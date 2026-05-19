New York Times: Νέα αγωγή κατά Πενταγώνου και Πιτ Χέγκσεθ

Οι New York Times δεν το βάζουν κάτω, απέναντι στην πολιτική της διακυβέρνησης Τραμπ, με όσα ο κλάδος των ΜΜΕ και ο ίδιος ο δημοσιογραφικός οργανισμός αντιμετωπίζουν.

Νέα – τρίτη στη σειρά – αγωγή κατέθεσε η εφημερίδα σε βάρος του αμερικανικού Πενταγώνου και του υπουργού Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ.

Αυτή τη φορά αντικρούουν και καταγγέλλουν την πολιτική που ορίζει πως οι διαπιστευμένοι «εκτοπισμένοι» δημοσιογράφοι μόνον με συνοδεία θα εισέρχονται στους χώρους του Πενταγώνου.

Στην αγωγή οι Times δια των νομικών εκπροσώπων τους υποστηρίζουν πως ο σκοπό της τακτικής αυτή είναι «να περιορίσει τη δυνατότητα των δημοσιογράφων να κάνουν αυτό που έκαναν πάντ: Να υποβάλλουν ερωτήσεις σε κυβερνητικούς υπαλλήλους και να συλλέγουν πληροφορίες για να δημοσιεύουν ρεπορτάζ που ενημερώνουν το κοινό πέρα από τις επίσημες ανακοινώσεις».

Τον Μάρτιο, λίγο μετά την απόφαση ομοσπονδιακού δικαστή ότι μια προηγούμενη σειρά περιορισμών του Χέγκσεθ προς τον Τύπο ήταν αντισυνταγματική, το Πεντάγωνο εφάρμοσε μια νέα σειρά προσωρινών κατευθυντήριων γραμμών, συμπεριλαμβανομένης αυτής που απαιτεί συνοδούς για τον Τύπο. Ο δικαστής Πολ Φρίντμαν ακύρωσε επίσης αρκετούς από αυτούς τους νέους περιορισμούς, αλλά αυτοί παραμένουν σε ισχύ καθώς το Πεντάγωνο ασκεί έφεση.

Οι δικηγόροι της εφημερίδας ανέφεραν ότι οι περιορισμοί του Πενταγώνου έχουν τιμωρητικό χαρακτήρα στα μέσα ενημέρωσης για τη δημοσίευση άρθρων που δεν είναι αρεστά.

«Για να καλύψει αποτελεσματικά το Υπουργείο, ένας δημοσιογράφος συχνά πρέπει να μιλήσει με περισσότερους από δώδεκα αξιωματούχους που βρίσκονται στα γραφεία Δημοσίων Σχέσεων που είναι διασκορπισμένα σε όλο το κτίριο», αναφέρεται στην αγωγή. «Για δεκαετίες, οι πολιτικές πρόσβασης του Τύπου στο Πεντάγωνο αντανακλούσαν αυτή τη φυσική πραγματικότητα, επιτρέποντας στους δημοσιογράφους να έχουν πρόσβαση χωρίς συνοδεία σε μη ασφαλείς διαδρόμους, ώστε να μπορούν να μετακινούνται από το ένα γραφείο Τύπου στο άλλο και να υποβάλλουν ερωτήσεις σε σύντομο χρονικό διάστημα καθώς εξελίσσονταν τα γεγονότα. Η Προσωρινή Πολιτική απομακρύνεται απότομα από αυτή την ιστορία και παράδοση».

Οι ΝΥΤ αναφέρουν πως πλέον για να μπορούν οι δημοσιογράφοι να κάνουν τώρα «ακόμη και μία ερώτηση», «πρέπει να καλέσουν ή να στείλουν email για ραντεβού, να περιμένουν απάντηση, να βρουν συνοδό, να κάνουν την ερώτησή τους και να επιστρέψουν στη βιβλιοθήκη έξω από το Πεντάγωνο — μόνο για να επαναλάβουν τη διαδικασία για την επόμενη πηγή. Οι δημοσιογράφοι πρέπει είτε να παραιτηθούν από τις συνομιλίες είτε να περάσουν ώρες κυνηγώντας τους υπεύθυνους προγραμματισμού μέσω τηλεφώνου και πηγαινοερχόμενοι μέσα και έξω από το κτίριο».

Ο επικεφαλής εκπρόσωπος Τύπου του Πενταγώνου, Σον Παρνέλ, δήλωσε σε ανακοίνωσή του ότι η αγωγή των ΝΥΤ, «αν και παρουσιάζεται ως συνταγματική αμφισβήτηση, δεν είναι παρά μια προσπάθεια να αρθούν τα όρια που τους αποτρέπουν να αποκτήσουν πρόσβαση σε απόρρητες πληροφορίες. Θέλουν να περιφέρονται ελεύθερα στους διαδρόμους του Πενταγώνου χωρίς συνοδεία – ένα προνόμιο που δεν έχουν σε κανένα άλλο ομοσπονδιακό κτίριο. Η πολιτική του Υπουργείου είναι απολύτως νόμιμη και έχει σχεδιαστεί αυστηρά για να προστατεύει τις πληροφορίες εθνικής ασφάλειας από παράνομη αποκάλυψη».

Ο Θίοντορ Μπούντρους, εκ των κορυφαίων νομικών που διαθέτουν οι ΗΠΑ και εκπροσωπεί τους New York Times αναφέρει ότι «η νέα απαίτηση του Πενταγώνου για συνοδεία των διαπιστευμένων δημοσιογράφων αποτελεί μια κατάφωρη προσπάθεια να παρεμποδιστεί η ανεξάρτητη δημοσιογραφία, η οποία παραβιάζει την Πρώτη Τροπολογία του Συντάγματος, αψηφά την προηγούμενη διαταγή του περιφερειακού δικαστηρίου, απομακρύνεται από την μακροχρόνια παράδοση και βλάπτει τον αμερικανικό λαό, προσπαθώντας να του αποκρύψει σημαντικές πληροφορίες σε καιρό πολέμου».

