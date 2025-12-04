MEGA: Τι θα περιλαμβάνει το επετειακό «Στο Παρά 5» για τα 20 χρόνια από την πρεμιέρα του 2005

Για μια βραδιά που θα μείνει αξέχαστη, ένα πάρτι «γενεθλίων» για το θρυλικό «Στο Παρά 5» ιντριγκάρει το MEGA με αφορμή το επετειακό πρόγραμμα που ετοιμάζει ο Γιώργος Καπουτζίδης και εκτιμάται ότι θα μεταδοθεί… στο παρά πέντε των Χριστουγέννων (ίσως και ανήμερα;).

Στο reunion οι πέντε της παρέας του «Στο Παρά 5», θα είναι εκεί μαζί με όλους τους ηθοποιούς της σειράς και σε ένα χορταστικό, πολύωρο σόου, οι τηλεθεατές θα ξαναθυμηθούν τις πιο εμβληματικές ατάκες, όπως τις επέλεξαν οι ίδιοι μέσα από το ειδικό microsite του σταθμού, αλλά και τα σπαρταριστά βίντεο που γύρισαν ειδικά γι’ αυτή τη βραδιά.

Το νοσταλγικό αφιέρωμα θα περιλαμβάνει συνεντεύξεις από δεκάδες ηθοποιούς και συντελεστές που συνέβαλαν στη μαγεία του «Στο Παρά Πέντε», καθώς και ακυκλοφόρητο backstage υλικό από τα γυρίσματα της κωμωδίας του MEGA πριν από 20 χρόνια.

Η βραδιά του «Στο Παρά Πέντε – 20 χρόνια μετά» θα έχει ζωντανή ορχήστρα και θα παρουσιάσει-θυμίσει μελωδίες και ρυθμούς που έχουν συνδεθεί άρρηκτα με την κωμική σειρά-θρύλο του MEGA.

Κατά τη διάρκεια του επετειακού προγράμματος το χθες θα ενωθεί με το σήμερα. Ο Γιώργος Καπουτζίδης έγραψε μαζί με το τηλεοπτικό κοινό το 50ο επεισόδιο της σειράς. Οι ολοκαίνουργιες σκηνές θα μας αποκαλύψουν τις νέες περιπέτειες των πέντε ηρώων, της Ντάλιας, της Ζουμπουλίας, της Αγγέλας, του Φώτη και του Σπύρου μέσα σε αυτά τα 20 χρόνια.

Επίσης στην διάρκεια του εορταστικού προγράμματος ο Καπουτζίδης με τον τρόπο του θα επιχειρήσει να απαντήσει και σε ορισμένα ερωτήματα που γεννήθηκαν μέσα από το σενάριο της κωμωδίας και τα οποία για κάποιο λόγο παραμένουν αναπάντητα μέχρι και σήμερα.

