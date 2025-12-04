search
ΠΕΜΠΤΗ 04.12.2025
04.12.2025

Οι New York Times παραπέμπουν το Πεντάγωνο στη δικαιοσύνη για την προσπάθεια ελέγχου της ενημέρωσης

pentagon

Οι New York Times ανακοίνωσαν σήμερα ότι προσφεύγουν στη δικαιοσύνη εναντίον του Πενταγώνου, για τα περιοριστικά μέτρα που έθεσε στον Τύπο, τα οποία η εφημερίδα θεωρεί ότι αντίκεινται στο Σύνταγμα.

Το υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ, το οποίο πρόσφατα μετονομάστηκε σε «υπουργείο Πολέμου» από την κυβέρνηση Τραμπ, ενέτεινε δραστικά τον έλεγχό του επί του Τύπου. Σε ένα πρόσφατο έγγραφο του, που καταδικάστηκε σχεδόν από όλον τον αμερικανικό και διεθνή Τύπο, το υπουργείο ζήτησε από τους διαπιστευμένους δημοσιογράφους να μην αναζητούν και να μην δημοσιεύουν ορισμένες πληροφορίες χωρίς τη ρητή έγκρισή του, διαφορετικά κινδυνεύουν να χάσουν τη διαπίστευσή τους.

Στην προσφυγή της, σε δικαστήριο της Ουάσινγκτον, η εφημερίδα υποστηρίζει ότι με τους κανόνες αυτούς η κυβέρνηση παραβιάζει την πρώτη Τροπολογία του αμερικανικού Συντάγματος που εγγυάται πέντε βασικές ελευθερίες, μεταξύ των οποίων είναι και η ελευθερία του Τύπου.

Η κυβέρνηση «επιδιώκει να περιορίσει τη δυνατότητα των δημοσιογράφων να κάνουν ό,τι έκαναν πάντα: να θέτουν ερωτήσεις στους αξιωματούχους της κυβέρνησης και να συγκεντρώνουν πληροφορίες για να παρουσιάζουν τα γεγονότα, πέραν των επίσημων ανακοινώσεων», αναφέρει.

Το έγγραφο που ζητήθηκε από το Πεντάγωνο να υπογράψουν οι δημοσιογράφοι εντάσσεται σε μια ευρύτερη επιχείρηση περιορισμού της πρόσβασης στο υπουργείο Άμυνας, του μεγαλύτερου εργοδότη των ΗΠΑ, με ετήσιο προϋπολογισμό εκατοντάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων. Τους προηγούμενους μήνες το υπουργείο έδιωξε από τα γραφεία τους στο Πεντάγωνο οκτώ μέσα ενημέρωσης, μεταξύ των οποίων ήταν οι εφημερίδες New York Times και Washington Post και το τηλεοπτικό δίκτυο CNN. Οι συνεντεύξεις Τύπου έχουν μειωθεί δραστικά. Το υπουργείο περιόρισε επίσης τις μετακινήσεις των δημοσιογράφων μέσα στο κτίριο του Πενταγώνου, υποχρεώνοντάς τους να συνοδεύονται από υπαλλήλους σε ορισμένες ζώνες.

