική στις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις. Επιτροπές στρατηγών και ναυάρχων εξετάζουν εκατοντάδες φακέλους υποψηφίων επί δύο εβδομάδες και επιλέγουν μόλις το 5% όσων είναι επιλέξιμοι για προαγωγή.

Οι λίστες που προκύπτουν εξετάζονται στη συνέχεια από τους επικεφαλής των κλάδων και τον υπουργό Άμυνας, ο οποίος μπορεί να αφαιρέσει ονόματα μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όταν προκύπτουν νέα στοιχεία που αμφισβητούν την καταλληλότητα ενός αξιωματικού.

Σύμφωνα με στρατιωτικούς αξιωματούχους, η απρόβλεπτη φύση των παρεμβάσεων του Χέγκσεθ έχει δημιουργήσει κλίμα ανησυχίας και δυσπιστίας στα ανώτερα κλιμάκια των ενόπλων δυνάμεων.

Δυσαρέσκεια σε Δημοκρατικούς και Ρεπουμπλικανούς

Το ζήτημα έχει προκαλέσει δυσαρέσκεια τόσο στους Δημοκρατικούς όσο και στους Ρεπουμπλικανούς βουλευτές. Τον Απρίλιο, ο Ρεπουμπλικανός βουλευτής Όστιν Σκοτ ρώτησε τον προσωρινό αρχηγό του Στρατού Ξηράς, στρατηγό Κρίστοφερ Λανέβ, εάν ο Χέγκσεθ είχε πράγματι αφαιρέσει ονόματα από τη λίστα προαγωγών.

Ο Λανέβ απάντησε ότι το ερώτημα θα έπρεπε να τεθεί στον ίδιο τον υπουργό Άμυνας. «Αν μπορούσα να βρω κάποιον εκεί να μου απαντήσει, θα το έκανα», ανταπάντησε ο Σκοτ.

Δύο εβδομάδες αργότερα, ενώπιον της Επιτροπής Ενόπλων Δυνάμεων της Βουλής των Αντιπροσώπων, ο Χέγκσεθ παραδέχθηκε ότι είχε αφαιρέσει ονόματα από τη λίστα του Στρατού Ξηράς, αλλά αρνήθηκε να εξηγήσει τους λόγους.

Αντίθετα, μίλησε γενικότερα για την ανάγκη διόρθωσης όσων χαρακτήρισε χρόνια «μηχανικής φύλου και δημογραφικών χαρακτηριστικών», υποστηρίζοντας ότι οι πολιτικές αυτές είχαν μειώσει την αποτελεσματικότητα των αμερικανικών δυνάμεων στο πεδίο της μάχης.

Το πογκρόμ κατά των γυναικών αξιωματικών

Σύμφωνα με νυν και πρώην αξιωματούχους του Πολεμικού Ναυτικού, ορισμένοι από τους αξιωματικούς που αποκλείστηκαν φαίνεται να στοχοποιήθηκαν λόγω της συμμετοχής τους σε δράσεις που σχετίζονταν με τη διαφορετικότητα πριν από πολλά χρόνια.

Μία ιδιαίτερα διακεκριμένη αξιωματικός, η οποία είχε υπηρετήσει στον στόλο επιφανείας, είχε αποφοιτήσει από την προηγμένη σχολή πυρηνικής ενέργειας του Ναυτικού και είχε επιλεγεί ως στενή συνεργάτιδα τετράστερου ναυάρχου στο Πεντάγωνο, είδε την προαγωγή της να αναστέλλεται λίγο μετά την εμφάνιση του ονόματός της σε ιστοσελίδα που υποστήριζε ότι επιδιώκει την εκκαθάριση «woke» αξιωματικών από τον στρατό.

Η ιστοσελίδα επισήμαινε ότι πριν από περίπου δύο δεκαετίες είχε υπηρετήσει ως «αξιωματικός-σύνδεσμος για θέματα διαφορετικότητας», βοηθώντας το Ναυτικό στις προσπάθειες προσέλκυσης και διατήρησης γυναικών και μειονοτικών στελεχών.

Μια δεύτερη γυναίκα αξιωματικός που φέρεται να βρέθηκε στο στόχαστρο του Χέγκσεθ είχε υπηρετήσει ως πιλότος του Ναυτικού και ως αξιωματικός διεθνών σχέσεων, συνεργαζόμενη με στρατιωτικές δυνάμεις πολλών χωρών.

Πριν αναλάβει το Πεντάγωνο, ο Χέγκσεθ είχε εκφραστεί κατά της συμμετοχής των γυναικών σε μάχιμες θέσεις. Στη συνέχεια μετρίασε τη στάση του, δηλώνοντας ότι οι γυναίκες μπορούν να υπηρετούν σε μάχιμους ρόλους, όπως συμβαίνει από το 2013, εφόσον πληρούν τα ίδια φυσικά κριτήρια με τους άνδρες.

Παρ’ όλα αυτά, οι επικριτές του υποστηρίζουν ότι οι πρόσφατες αποφάσεις του ενισχύουν τα ερωτήματα για το κατά πόσο θεωρεί ότι οι γυναίκες αξιωματικοί είναι κατάλληλες να υπηρετούν στα υψηλότερα επίπεδα της στρατιωτικής ηγεσίας.

Στα τέλη Μαΐου, η Τζέσικα Ρούτενμπερ, απόστρατος αντισυνταγματάρχης της Πολεμικής Αεροπορίας που είχε πετάξει αεροσκάφη ανεφοδιασμού σε αποστολές στο Ιράκ και το Αφγανιστάν, παρατήρησε την πλήρη απουσία γυναικών από τη λίστα των νέων υποναυάρχων.

Χωρίς να γνωρίζει τότε ότι γυναίκες αξιωματικοί είχαν αφαιρεθεί από τη λίστα, έγραψε σε διαδικτυακό άρθρο:

«Ο στρατός που άφησα το 2021 μοιάζει πολύ διαφορετικός από αυτόν που βλέπουμε σήμερα. Από πολλές απόψεις, είναι σαν να παρακολουθούμε πρόοδο που κατακτήθηκε με κόπο να υποχωρεί μπροστά στα μάτια μας. Αυτό είναι που δεν μπορώ να βγάλω από το μυαλό μου. Γιατί, αν είμαι ειλικρινής, πλέον αναρωτιέμαι: θα ήθελα τα δικά μου παιδιά να ενταχθούν σε ένα σύστημα σαν αυτό;»

