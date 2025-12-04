search
ΠΕΜΠΤΗ 04.12.2025 21:38
search
MENU CLOSE
MEDIA

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

04.12.2025 16:41

MEGA: Τι θα περιλαμβάνει το επετειακό «Στο Παρά 5» για τα 20 χρόνια από την πρεμιέρα του 2005

04.12.2025 16:41
MEGA – sto-para-pente

Για μια βραδιά που θα μείνει αξέχαστη, ένα πάρτι «γενεθλίων» για το θρυλικό «Στο Παρά 5» ιντριγκάρει το MEGA με αφορμή το επετειακό πρόγραμμα που ετοιμάζει ο Γιώργος Καπουτζίδης και εκτιμάται ότι θα μεταδοθεί… στο παρά πέντε των Χριστουγέννων (ίσως και ανήμερα;).

Στο reunion οι πέντε της παρέας του «Στο Παρά 5», θα είναι εκεί μαζί με όλους τους ηθοποιούς της σειράς και σε ένα χορταστικό, πολύωρο σόου, οι τηλεθεατές θα ξαναθυμηθούν τις πιο εμβληματικές ατάκες, όπως τις επέλεξαν οι ίδιοι μέσα από το ειδικό microsite του σταθμού, αλλά και τα σπαρταριστά βίντεο που γύρισαν ειδικά γι’ αυτή τη βραδιά.

Το νοσταλγικό αφιέρωμα θα περιλαμβάνει συνεντεύξεις από δεκάδες ηθοποιούς και συντελεστές που συνέβαλαν στη μαγεία του «Στο Παρά Πέντε», καθώς και ακυκλοφόρητο backstage υλικό από τα γυρίσματα της κωμωδίας του MEGA πριν από 20 χρόνια.

Η βραδιά του «Στο Παρά Πέντε – 20 χρόνια μετά» θα έχει ζωντανή ορχήστρα και θα παρουσιάσει-θυμίσει μελωδίες και ρυθμούς που έχουν συνδεθεί άρρηκτα με την κωμική σειρά-θρύλο του MEGA.

Κατά τη διάρκεια του επετειακού προγράμματος το χθες θα ενωθεί με το σήμερα. Ο Γιώργος Καπουτζίδης έγραψε μαζί με το τηλεοπτικό κοινό το 50ο επεισόδιο της σειράς. Οι ολοκαίνουργιες σκηνές θα μας αποκαλύψουν τις νέες περιπέτειες των πέντε ηρώων, της Ντάλιας, της Ζουμπουλίας, της Αγγέλας, του Φώτη και του Σπύρου μέσα σε αυτά τα 20 χρόνια.

Επίσης στην διάρκεια του εορταστικού προγράμματος ο Καπουτζίδης με τον τρόπο του θα επιχειρήσει να απαντήσει και σε ορισμένα ερωτήματα που γεννήθηκαν μέσα από το σενάριο της κωμωδίας και τα οποία για κάποιο λόγο παραμένουν αναπάντητα μέχρι και σήμερα.

Διαβάστε επίσης:

Google: Τι έψαξαν περισσότερο οι Έλληνες το 2025 – Ο Μαζωνάκης, ο Ozzy και τα… Labubu (Photos)

Ξεκινά η κρίσιμη συζήτηση για το ζήτημα συμμετοχής του Ισραήλ στη Eurovision – Όλες οι τελευταίες εξελίξεις

«Emily in Paris»: Η απόλυτη ανατροπή στην πλοκή – Ειδύλλιο ανάμεσα στον πρώην της Έμιλι με την κολλητή της (Video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
yasser
ΚΟΣΜΟΣ

Νεκρός ο Γιασέρ Αμού Σαμπάμπ – Ήταν ηγέτης πανίσχυρης πολιτοφυλακής με έδρα τη Γάζα που συνεργαζόταν με το Ισραήλ

oukraniko aeroskafos zelenski 88- new
ΚΟΣΜΟΣ

Ιρλανδία: Στρατιωτικά drones πέταξαν στην πορεία του αεροσκάφους του Ζελένσκι – Γιατί δεν καταρρίφθηκαν

androulakis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδρουλάκης: Δέσμευση μου η χώρα να έχει σχέδιο και εθνική αυτοπεποίθηση

ioanna liouta
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Ποιος είναι ο αδίστακτος καπετάνιος που βυθίζει το καράβι στα βράχια της ακρίβειας;

KAKOKAIRIA-AATTIKI-345
ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία Byron: Δύσκολη νύχτα για την Αττική, ήχησε το 112 – Πώς θα κινηθούν τα φαινόμενα – Κλειστά σχολεία, πλημμυρισμένοι δρόμοι σε όλη τη χώρα

Δείτε όλες τις ειδήσεις
sissi-christidou-new
LIFESTYLE

Σίσσυ Χρηστίδου: «Είμαι ακόμα σε σοκ, δεν περίμενα ότι θα έχει τέτοιες αρνητικές αντιδράσεις η εικόνα μου» (Video)

mornos leipsidria 99- new
ΕΛΛΑΔΑ

Στα πρόθυρα οξείας λειψυδρίας η Αττική: Γιατί δεν γεμίζουν οι ταμιευτήρες παρά τις καταρρακτώδεις βροχές

xarxakos 66- new
ΜΟΥΣΙΚΗ

Σταύρος Ξαρχάκος: Δικαίωμα του γιου του Χατζιδάκι να μη δώσει άδεια για τις συναυλίες της περιοδείας Μποφίλιου - Χαρούλη

konstantarou-vougiouklaki-new
LIFESTYLE

Μαρία Κωνσταντάρου για Βουγιουκλάκη: «Η Αλίκη ήταν σπουδαία ηθοποιός, ήθελε και έπαιζε τη Barbie» (Video)

semertzidou_OPEKEPE_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Στη δικαιοσύνη τα κέρδη από τυχερά παιχνίδια των Σεμερτζίδου, Μαγειρία και Στρατάκη

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 04.12.2025 21:31
yasser
ΚΟΣΜΟΣ

Νεκρός ο Γιασέρ Αμού Σαμπάμπ – Ήταν ηγέτης πανίσχυρης πολιτοφυλακής με έδρα τη Γάζα που συνεργαζόταν με το Ισραήλ

oukraniko aeroskafos zelenski 88- new
ΚΟΣΜΟΣ

Ιρλανδία: Στρατιωτικά drones πέταξαν στην πορεία του αεροσκάφους του Ζελένσκι – Γιατί δεν καταρρίφθηκαν

androulakis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδρουλάκης: Δέσμευση μου η χώρα να έχει σχέδιο και εθνική αυτοπεποίθηση

1 / 3